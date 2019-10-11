 Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, - Зеленский

Об этом он сказал во время пресс-марафона 10 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".



"Как вы относитесь к декриминализации каннабиса?" – спросила журналистка.

"Смотрите, сейчас речь не идет о легализации каннабиса. Но я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем это рассматривать только после того, как мы будем знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане... Поэтому когда будут ответы на все эти вопросы, а это же острые вопросы, очень острые... Я не хочу, чтобы нам завтра сказали, что мы разрешили всем заниматься наркотиками. Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так: те, кто хочет, потерпят", – сказал он.

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По его словам, сейчас этот вопрос не в приоритете.



"Мы не выписали все риски, которые с этим связаны. Мы не знаем, готово ли наше общество. Нас не надо сравнивать, там, например, с Канадой, где это можно, и другими странами. Мы еще не готовы, мы сейчас, наоборот, боремся с наркотиками. Если у нас завтра не будет высокого уровня наркоманов... Прошу прощения, людей, которые болеют этой проблемой, не хочу их тоже обидеть. Если мы все это поборем, если все будет чисто, тогда мы можем вернуться к рассмотрению этого дела", – заявил президент.