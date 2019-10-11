 В будущем это можно будет обсуждать, но сейчас это преждевременно, - Зеленский о легализации оружия

Об этом глава государства заявил на пресс-марафоне с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
"Я думаю, что в стране, на территории которой очень много оружия, неофициальной, мы не можем давать возможность, чтобы люди носили оружие", — сказал он.
Зеленский добавил, что в будущем это можно будет обсуждать в "каком-то формате", но сейчас это преждевременно.
И мы поймем... и простим.
Заводы и параходы уже не ваши...
Скоро и не по своей земле ходить будете...
РАБЫ...
РАБАМ ОРУЖИЕ ЗАПРЕЩЕНО!
ВОТ ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ САМ МОЖЕТ РЕШИТЬ КТО ОН!!
Ще й платити за легальний ствол 1000$.
Надійніше купити чорний за 300-500$ і раптом що його потім просто знищити. І хай шукають вітра в полі.
а у нас всегда было и тем более будет
сегодня Покрова
и когда как не в этот день гордится украинцами
мы не покупали билеты в конслагеря
мы всегда встречали врага с оружием в руках
и не обрезанным нам рассказывать о том, шо оно не на разі))
скоро
изаените
Бидло!
І зауважте, про "передчасність" надання дозволу на зброю городить бидло яке нахапало "нагородної" зброї !
Дуже ймовірно що самого ЗЕблоїда писалетом "нагородив" ще Овоч!
суки)))