 Советник Помпео Маккинли подал в отставку из-за дела по Украине, - The Washington Post

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "The Washington Post".

Издание сообщает, что Маккинли уходит в отставку из-за того, что разочарован недостаточной поддержкой со стороны Помпео дипломатов, которые были связаны с делом о вероятном давлении на власти Украины со стороны США.

Маккинли занимал ряд дипломатических постов, в том числе он был послом в Афганистане, Колумбии и Перу, Маккинли служил послом в Бразилии в прошлом году, когда Помпео нанял его в качестве советника.

Маккинли был особенно обеспокоен отставкой посла США в Украине Мари Йованович после обвинения со стороны СМИ в ее нелояльности правительству.

По словам Рудольфа Джулиани, Трамп попросил Помпео ее уволить.

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Ранее Wall Street Journal сообщал, что президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США на Украине Мэри Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани.

Отмечается, что, хотя отъезд Йованович в мае из Украины госдеп США преподнес как "запланированный", однако ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

Среди прочих в Конгресс для дачи пояснений вызвали Йованович.

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