 Йованович требовала, чтобы Джулиани официально просил открыть дело против Байдена. За это ее уволили, - АР

Об этом со ссылкой на неназванного экс-дипломата пишет Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Йованович отказалась быть вовлеченной во "все эти подковерные, личные, неформальные вещи". Она дала понять, что у правительства США есть официальные методы обращения к иностранному государству с просьбой о помощи в расследованиях. При этом подчеркивается, что между Украиной и США с 2001 года действует договор о взаимной правовой помощи в уголовных делах.

Она "первоклассный дипломат, осторожный, дотошный, умный" и вряд ли могла оклеветать Трампа перед украинскими чиновниками или ее коллегами, - отмечает Джон Хербст, экс-посол США в Украине, работавший вместе с Йованович в начале 2000-х.

В пятницу Йованович предстоит дать показания в Конгрессе США в рамках расследования об импичменте Трампа. Хотя Белый дом отказался от сотрудничества с Конгрессом по этому делу, Йованович, как ожидается, придет на слушания. Они состоятся за закрытыми дверями.

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Ранее Wall Street Journal сообщал, что президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США на Украине Мэри Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани.

Отмечается, что, хотя отъезд Йованович в мае из Украины госдеп США преподнес как "запланированный", однако ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.