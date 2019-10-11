 ПЦУ сегодня - это 7 тыс. приходов, 77 монастырей и 47 епархий, - Епифаний

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил предстоятель Православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, информирует Цензор.НЕТ.
"Коротко о том, чем мы являемся, в цифрах по состоянию на октябрь 2019г: 7000 приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это Православная Церковь Украина сегодня! Из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, - 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиерея находятся на покое", - говорится в сообщении.
Епифаний отметил, что ПЦУ - открытая и современная Церковь, объединяющая всю Украину: с запада на восток, с юга на север.
"Большим Божьим даром является то, что мы можем совместно разделить радость торжеств и весомых годовщин украинского православия, а также создавать новые страницы истории уже независимой поместной церковной семьи вместе!" - отметил митрополит.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Доречі - Коломойша теж із наріком спілкується - що це раз показує, що всі вони - і Порошок, і Коломойша, і Нарік - з однієї тусовки.
- Есоnоmу. Just есоnоmу! - решительно ответил тот
- Ну что ж, иконами, так иконами.
після Зе буде інший Президент..більш лояльний до ПЦУ і не такий конюктурщик як Пєтя..
а місце московської розкольницької секти Рпц-в маргінесі...з часом..
вона в силі допоки 30 відсотків України-хохли,котрі вважають кацапів братами..Досі..