 Причина встреч с Зеленским будет известна позже, - Хорошковский

Об этом говорится в расследовании проекта Радио Свободы "Схемы", передает Цензор.НЕТ.
В ответ на вопрос, по каким причинам Хорошковский посещал Офис президента, бывший чиновник подчеркнул, что является частным лицом, так как у него "нет ни одной публичной позиции", одновременно на уточнение относительно цели встреч с Зеленским заявил: "Ну вы же задавали президенту это вопрос? .. Мои позиции такие же, как и у президента. То есть, я думаю, что вам станет это известно позже".
Журналисты поинтересовались, какие отношения у него с президентом: или они дружат, или Хорошковский, учитывая политический опыт, дает советы молодому высокопоставленному, на что тот сказал: "Когда-то мы вместе работали, если вы помните".
Относительно планов по возвращении в Украину заниматься бизнесом или возвращаться в публичную политику, экс-глава СБУ сказал: "Я бизнесом и не перестаю заниматься в течение последних этих 7 лет. А относительно того, что я вернулся, так я возвращался и раньше. У меня есть очень много сфер интересов, в том числе, и за рубежом, поэтому я как приезжал, так и буду приезжать, как уезжал, так и буду уезжать".
Как сообщалось в расследовании "Схем", Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента. Только с начала октября журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.
Президент Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-марафона подтвердил, что встречался с Хорошковским тет-а-тет.
Сплошные латентные рыги...
А этот нехороший человек нетрадиционной сексуальной ориентации (шоб не забанил модер) - так вообще за свои услуги получил от Януковича звание генерала армии - хотя в армии служил в чине рядового...
Причина і так зрозуміла: ригани повертаються в Україну.
идите на йух, ракло
вы чьих будете???
...
Кстати, на всех постах работу развалил полностью, Галактон, вообще, порезали на металл.
Маразм, он неотвратим!
Всю металлургию Кучма заграбастал его руками, Укрсоцбанк, Галактон, Оранту.
Это только то, что помнится на вскидку.
Про озыме поколиння, вообще молчу.
Может за это уже достаточно импичмента?
Процедура імпічменту в прийнятому нещодавно зекомандою законі прописана так - що це нереально зробити...
Но того сначала расстреляли, этого потом расстреляем.
При нем вроде начиналась эта реформа,а после его ухода увяла.
Владимир Александрович, а шо такое? А почему Вы не сообщаете "Схемам" по каким вопросам Вы встречались с Хорошковским , аж 2 раза? А шо это за непорядок?
Петр Ляксеевич нам все-все рассказывал!!!!! (Особенно про Медведчука)
Проверено , работает отлично!
Мо, подобно Тигипко, просто решил с девками порезвиться, хоть, скорее, с мальчиками.
И обана, из-за угла Беня и шобла региАналов.
Ведь Зе - самый честный и лучший штопаный презерватив.