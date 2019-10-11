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 Политика Украины, Экономика
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Все про:коррупция (7525) Укрзализныця (1719) Дубневич (37) Кравцов Евгений (97)

 "Укрзализныця" активно отходит от влияния Дубневичей и прочих фамилий, - Кравцов

Глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что влияние политиков на железнодорожный сектор сходит на нет.

Об этом он рассказал в интервью "БизнесЦензору".

"Очень активно отходит (УЗ от влияния братьев Дубневичей. - Ред.). Тут вопрос в том, что пример Дубневичей самый яркий, об этом знали все. Но таких "дубневичей" в УЗ не мало", - отметил он.

По словам Кравцова, процесс "отхода от влияния фамилий" занимает определенное время.

"На сегодня мы стараемся максимально отходить. Повторюсь, это займет определенное время, но это неизбежно", - добавил он.

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Глава правления УЗ также отметил планы изменить стандарты, которые были прописаны под единого производителя.

"Мы не можем запретить принимать участие в тендерах компаниям, которые могут быть связаны с Дубневичами. Но условия должны и будут конкурентными. И мы надеемся, что УЗ получит совсем другие условия по цене", - сказал Кравцов.

Полный текст интервью с Евгением Кравцовым читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3153413
 
 
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Відходить від Дубіневичей і заходить поід Дубінських, Шефірів, Клопомойських.
Невідомо що краще.
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та ви нічого не розумієте , головне процесс . ну тіпа - ху йня війна , головне маневри ))))
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Поздно. Это надо было делать даже не вчера. А Кравцов, которому уходить последним, пусть не забудет выключить свет.
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Тут мало відходити...Тут треба,що Дубневичі приходили в Лук"янівське СІЗО,або хоч в Бригідки...
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