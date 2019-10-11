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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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Все про:Зеленский (3278) оружие (3774) легализация (100)

 В будущем это можно будет обсуждать, но сейчас это преждевременно, - Зеленский о легализации оружия

Президент Владимир Зеленский считает преждевременной легализацию ношения огнестрельного оружия в Украине.

Об этом глава государства заявил на пресс-марафоне с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

"Я думаю, что в стране, на территории которой очень много оружия, неофициальной, мы не можем давать возможность, чтобы люди носили оружие", — сказал он.

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Зеленский добавил, что в будущем это можно будет обсуждать в "каком-то формате", но сейчас это преждевременно.

Источник: https://censor.net.ua/n3153417
 
 
 Топ комментарии
 
Рабам оружие не положено...
Заводы и параходы уже не ваши...
Скоро и не по своей земле ходить будете...
РАБЫ...
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Тоесть все что для народа ето будет в будущем а то что для сепаров, Хуйла и олигофренов ето нужно решать в турборежиме? Иди ка ты Зехуйло на Ростов в турборежиме пока тебе твои короткие ласты не оторвали
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Вчора на ток-шоу на "Еспресо" додзвонився по відеозв'язку якийсь зебілоїд-даунбасець і кричав про те, що потрібно обладнати увесь квартал біля офісу преЗедента камерами відео-спостереження з великою роздільною здатністю - щоб туди боялися поткнутися невдоволені політикою блазня... В будущем это можно будет обсуждать, но сейчас это преждевременно, - Зеленский о легализации оружия - Цензор.НЕТ 4360
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Вова, так и скажи: "Чёта сцикотно мне..."
И мы поймем... и простим.
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Рабам оружие не положено...
Заводы и параходы уже не ваши...
Скоро и не по своей земле ходить будете...
РАБЫ...
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Ваша задача зарабатывать шекели для Игрь Валерича!)))
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только Зебеню все можно и даже официально вести переговоры и дела с мафией!... В будущем это можно будет обсуждать, но сейчас это преждевременно, - Зеленский о легализации оружия - Цензор.НЕТ 274
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Может быть , но если есть ствол , как-то спокойнее , особенно если в стране война . В США так-то так родилась демократия .
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Тоесть все что для народа ето будет в будущем а то что для сепаров, ***** и олигофренов ето нужно решать в турборежиме? Иди ка ты ******* на Ростов в турборежиме пока тебе твои короткие ласты не оторвали
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следующий Майдан будет против банды Зеломойского и пейсатого клуба, с использованием ЗУ-23, гранатометов, стрелковки, БТРов и квадрокоптеров, и МОНок..
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Оно то и преждевременно, но у нас сейчас в стране гранат , как грязи. За стволы вообще разговора нет. Дикий Запад отдыхает.
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ТОКО СВОБОДНЫЕ ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НОСИТЬ ОРУЖИЕ
РАБАМ ОРУЖИЕ ЗАПРЕЩЕНО!

ВОТ ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ САМ МОЖЕТ РЕШИТЬ КТО ОН!!
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Оружие - это основа демократии, независимости и свободы! Фундаментальное право для ведущих демократических стран мира. Украинцы должны это требовать!
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Ну в принципе он прав. Кому нужно у тех уже есть оружие, а кому не нужно тем и не нужно)
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Оно то и преждевременно, но у нас сейчас в стране гранат , как грязи. За стволы вообще разговора нет. Дикий Запад отдыхает.
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Так воно і логічно. Нафіга бігати ото по купі довідок, сейф купляти, на відстріл їздити раз в два роки, а потім якщо на тебе бандюг нападе і йому прострелиш ногу то тебе за це ще й посадять.
Ще й платити за легальний ствол 1000$.
Надійніше купити чорний за 300-500$ і раптом що його потім просто знищити. І хай шукають вітра в полі.
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може жы2ве и не нада
а у нас всегда было и тем более будет
сегодня Покрова
и когда как не в этот день гордится украинцами
мы не покупали билеты в конслагеря
мы всегда встречали врага с оружием в руках
и не обрезанным нам рассказывать о том, шо оно не на разі))
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с каких это хренов сегодня Покрова? Всегда была 14. Шо до оружия, то у зели оно есть - он же сказал, что после начала войны оно появилось в КАЖДОЙ семье - по себе судит. А те, кто хотят его завести законно - обойдутся.
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Землею генделювать не передчасно, а озброювати народ пекредчасно!
Бидло!
І зауважте, про "передчасність" надання дозволу на зброю городить бидло яке нахапало "нагородної" зброї !
Дуже ймовірно що самого ЗЕблоїда писалетом "нагородив" ще Овоч!
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Это говорит мудило которое сидит на коксе , можно только игорный бизнес , а оружие и канабис нет😐
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Нє.Немає в Зєлєнського 73% підтримки.Й 50% з проголосувавших вже немає.
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73 голосовали против соевого. а на парламентских по партийным спискам у слуги народа 43%
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Цифри голосувань я і сам найду.Цікавіші теперішні рейтинги.бо останнє опитування замовляли ще в червні.
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Оружие защитит достоинство. Менты мало помогут. А без него не каждый сможет это сделать.
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Вах ! Любо посмотреть. Порохоботы стали любителями оружия )) А раньше иные песни пели. И все для чего ? - Шобы Зеле навредить )) - Но в этом я их поощряю.
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Навредить, это теперь так называется.
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Кому нужно, те получают разрешения, все покупается и все продается. Не плачьте. Хотите пекаль - идите к менту, он всё объяснит. У нас законы, как дышло, и чем быстрее это станет ясно всем ноющим, тем меньше будет смысла продолжать официальные ограничения.
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