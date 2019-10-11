 В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не стоит поднимать вопросы, которые могут разъединить страну. Об этом он сказал во время пресс-марафона 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".



"Сейчас пример: министр Бородянский утверждает, что его вполне устраивает закон о языке, принятый перед выборами. Что будет с законом о языке, что будет с приоритетами Института нацпамяти и останется ли праздник 8 марта?" – спросил журналист.



"Ну, что вам болит. Моя идеология очень простая – завершить войну и поднять экономику, вернуть сюда людей. В этой моей идеологии даже... Институт нацпамяти – я сейчас об этом даже не говорю. Моя идеология одна – все люди, направления, законопроекты – все, что происходит в нашей стране, что может раскалывать страну, – мы должны реагировать на это и менять. Вот и все. Зачем вы сейчас... Вы помните, что "Донбасс" начался с языкового вопроса. Зачем мы сейчас в стране, которую хотим объединить, поднимаем этот вопрос? За этим столом, за которым, образно говоря, нечего есть, рядом стоят люди, уезжающие из страны, идет война и говорящие на разных языках люди сидят в окопах. Зачем мы поднимаем этот вопрос?" – сказал президент.

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По словам Зеленского, нужно объединяться.



"Мы очень разные. Много религий, много всего. Вы же знаете. Чтобы успокоиться, надо приоритеты поменять. Сейчас приоритет – завершить войну. Все хотим? Кто не хочет, извините, но тогда это другая идеология. Второй вопрос – поднять экономику. Все хотим? Хотим... Все остальное – не пустое, но в воюющей стране оно не первоочередное. Поэтому все люди, расшатывающие лодку по тем или другим вопросам, – я им всегда говорю: смотрите, ну не сегодня", – сказал он.