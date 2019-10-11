EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  7684  34
Все про:Зеленский (3278) расследование (2582) Хорошковский (729)

 Причина встреч с Зеленским будет известна позже, - Хорошковский

Бывший председатель Службы безопасности Украины при Януковиче Валерий Хорошковский заявил, что о причине встречи с президентом Владимиром Зеленским будет известно позже.

Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свободы "Схемы", передает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос, по каким причинам Хорошковский посещал Офис президента, бывший чиновник подчеркнул, что является частным лицом, так как у него "нет ни одной публичной позиции", одновременно на уточнение относительно цели встреч с Зеленским заявил: "Ну вы же задавали президенту это вопрос? .. Мои позиции такие же, как и у президента. То есть, я думаю, что вам станет это известно позже".

Журналисты поинтересовались, какие отношения у него с президентом: или они дружат, или Хорошковский, учитывая политический опыт, дает советы молодому высокопоставленному, на что тот сказал: "Когда-то мы вместе работали, если вы помните".

Относительно планов по возвращении в Украину заниматься бизнесом или возвращаться в публичную политику, экс-глава СБУ сказал: "Я бизнесом и не перестаю заниматься в течение последних этих 7 лет. А относительно того, что я вернулся, так я возвращался и раньше. У меня есть очень много сфер интересов, в том числе, и за рубежом, поэтому я как приезжал, так и буду приезжать, как уезжал, так и буду уезжать".

Как сообщалось в расследовании "Схем", Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента. Только с начала октября журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.

Президент Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-марафона подтвердил, что встречался с Хорошковским тет-а-тет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хорошковский прилетал в Украину вместе с российским банкиром Порохняком, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3153412
 
   
 Топ комментарии
 
Причина і так зрозуміла: ригани повертаються в Україну.
 показать весь комментарий
 
Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 3142 Tema9
Причина і так зрозуміла: ригани повертаються в Україну.
Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 2194

 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошие кенты у вазелина...
Сплошные латентные рыги...
А этот нехороший человек нетрадиционной сексуальной ориентации (шоб не забанил модер) - так вообще за свои услуги получил от Януковича звание генерала армии - хотя в армии служил в чине рядового...

 показать весь комментарий
 
 
Причина і так зрозуміла: ригани повертаються в Україну.
 показать весь комментарий
 
 
Tema9
Причина і так зрозуміла: ригани повертаються в Україну.
Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 2194

 показать весь комментарий
 
 
Гордон випадково зняв сюжет з Азаровим. Хорошковський тусить. Саламатін на черзі? Повзуча інтервенція.
 показать весь комментарий
 
Когда "позже"? Когда СБУ опять возглавит?
 показать весь комментарий
 
 
Бабушка Беня сказала премьер-министр,значит премьер-министр.
 показать весь комментарий
 
 
а если по простому
идите на йух, ракло
вы чьих будете???
 показать весь комментарий
 
Причина встреч с Зеленским будет известна позже, на следующем марафоне, - Хорошковский Причина встреч с Зеленским будет известна позже, - Хорошковский - Цензор.НЕТ 2759
 показать весь комментарий
 
 
да простят меня читающие, но я сказал бы попізже Причина встреч с Зеленским будет известна позже, - Хорошковский - Цензор.НЕТ 9115
 показать весь комментарий
 
Тупая отмазка которая показывает направление и приоритеты Зе
 показать весь комментарий
 
 
Теж мені таємниця велика. Хорошковський побачив червоні трусєля, ще й ГРУ доповіло що Богдан в Туреччині... От і приїхав.
 показать весь комментарий
 
 
Итак понятно. Кучма-Пинчук за личную преданность согласовывами пост для своей шестерки.
Кстати, на всех постах работу развалил полностью, Галактон, вообще, порезали на металл.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошковский при ЮВТ возглавлял таможню,был бенефициаром Соцбанка.У него было много положительного.Казнокрадства не припоминаю
 показать весь комментарий
 
 
Оно, конешно!
Маразм, он неотвратим!
Всю металлургию Кучма заграбастал его руками, Укрсоцбанк, Галактон, Оранту.
Это только то, что помнится на вскидку.
Про озыме поколиння, вообще молчу.
 показать весь комментарий
 
 
Может за это уже достаточно импичмента?
 показать весь комментарий
 
 
konuhov
Может за это уже достаточно импичмента?
Процедура імпічменту в прийнятому нещодавно зекомандою законі прописана так - що це нереально зробити... Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 9102
 показать весь комментарий
 
 
Только, как Муссолини.
Но того сначала расстреляли, этого потом расстреляем.
 показать весь комментарий
 
уже писали,что Хорошковский консультирует по теме реформирования таможни.
При нем вроде начиналась эта реформа,а после его ухода увяла.
 показать весь комментарий
 
 
"Владимир Александрович, сколько и с кем должен еще Богдан выпить шампанского, чтобы вы его уволили ?... " (вопрос "журналиста" "Схем" на пресс-конференции) Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 6290

Владимир Александрович, а шо такое? А почему Вы не сообщаете "Схемам" по каким вопросам Вы встречались с Хорошковским , аж 2 раза? А шо это за непорядок?
Петр Ляксеевич нам все-все рассказывал!!!!! Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 892 Причина зустрічей із Зеленським буде відома пізніше, - Хорошковський - Цензор.НЕТ 892 (Особенно про Медведчука)
 показать весь комментарий
 
 
а звідки ж ви знаєте якщо Петр Ляксеич вам не розказував?
 показать весь комментарий
 
На пресконференції, на питаня журналістів, що ЗМІ контролюють олігархи, Зеленський заявив:"Я домовлюся з олігархами". Почалось!
 показать весь комментарий
 
 
Помните способ бьістро договориться с барьігой , ну , там где утюг и паяльник?
Проверено , работает отлично!
 показать весь комментарий
 
 
Генералиссимус Хорошковский видит такое дело,что пора возвращаться и зарабатывать ( грабить) Ни на что другое у него ума нет . но когда то очутился возле Могилевичей и поперло . Юле его навязали , она его считала пидаром и ненавидела ..
 показать весь комментарий
 
 
если он не таясь говорит, что причина встреч будет известна позже, значить речь идет о должности, вопрос только о какой ? можно погадать как говорят на кофейной гуще- у Хорошковского опыт работы на таможне, СБУ, в медийной сфере, но прилетал с российским банкиром, в то же время ЗЕ проводил встречу в начале октября в НБУ .Интрига остается
 показать весь комментарий
 
уся пістота повинирювала з еміграції..
 показать весь комментарий
 
 
Ну, за каким уезжала эта гнида - ума не приложу.
Мо, подобно Тигипко, просто решил с девками порезвиться, хоть, скорее, с мальчиками.
 показать весь комментарий
 
та чогось при Пороху не повертались. Мабуть сцялись. І єфремов хоч боком хоч раком, а сидів.
 показать весь комментарий
 
 
ААААААА Свинарчукiв за грати, Порох - барыга, все покрали, зубожиння, будем садить.
И обана, из-за угла Беня и шобла региАналов.

Ведь Зе - самый честный и лучший штопаный презерватив.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх