 "Укрзализныця" активно отходит от влияния Дубневичей и прочих фамилий, - Кравцов

Об этом он рассказал в интервью "БизнесЦензору".

"Очень активно отходит (УЗ от влияния братьев Дубневичей. - Ред.). Тут вопрос в том, что пример Дубневичей самый яркий, об этом знали все. Но таких "дубневичей" в УЗ не мало", - отметил он.

По словам Кравцова, процесс "отхода от влияния фамилий" занимает определенное время.

"На сегодня мы стараемся максимально отходить. Повторюсь, это займет определенное время, но это неизбежно", - добавил он.

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Глава правления УЗ также отметил планы изменить стандарты, которые были прописаны под единого производителя.

"Мы не можем запретить принимать участие в тендерах компаниям, которые могут быть связаны с Дубневичами. Но условия должны и будут конкурентными. И мы надеемся, что УЗ получит совсем другие условия по цене", - сказал Кравцов.

Полный текст интервью с Евгением Кравцовым читайте здесь.