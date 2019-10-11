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 В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти

По словам президента Украины Владимира Зеленского, его "идеология" – завершить войну на Донбассе и поднять экономику.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не стоит поднимать вопросы, которые могут разъединить страну. Об этом он сказал во время пресс-марафона 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Сейчас пример: министр Бородянский утверждает, что его вполне устраивает закон о языке, принятый перед выборами. Что будет с законом о языке, что будет с приоритетами Института нацпамяти и останется ли праздник 8 марта?" – спросил журналист.

"Ну, что вам болит. Моя идеология очень простая – завершить войну и поднять экономику, вернуть сюда людей. В этой моей идеологии даже... Институт нацпамяти – я сейчас об этом даже не говорю. Моя идеология одна – все люди, направления, законопроекты – все, что происходит в нашей стране, что может раскалывать страну, – мы должны реагировать на это и менять. Вот и все. Зачем вы сейчас... Вы помните, что "Донбасс" начался с языкового вопроса. Зачем мы сейчас в стране, которую хотим объединить, поднимаем этот вопрос? За этим столом, за которым, образно говоря, нечего есть, рядом стоят люди, уезжающие из страны, идет война и говорящие на разных языках люди сидят в окопах. Зачем мы поднимаем этот вопрос?" – сказал президент.

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По словам Зеленского, нужно объединяться.

"Мы очень разные. Много религий, много всего. Вы же знаете. Чтобы успокоиться, надо приоритеты поменять. Сейчас приоритет – завершить войну. Все хотим? Кто не хочет, извините, но тогда это другая идеология. Второй вопрос – поднять экономику. Все хотим? Хотим... Все остальное – не пустое, но в воюющей стране оно не первоочередное. Поэтому все люди, расшатывающие лодку по тем или другим вопросам, – я им всегда говорю: смотрите, ну не сегодня", – сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3153400
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский это не президент Украины.. это диверсионный проект ГРУ и ФСБ Рашки..
его нужно сносить на фиг!
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"Донбасс" начался с языкового вопросаИсточник: https://censor.net.ua/n3153400

Во дебил! Все как по кремлевской методичке. Скоро заговорит о распятых мальчиках в трусиках
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Дурак ти, воха. Україна якраз і воює з тією єдиною у світі країною, якій українська мова і правдива історія України як серпом по яйцям.
Дурак ти малороСскій.
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Зеленский это не президент Украины.. это диверсионный проект ГРУ и ФСБ Рашки..
его нужно сносить на фиг!
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Бідолаха, У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 9323 Wolf Larsen 95a6ff16 У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 6071
Це вас зеботів так карають за невиконання плану коментів?
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а в США есть институт нац.памяти или нацкомисия по телебаченню ? У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 884 или это только в Украине такой совкизм?
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не мова УКРАЇНСЬКА роздирає Україну а ж-совкові фашисти пукіна язиком намагаються роздерти УКРАЇНУ. Ідеологія УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ - підгрунтя НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 7180
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"Донбасс" начался с языкового вопросаИсточник: https://censor.net.ua/n3153400

Во дебил! Все как по кремлевской методичке. Скоро заговорит о распятых мальчиках в трусиках
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Соевый, так не было темы с 2004-го года "Защита руцгэызычнага насиления Домбаса" ? Вы хоть когда чего либо врете, то врите правдоподобно.В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 8229
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зебилоид, и кто вопил о той защите, твои братья мокшане? Ты когда срешь, портки снимай В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 9516
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Зебилоид, так была ли вами же подонками поднятая тема в 2004-м году "Защита руцгэызычнага насиления Домбаса" ? Вы, паскуды невменяемые, тогда трудились не покладая рук, разрывая общество руцгим языгом, а ныне вы же твари паскудные, пытаетесь расслоить общество из за соевого хряка Святого Рошенка.
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а теперь ответь на простой вопрос Ты что выбирал 95ую аєромобильную или 95й квартал В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 1393
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Т.е. ты ныне в 95-й аэромобильной, я правильно понял?
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так что ты выбрал судя по твоим коментам ты выбрал- сватов и 95й квартал вместо 95й У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті - Цензор.НЕТ 2646
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Не сливайся, воен дивана. Ты ныне в 95-й аэромобильной с казармы пишешь?
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Дурак ти, воха. Україна якраз і воює з тією єдиною у світі країною, якій українська мова і правдива історія України як серпом по яйцям.
Дурак ти малороСскій.
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хіба він може адекватно визначити першочергове, коли в бабин яр прийшов двічі і манівцями... а учора додав:
"Передайте всем тем, кто там погиб, привет"...
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А сионизм - это повод для того, чтобы воевать с палестинцами? Отказались бы от сионизма и всего делов. Израиля бы не было и не было бы войн. Это и есть первопричина конфликта. Есть идея, есть страна. Идеи нет, все рушится. Страну хотят разнести впрах. Это причина, по которой нельзя продавать землю. Этого достаточно, хотя есть и другие. И вас, как народ, хотят загнать в стойло. Вот что вы зебилы привели к власти.
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Да шо ж такое то... Вновь очередная мантра соевых идиотов разрушена.
Все на соемайдан!!!В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 1094
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"Моя идеология очень простая - завершить войну и поднять экономику, вернуть сюда людей." - вы всьо поняли, 73%!? В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 7762
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73% =ФЕйК!!! 👩‍🏫За шмарклю голосувало 23%виборців+ 21%"протіфПорошенко", за"партію"шмарклі голосували ТІ-Ж-САМІ 23%... так що годі вже повторювати демотіватори вигадані в лахті👨‍🏫
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А шо таке "демотіватори"? І взагалі, цифросполучення "73%" вживається виключно за для політкоректності. Ну не Зебілами ж мені називати добру частину мудрого наріду, вони ж і образитись можуть і шалено потім тиснути на кнопочку "спам"...
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І головне, меседж про "вєрнуть суда людєй" означает, что на даний момент "людєй" в країні катастрофічно мало.
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Вы выборах участвовало меньше половины избирателей, потому за клоуна проголосовало не более 36%
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воно навіть не розуміє різницю між ідеологією і метою намірів(чи дій) В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 7887
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Олександр Погребиський
20 ч. ·

Зеленський:  
Мы вчора зустрічались з ветеранами і знайшли порозуміння.  
Підсумок зустрічі:  Ні про що.  
По питанню:
Відведення війсь порозуміння не знайшли.  
По питанню:
Мінська і Дебальцевого порозуміння не знайшли.
  По питанню:
з Богданом ще чекаємо.  
По питанню:
Виборів без наших військ порозуміння не знайшли.
Це були центральні теми, в принципі через які більщість і погодилась на зустріч.
Спочатку були включені камери під запис,напевно щоб показати як порозуміння досягли, але через 5 хв. діалогу камери вимкнули, бо порозуміння не почалось до кінця зустрічі с Зеленським.
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Єто написал воин АТО !!! Зебобы предали свою армию.
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от ЖЕ ж гніда совкова! САМЕ МОВА Є СЕРЦЕМ УКРАЇНИ В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 5340 не буде мову україну зжере фєдєрастія
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А прочитати про що йде мова віра не дозволила?
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Сердце Украины - люди!
Стравливая украинцев, рвут сердце.
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Если я не украинец, ты вообще чукча какой то.
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Ну да тут же первоочередное - перенос Офиса Президента.
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Зеленськиї не розуміє чому у нас війна. Чим далі ми від росії мовно, культурно та історично - ти безпечніше буде.
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Донбасс начался с языкового вопроса..., надеюсь ему вспомнят эту цитату из русской методичке и не раз..., хочу напомнить украинскому президенту, что именно "языковый вопрос" в мононациональной Украине и раскручивали российские охотники за головами-за неокрепшими умами "народов Донбасса"..., язык в Украине должен быть один - украинский, а разговаривать можешь хоть на китайском, дай бог, чтобы кто-нибудь тебя понимал...
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Нельзя решать проблемы разъединяющие страну??
Пусть разделяют? В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 193
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И тебе вера не позволила прочесть статью?
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угу... а как прокомментируешь свои слова на вопрос журналиста про Бабин Яр - " Бабин Яр там, будете там передайте убитым привет." ( кто не верит то посмотрите это все есть в этом марафоне)
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Ах ты падла ваЗелиновая.. Чую всю жизнь будет на рояле играть и приветы передавать .
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Такими темпами, ему очень скоро может стать нечем играть на рояле.
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Якщо в воюючій країні народу за допомогою пропаганди, дебільного серіалу, та зомбоящика можна впарити тупого і бездарного преЗЄдента, у котрого видніються всі признаки роботи на агресора, то і тими ж методами можна переконати громадян що свою українську мову треба любити, захищати і поважати. Але цього ЗЄкоманда чомусь не хоче робити.
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Або нехай би дублювали своїх с@аних "Сватів" українською мовою. А не хочеццця гроші в кацапії втрачати.
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Зеленський не дебіл-він виродок і мерзотник,руйнівник того що тримало Україну й відрізняло від "запоребрика"! Він небезпечніший Путіна і страшніший за війну!
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Малорос не доріс ментально до українця і йому українська мова чужа. Нащо нам такий президент?
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і лише мокшани - на бутилку В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 3146 как там твое маваши, уже не свербит? В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 3146
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Точно! Если резюмировать то, что тут понаписывали соевые идиоты, то "Зеленский не желает поднимать тему руцкага ызыга в Украине! Все на майдан!!".
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прими таблетку, больно живчик с утра, как бы потом не спарализовало
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Моніказеленьска котра для бабая у кромасі плазувала щось мае проти мови та віри В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 2428
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та правильно...
Зачем маланцу гои-украинцы с их мовою? Тут иврит с идишем в опасности! В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти - Цензор.НЕТ 2523
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Господи !!!! Какой урод сидит в президентском кресле....Ему не нужна национальная память,..
да потому что это не его нация! Оно не знает за что бороться,не понимает за какие идеалы погибают Украинцы, Украина для него место где оно вылупилось, жрало и срало,- все, остальное ему не понятно.
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Ты то чем недовольна в данном конкретном случае? Тем, что Зе не желает доставать с чулана тему русского языка и решил не трогать "Закон про мову", вступивший в силу этим летом?
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Тем, что по мнению клоуна, поддержка почти истребленной врагом идентичности нации менее важна, чем пожрать и посрать. А так же тем, что оказывается война с мордором началась на Донбассе из-за запрета русскага языка, а не из-за того, что путлеру понадобилось прикрыть кражу Крыма своими ихтамнетами.
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Лилия Стацкая
Господи !!!! Какой урод сидит в президентском кресле... Ему не нужна национальная память...


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У меня стиралка с искуственным интельектом за него умнее.
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Это не удивительно, ведь пока она училась, будущий приЗедент на сцене скакал.
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Прд)(уйлишко опять передергивает , подмена понятий , закончить войну , типа капитулировать и пригласить кремлевских кураторов , ну для поднятия экономики😐 Тогда да зчем Українська мова 😐 Так он еще и Контроциптив 😂
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Прд)(уйлишко опять передергивает , подмена понятий , закончить войну , типа капитулировать и пригласить кремлевских кураторов , ну для поднятия экономики😐 Тогда да зчем Українська мова 😐 Так он еще и Контроциптив 😂
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Само говорит,что "донбасс начался с языкового вопроса" и само же продолжает петь двадцатилетние мантры про "не на часі". Та для кацапні мовне питання-один із видів зброї масового ураження. Но куда ватному имбецилу допереть до этого?
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Не первоочередное. А чем же этот шлимазл так занят, что украинская культура и история государства для него не первоочередное и взагалі не на часі?
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Боже, зроби так щоб це зелене непорозуміння залишило свій пост як найскорше, це неможливо ні слухати ні бачите!!! Жах, тупе, не знає ні законів ні конституції ні історії!!!
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"Донбас" почався з мовного питання." - ну що, зебіли, в вас ще є питання чого вашого преЗЕдента називають підарасом?
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Народ, избравший себе это чмо, "национальной памяти" не имеет и не заслуживает. Он заслуживает "перестать стрелять".
Народ, уставший не воевать, а слушать о войне, победы не заслуживает. Он заслуживает "Сватов".

Нельзя поднять экономику в стране, откуда бегут люди.
И вернуть людей страну безмозглых скотов невозможно.
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Зеленський, дАУмбабве почалося, як прикриття операції по анексії АРК.
Це зветься "відволікання сил на негідний об"єкт".
Якщо у середині 90-х контррозвідка СБУ зламала нахєр плани (операція "Севастопольській вальс"), то потім програли вчисту. Можна було все зробити, але не підбірати в органи правопорядку та спецслужбу уродів. Не потрібно було робити ГУ СБУ в АРК.
Тьху, бляха тошно.
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Нормально сказано, он же не предлагает отменять пресловутый языковой закон.
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