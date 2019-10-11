 В воюющей стране это не первоочередное, - Зеленский о судьбе закона о языке и Институте нацпамяти

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не стоит поднимать вопросы, которые могут разъединить страну. Об этом он сказал во время пресс-марафона 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Сейчас пример: министр Бородянский утверждает, что его вполне устраивает закон о языке, принятый перед выборами. Что будет с законом о языке, что будет с приоритетами Института нацпамяти и останется ли праздник 8 марта?" – спросил журналист.
"Ну, что вам болит. Моя идеология очень простая – завершить войну и поднять экономику, вернуть сюда людей. В этой моей идеологии даже... Институт нацпамяти – я сейчас об этом даже не говорю. Моя идеология одна – все люди, направления, законопроекты – все, что происходит в нашей стране, что может раскалывать страну, – мы должны реагировать на это и менять. Вот и все. Зачем вы сейчас... Вы помните, что "Донбасс" начался с языкового вопроса. Зачем мы сейчас в стране, которую хотим объединить, поднимаем этот вопрос? За этим столом, за которым, образно говоря, нечего есть, рядом стоят люди, уезжающие из страны, идет война и говорящие на разных языках люди сидят в окопах. Зачем мы поднимаем этот вопрос?" – сказал президент.
По словам Зеленского, нужно объединяться.
"Мы очень разные. Много религий, много всего. Вы же знаете. Чтобы успокоиться, надо приоритеты поменять. Сейчас приоритет – завершить войну. Все хотим? Кто не хочет, извините, но тогда это другая идеология. Второй вопрос – поднять экономику. Все хотим? Хотим... Все остальное – не пустое, но в воюющей стране оно не первоочередное. Поэтому все люди, расшатывающие лодку по тем или другим вопросам, – я им всегда говорю: смотрите, ну не сегодня", – сказал он.
его нужно сносить на фиг!
Це вас зеботів так карають за невиконання плану коментів?
Во дебил! Все как по кремлевской методичке. Скоро заговорит о распятых мальчиках в трусиках
Дурак ти малороСскій.
"Передайте всем тем, кто там погиб, привет"...
Все на соемайдан!!!
20 ч. ·
Зеленський:
Мы вчора зустрічались з ветеранами і знайшли порозуміння.
Підсумок зустрічі: Ні про що.
По питанню:
Відведення війсь порозуміння не знайшли.
По питанню:
Мінська і Дебальцевого порозуміння не знайшли.
По питанню:
з Богданом ще чекаємо.
По питанню:
Виборів без наших військ порозуміння не знайшли.
Це були центральні теми, в принципі через які більщість і погодилась на зустріч.
Спочатку були включені камери під запис,напевно щоб показати як порозуміння досягли, але через 5 хв. діалогу камери вимкнули, бо порозуміння не почалось до кінця зустрічі с Зеленським.
Стравливая украинцев, рвут сердце.
Пусть разделяют?
Зачем маланцу гои-украинцы с их мовою? Тут иврит с идишем в опасности!
да потому что это не его нация! Оно не знает за что бороться,не понимает за какие идеалы погибают Украинцы, Украина для него место где оно вылупилось, жрало и срало,- все, остальное ему не понятно.
Господи !!!! Какой урод сидит в президентском кресле... Ему не нужна национальная память...
Народ, уставший не воевать, а слушать о войне, победы не заслуживает. Он заслуживает "Сватов".
Нельзя поднять экономику в стране, откуда бегут люди.
И вернуть людей страну безмозглых скотов невозможно.
Це зветься "відволікання сил на негідний об"єкт".
Якщо у середині 90-х контррозвідка СБУ зламала нахєр плани (операція "Севастопольській вальс"), то потім програли вчисту. Можна було все зробити, але не підбірати в органи правопорядку та спецслужбу уродів. Не потрібно було робити ГУ СБУ в АРК.
Тьху, бляха тошно.