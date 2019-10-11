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 Международная организация по миграции направила жителям ОРДЛО 51 тонну гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

На оккупированные территории Донецкой и Луганской области направили 51 тонну гуманитарной помощи от Международной организации по миграции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международной организации по миграции. Для жителей Донбасса направлены гигиенические наборы и наборы с промышленными изделиями для домохозяйств общим весом 51 тонна", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест направил для жителей ОРДЛО почти 160 тонн гуманитарной помощи, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3153408
 
 
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А международная организация знает, что почти вся гуманитарка попадает в лапы обдроченцев которые пуляют снарядами которые им дает *****?
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это не правда.

помощь получат террористы, их семьи и приближенные рыла... часть продадут.
для МО, это тоже своего рода очковтирательство, для них то же это дерибан хороший - все они прекрасно понимают и пользуются, они же не идиоты....
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Та шош такое кормильцев кормят. А мы которых они кормили ещё и пенсии им платим?
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Маладци!Завтра все буде на базарі, приходьте дарагие лугандонци , купуйте
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Им еще и гуманитарку, две пенсии это ж мало, зачем им возвращаться в Украину, если со всех сторон помощь и сострадание...
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