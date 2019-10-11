EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  1211  56
Материалы по теме:
Все про:ВР (23821) Зеленский (3278) регламент (180)

 Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. Мы хотим менять страну в турборежиме, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что его не устраивает регламент работы Верховной Рады и его нужно менять.

Об этом он сказал в общении с журналистами во время пресс-марафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. И я не могу на это повлиять. Я не понимаю, почему так долго нужно говорить. Изменилось все. ИТ, инновации, мы скорее, мы не ждем встречи неделю, мы звоним, письма не пишем - мы пишем смс ... ", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал о давлении на "слуг народа" в Раде: "Завтра вашу тещу посадят". ВИДЕО

Он добавил, что регламент ВР нужно менять.

"Действительно такие мы пришли люди - в турборежиме хотим менять страну. Честно, и поэтому, как я уже говорил, есть реальные ошибки. Ошибки можно исправлять", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3153414
 
 
 Топ комментарии
 
Может зеля свалит куда-нибудь в турборежиме,пока еще не поздно?
 показать весь комментарий
 
б#ядь, когда уже закончится этот бенефис Моники?!
 показать весь комментарий
 
Спеши, клоун, спеши. А то в Ростов опоздаешь.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеленая Сопля, версия Турбо. "Мы меняем Украину!"
Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. Мы хотим менять страну в турборежиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3864
 показать весь комментарий
 
 
Может зеля свалит куда-нибудь в турборежиме,пока еще не поздно?
 показать весь комментарий
 
 
Небеспокойся,он свалит-но только когда у него закончится миссия,как у легендарного Ивана Сусанина!!!!Заведёт Украину в российскомокшанское болото...и на отдых в крым!
 показать весь комментарий
 
 
Звонки, СМС и регламент ВР. Попробуйте найти связь между этими сущностями. Непростая задача.
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы найти связь между этими сущностями,надо хотя бы лет пять дурь нюхать.
 показать весь комментарий
 
 
б#ядь, когда уже закончится этот бенефис Моники?!
 показать весь комментарий
 
 
Личные ошибки это твои личные проблемы, а ошибки в должности президента это проблемы страны.
 показать весь комментарий
 
 
самая нелепая ошибка говорит о том, что ошибки можно исправить
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как сегоддня не спалоссь? Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. Мы хотим менять страну в турборежиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8300
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Существующий регламент ВР придуман что бы делить бабки.
 показать весь комментарий
 
 
И скокА у тебя бабок, зубожилое? ))) Ты лох, а это судьба...
 показать весь комментарий
 
 
Дык, разумков сказал, что турборежим скоро закончится.Опять кто-то пи....т!
 показать весь комментарий
 
 
Готується до зустрічі у нормандському форматі. Дуже потрібно встигнути... Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. Мы хотим менять страну в турборежиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8517

Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. Мы хотим менять страну в турборежиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1786

 показать весь комментарий
 
 
"Действительно такие мы пришли люди - в турборежиме хотим менять страну. Честно, и поэтому, как я уже говорил, есть реальные ошибки. Ошибки можно исправлять", - сказал Зеленский.

Вова-турборежимный. Он современный чувак. Он не боится ошибок. А чего бояться?. В нашей стране, обычно, ошибки совершают одни, а шкурой своей за это расплачиваются другие. Меня лично не устраивает регламент Верховной Рады. Мы хотим менять страну в турборежиме, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1256
 показать весь комментарий
 
 
Будуть виправляти помилки в супертурборежимі?
 показать весь комментарий
 
зельц нюханул коксу и его понесло-поперло в турборежиме
 показать весь комментарий
 
 
как-то странно Вы называете слово "минет" Мене особисто не влаштовує регламент Верховної Ради. Ми хочемо міняти країну в турборежимі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3467
 показать весь комментарий
 
 
Это элемент конспирации у женатых и немного знакомых с авиацией мужчин. Мене особисто не влаштовує регламент Верховної Ради. Ми хочемо міняти країну в турборежимі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3134
 показать весь комментарий
 
 
Позволю себе обобщить: "... и немного знакомых с газотурбинными установками мужчин"
 показать весь комментарий
 
якість цих змін ми вже оцінили
тепер головне - не дати зеленій дрисні натурборежимити
 показать весь комментарий
 
 
И это Венесуэльский кокс, прикиньте как его порвёт Колумбийский!
 показать весь комментарий
 
 
"Меня лично не устраивает" - Вован, а ти часом не охмуїв? Ще й тижня не пройшло - а вже забув, як "здавав паркан сечі на аналізи"?
Ти ПРЕЗИДЕНТ, а не чучхе або єлбаси.
Тож оце "лично мне" тут не треба вивалювати. Всмоктав?
 показать весь комментарий
 
 
На "спидах", что ли?
Чтоб Украина в турбулентность не попала из-за ваших турбо
 показать весь комментарий
 
 
Сьогодні перед роботою всмоктав пару треків "швидкості", бо теж треба попрацювати в турборежимі - після вихідних реліз нової фічі.
Ось так воно у житті. Хтось використовує інтраназальний хімічний оверклокінг для добрих турбосправ... а хтось робить турбохерню геополітичних масштабів Мене особисто не влаштовує регламент Верховної Ради. Ми хочемо міняти країну в турборежимі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4218
 показать весь комментарий
 
Так шо Кива обещает дрочить чаще и больше. И вытащить его из штанов , ну что бы не попровлять😂
 показать весь комментарий
 
 
Страну или меняют , или делают вид шо что то хотят сделать .
 показать весь комментарий
 
Пора тебя Зештанмаер в турборежиме гнать на Ростов пока тут в Киеве не начал кацапские тряпки вешать и ***** приглашать
 показать весь комментарий
 
 
Ода турбодятлам.

Рождённый дятлом ввысь стремится.
К орлам за облака несётся.
Не знаю как другие птицы,
Но дятел точно *********…
 показать весь комментарий
 
 
Да пусть лучше меняет страну и переезжает за поребрик, там он востребован и язык руский😁
 показать весь комментарий
 
 
Мудаков нужно сначала отправлять в колхоз, восстанавливать хозяйство!!! А через 3-5 лет посмотреть на результат. Идиотам доверять более масштабное НЕЛЬЗЯ нив коем случае! Обосруться, спустят гриву, разведут руками, "извините не получилось", а нюхать и собирать после них дерьмо придется нам всем.
 показать весь комментарий
 
 
А мене особисто не влаштовує Клоун на посаді президента
 показать весь комментарий
 
 
Його не влаштовує регламент,його не влаштовує те,що нікого не садять,його не влаштовують тарифи,його не влаштовує слаба боротьба з корупцією...Як то все приє
мно чути і як то все в унісон з народом...Тільки він забув одне - він єдиний,хто може то все виправити...
 показать весь комментарий
 
 
Чувак в турборежимі пропустив через себе купу журналюшок (Нагадує,як ото овець стрижуть-кидають партію на столи: ж-ж-ж-ж,,Наступні !) в турборежимі,встановив рекорд в турборежимі,а сьогодні,за планом,він переходить в сплячий режим ?
 показать весь комментарий
 
Да вы уже поменяли. Раньше все мировые лидеры сначала советовались с Порошенко, когда принимались какие-то решения по Украине, а вашу "команду" никто ни о чём не спрашивает. Всё решают, а вас просто ставят в известность.
Это ж надо: за пару месяцев про$рать то что Порох пять лет создавал: авторитет на международной арене.
Турбинаторы, блин.
 показать весь комментарий
 
 
Моника-Вова! Твой "турборежим" означает: "Через жопу". У нас и в нормальном режиме не все гладко получается, а с твоим "турбо" идиотские решения будут не только принимать быстро, но и внедрять в жизнь. Вспомни, Вова, Н.С.Хрущева - хлеб с кукурузой и горохом, молоко в школах и д.садах... Никита тоже быстро внедрил "догоним и перегоним США", а вышло, как всегда...
 показать весь комментарий
 
 
ИТ, инновации, СМС-ки... Это вот их уровень.

Ау, пан Президент ! В Украине около 100 тысяч (!) километров дорог требуют ремонта. Правительство Гройсмана отремонтировало 7000.
Остальные в турборежиме будете ремонтировать ?
И как насчёт лекарств для тяжелобольных, которые в страну перестали поступать после ухода Супрун ?
 показать весь комментарий
 
 
Так при Гончаруке и 700 км не будет!Пока своих людей расставят....а там и денег на ремонт,не будет...а может и всей страны...!
 показать весь комментарий
 
Eму дороги не нужны; у него есть самокат. Можно по тротуару.
 показать весь комментарий
 
не только регламент но количество депутатов надо менять. 100 человек - это максимум и хватит.
 показать весь комментарий
 
Согласно конституции,руководство В.Радой-в функцию прЗЕдента не входит!!!!
 показать весь комментарий
 
кароче ,, все понятно. т.е. в режиме мясорубки Мене особисто не влаштовує регламент Верховної Ради. Ми хочемо міняти країну в турборежимі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9832
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх