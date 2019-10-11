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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:выборы (23032) КГГА (2259) Киев (18000) Ткаченко Александр (54)

 Выборы мэра Киева, скорее всего, будут ближе к весне, - Ткаченко

Нардеп Александр Ткаченко, кандидатуру которого президент рассматривает на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил, что выборы мэра Киева, скорее всего, состоятся ближе к весне 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "LB.ua".

"Я бы хотел, чтобы они произошли как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне", - заявил он.

Ткаченко добавил, что точного ответа на вопрос, будут ли местные выборы по всей Украине, нет.

"С моей точки зрения, проводить выборы с целью перезагрузки системы нужно уже на длительный период", - отметил нардеп.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева.

Народный депутат из фракции "Слуга народа", бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко подал электронную декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Вчера, во время пресс-марафона, Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что нардеп Александр Ткаченко рассматривается как кандидат на пост главы Киевской городской государственной администрации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153411
 
 
 Топ комментарии
 
Знов весна. Выборы мэра Киева, скорее всего, будут ближе к весне, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7791 Вісна прідьот, - сажать будім. Десь я вже чув таке.
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Выборы мэра Киева, скорее всего, будут ближе к весне, - тоді у тебе не буде шансів, зебіл.
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Д Е Б І Л О Ї Д Е!!! нема в Україні«меґів»та мерій Вибори мера Києва, найімовірніше, будуть ближче до весни, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 178
ПРОСТО НЕ ІСНУЄ! Вибори мера Києва, найімовірніше, будуть ближче до весни, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9575
«меґ» шо воно таке.. це що мерін обрізаний?
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Він мабуть хотів сказати "..вибори Ткаченка мером Києва...".
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Знов весна. Выборы мэра Киева, скорее всего, будут ближе к весне, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7791 Вісна прідьот, - сажать будім. Десь я вже чув таке.
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Что ето за петух ходячий. Какое ты право имеешь меров менять? Меров вообще то народ выбирает. Или вам нужно срочно в Киеве вывесить триколоры кацапские?
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Хоть Киев не трогайте Зелепуты сепарские
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Без Києва вони знаходяться в епіцентрі можливого вибуху.
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відчуваю що ткаченко разом з бубочкою будуть бєжать...від *задоволенних жизню* киян
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Выборы мэра Киева, скорее всего, будут ближе к весне, - тоді у тебе не буде шансів, зебіл.
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А це ще питання, бо Віталька теж наробив багато неприємних справ
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Тоді все правильно. На рингу із Ткаченко виб'ють залишки його недолугого мозку.
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ЗЕлепПуты спешат все под себя подмять...
Игрь Валеричу нужно ОООЧЕНЬ МНОГО ШЕКЕЛЕЙ
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