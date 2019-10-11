 Международная организация по миграции направила жителям ОРДЛО 51 тонну гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международной организации по миграции. Для жителей Донбасса направлены гигиенические наборы и наборы с промышленными изделиями для домохозяйств общим весом 51 тонна", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест направил для жителей ОРДЛО почти 160 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба