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Все про:церковь (1052) автокефалия (413) Епифаний (191) ПЦУ (459)

 ПЦУ сегодня - это 7 тыс. приходов, 77 монастырей и 47 епархий, - Епифаний

В Православную церковь Украины (ПЦУ) с момента обретения ею синодального патриаршего Томоса об автокефалии вошли 7 тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил предстоятель Православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, информирует Цензор.НЕТ.

"Коротко о том, чем мы являемся, в цифрах по состоянию на октябрь 2019г: 7000 приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это Православная Церковь Украина сегодня! Из 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, - 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиерея находятся на покое", - говорится в сообщении.

Епифаний отметил, что ПЦУ - открытая и современная Церковь, объединяющая всю Украину: с запада на восток, с юга на север.

"Большим Божьим даром является то, что мы можем совместно разделить радость торжеств и весомых годовщин украинского православия, а также создавать новые страницы истории уже независимой поместной церковной семьи вместе!" - отметил митрополит.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Греции 12 октября состоится внеочередной Собор по вопросу автокефалии Церкви Украины

ПЦУ сегодня - это 7 тыс. приходов, 77 монастырей и 47 епархий, - Епифаний 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153398
 
   
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секта УПЦ МП ФСБ РФ, должна быть изгнана с позором из Украины..
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прекрасно 0 - а где петюганчик с Нариком - уже не интересует?
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Тобто? То не кримінал із Наріком фотографуватися - але удар по репутації.
Доречі - Коломойша теж із наріком спілкується - що це раз показує, що всі вони - і Порошок, і Коломойша, і Нарік - з однієї тусовки.
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У главы МВФ спросили: "Как вывести экономику из кризиса? "
- Есоnоmу. Just есоnоmу! - решительно ответил тот
- Ну что ж, иконами, так иконами.
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Чому терористи фсбшного патріархату захопили Українські Лаври?
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у церков-столітня історія..

після Зе буде інший Президент..більш лояльний до ПЦУ і не такий конюктурщик як Пєтя..
а місце московської розкольницької секти Рпц-в маргінесі...з часом..

вона в силі допоки 30 відсотків України-хохли,котрі вважають кацапів братами..Досі..
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