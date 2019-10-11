 Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. Мы хотим менять страну в турборежиме, - Зеленский

Об этом он сказал в общении с журналистами во время пресс-марафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. И я не могу на это повлиять. Я не понимаю, почему так долго нужно говорить. Изменилось все. ИТ, инновации, мы скорее, мы не ждем встречи неделю, мы звоним, письма не пишем - мы пишем смс ... ", - сказал Зеленский.
Он добавил, что регламент ВР нужно менять.
"Действительно такие мы пришли люди - в турборежиме хотим менять страну. Честно, и поэтому, как я уже говорил, есть реальные ошибки. Ошибки можно исправлять", - сказал Зеленский.
Вова-турборежимный. Он современный чувак. Он не боится ошибок. А чего бояться?. В нашей стране, обычно, ошибки совершают одни, а шкурой своей за это расплачиваются другие.
тепер головне - не дати зеленій дрисні натурборежимити
Ти ПРЕЗИДЕНТ, а не чучхе або єлбаси.
Тож оце "лично мне" тут не треба вивалювати. Всмоктав?
Чтоб Украина в турбулентность не попала из-за ваших турбо
Ось так воно у житті. Хтось використовує інтраназальний хімічний оверклокінг для добрих турбосправ... а хтось робить турбохерню геополітичних масштабів
Рождённый дятлом ввысь стремится.
К орлам за облака несётся.
Не знаю как другие птицы,
Но дятел точно *********…
мно чути і як то все в унісон з народом...Тільки він забув одне - він єдиний,хто може то все виправити...
Это ж надо: за пару месяцев про$рать то что Порох пять лет создавал: авторитет на международной арене.
Турбинаторы, блин.
Ау, пан Президент ! В Украине около 100 тысяч (!) километров дорог требуют ремонта. Правительство Гройсмана отремонтировало 7000.
Остальные в турборежиме будете ремонтировать ?
И как насчёт лекарств для тяжелобольных, которые в страну перестали поступать после ухода Супрун ?