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 Политика Украины
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 Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что легализация каннабиса в Украине пока не является актуальным вопросом.

Об этом он сказал во время пресс-марафона 10 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Как вы относитесь к декриминализации каннабиса?" – спросила журналистка.

"Смотрите, сейчас речь не идет о легализации каннабиса. Но я знаю, что очень много людей хотят заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем это рассматривать только после того, как мы будем знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане... Поэтому когда будут ответы на все эти вопросы, а это же острые вопросы, очень острые... Я не хочу, чтобы нам завтра сказали, что мы разрешили всем заниматься наркотиками. Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так: те, кто хочет, потерпят", – сказал он.

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По его словам, сейчас этот вопрос не в приоритете.

"Мы не выписали все риски, которые с этим связаны. Мы не знаем, готово ли наше общество. Нас не надо сравнивать, там, например, с Канадой, где это можно, и другими странами. Мы еще не готовы, мы сейчас, наоборот, боремся с наркотиками. Если у нас завтра не будет высокого уровня наркоманов... Прошу прощения, людей, которые болеют этой проблемой, не хочу их тоже обидеть. Если мы все это поборем, если все будет чисто, тогда мы можем вернуться к рассмотрению этого дела", – заявил президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3153410
 
 
 Топ комментарии
 
да ему просто лично похер...., сам то он на кокаине сидит...
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"Мне кажется так: те, кто хочет, потерпят"
ой дурааак.... он хоть понимает, что речь идет об онкобольных умирающих людях?? которым медицинский каннабис критически нужен как болеутоляющее. Что они потерпят, нечеловеческую боль в свои последние дни?? конченый идиот
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Не порівнюй Канаду і Україну.
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да ему просто лично похер...., сам то он на кокаине сидит...
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А чому б шизофренкам, які проголосували за клоуна і на дати КАНАБІС? Ой, вей - це буде весело!
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та вы что - если они еще и буйными станут, то вообще капец прийдет
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Навпаки, вони стануть спокійні як чемодан, що посміхається.
Зараз не йдеться про легалізацію канабісу – Зеленський - Цензор.НЕТ 6235
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Наталія, невже ви не звернули уваги на те, що тим, кому було по-приколу голосувати за не зрозуміле ЗЕ вже шлунки перевертає?
Вибачте, що звернувся до Вас особисто.
Мав на увазі узагальнення.
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Следующая конференция зубила будет в наркологическом отделении.
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В конце вчерашней пресс-конференции зелю так штырило-ломало,что наркодиспансер был бы ему в самый раз.
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наоборот, це дуже важный вопрос.без каннабиса сейчас в раде. офисе и правительстве е принимается ни одно важное государственное решение
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Тому й виникає дифіцит, а тут ще з аптеками ділитись.
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по вечерам из трубы в здании на Банковой, идет белый дым.. но Папу там не выбирают..
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а за "уколы для поддержания утомленных голосовых связок" ?? )))))
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А как быть больным, которые мучаются от боли и в итоге выбрасываются из окон?
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Слабо как-то ботоферма возмущается в комментах. Им шоколад "вставляет" сильнее видать.
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а чому всі вилупки базікають "канабіс- канабіс..." ?
типо римляни? онуки Цезаря? вчені типу ***** ?
Слово КОНОПЛЯ їх харить? може тепер його заборонять, як неполіткоректне і расистське? га?
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КОНОПЛІ. Правильно казати коноплІ з наголосом на останню літеру. Тобто "вони - коноплі".
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ну да)))
самим мало
и еще шоб ракло накуренное безнаказанно праздники устраивало?)))
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"Мне кажется так: те, кто хочет, потерпят"
ой дурааак.... он хоть понимает, что речь идет об онкобольных умирающих людях?? которым медицинский каннабис критически нужен как болеутоляющее. Что они потерпят, нечеловеческую боль в свои последние дни?? конченый идиот
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я так и не понял сажать коноплю или не сажать
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т.е. вопрос кофешопах не идет ?
Дети борцов с марихуаной тоже хотят кушать!
А в Британии "кушать" дорого.
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