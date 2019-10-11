 В будущем это можно будет обсуждать, но сейчас это преждевременно, - Зеленский о легализации оружия

Об этом глава государства заявил на пресс-марафоне с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

"Я думаю, что в стране, на территории которой очень много оружия, неофициальной, мы не можем давать возможность, чтобы люди носили оружие", — сказал он.

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Зеленский добавил, что в будущем это можно будет обсуждать в "каком-то формате", но сейчас это преждевременно.