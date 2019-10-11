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Все про:бренд (27) контрабанда (1833) налоговая милиция (1757) ГФС (3437)

 Налоговая милиция совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировала канал контрабанды брендовых товаров в Украину, у организатора изъята крупная партия неучтенной налички

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Полтавской области совместно с работниками спецподразделения БКОП УСБ Украины в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области ликвидировали канал незаконного ввоза в Украину брендовой одежды и товаров широкого ассортимента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлено преступную группу в составе шести человек, которые организовали и обеспечивали ввоз в Украину брендовых товаров с сокрытием от таможенного контроля и без уплаты таможенных платежей.

Налоговая милиция совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировала канал контрабанды брендовых товаров в Украину, у организатора изъята крупная партия неучтенной налички 01

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Схема выглядела следующим образом. Одежду и обувь известных торговых марок, которую закупали в Италии, Германии и странах Балтии, свозили на склады, находящиеся на территорию Польши. И уже оттуда везли в Украину. Перемещали двумя способами. Либо 20-тонные фуры въезжали по поддельным документам, как пустые, и на каждой из них участники схемы зарабатывали по 40 тысяч долларов. Либо перемещались на микроавтобусах мелкими партиями с привлечением так называемых "пиджаков".

Налоговая милиция совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировала канал контрабанды брендовых товаров в Украину, у организатора изъята крупная партия неучтенной налички 02

Ввозимые таким образом одежда и обувь реализовывались за наличные на территории Украины через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десятка магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области. При расчетах злоумышленники использовали также систему эквайринга и интернет-банкинга. При этом правонарушители пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, а указанные операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете.

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Налоговая милиция совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировала канал контрабанды брендовых товаров в Украину, у организатора изъята крупная партия неучтенной налички 03

В дальнейшем продукцию, которую не удалось продать через торговую сеть, и неликвидный товар распространяли через интернет-магазины.

Налоговая милиция совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировала канал контрабанды брендовых товаров в Украину, у организатора изъята крупная партия неучтенной налички 04

На основании соответствующих постановлений суда проводится 41 обыск в местах накопления, хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и г. Киеве.

Налоговая милиция совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировала канал контрабанды брендовых товаров в Украину, у организатора изъята крупная партия неучтенной налички 05

По результатам обысков в настоящее время из незаконного оборота изъято неучтенные наличные средства в эквиваленте 23 млн. гривен (640 тысяч долларов США, 222 тысяч евро и 390 тысяч гривен), брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн. гривен. Черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных СХД, бланки с отпечатками их печатей и штампы СХД-нерезидентов.

Налоговая милиция совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировала канал контрабанды брендовых товаров в Украину, у организатора изъята крупная партия неучтенной налички 06

В данное время в этом уголовном производстве продолжаются активные процессуальные действия.

Налоговая милиция совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировала канал контрабанды брендовых товаров в Украину, у организатора изъята крупная партия неучтенной налички 07
Налоговая милиция совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировала канал контрабанды брендовых товаров в Украину, у организатора изъята крупная партия неучтенной налички 08

Источник: https://censor.net.ua/n3153396
 
 
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надо было параллельно наладить поставки брендового камуфляжа и усе были бы в доле
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На первом фото либо секонд, либо я неправильно понимаю термин "брендовая одежда".
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И ещё радует присутствие почти на всех фото СБУшника, который внимательно следит шоб мусора ничего не с3,14zдили.
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это и есть секонд - а наезд на баульника с налом - нал естессно распихивается по карманам
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ну правильно - громи бизнес - малый и средний - умиляет - это же без фискальных чеков - народ не видитесь на это внимательно прочитайте - принцип такой - человек покупает за границей товар - сдает на КАРГО ,а они везут ,при этом платить очень,очень много за килограмм - потом тут получает и продает - все расходы по доставке прибавляет к стоимости товара (а потом мы с вами за это платим - увеличатся расходы,будем платить больше) - при чем здесь предприниматель - если не платить налоги по схемам на таможне или платить не так - это не проблемы предпринимателя - он платить столько сколько выставляет КАРГО за доставку с растоможкой - а грабят потом предпринимателя - вот так работает наше государство - так было при яныке ,при порохе так не было ,так есть сейчас - все просто
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ну секонд подорожает - он и так практически нерентабелен
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да - а бренд называется пан сам кьопав))))
а неучтенная наличка это как? непокрышованая? Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки - Цензор.НЕТ 5286 Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки - Цензор.НЕТ 5286 Податкова міліція спільно з СБУ та прокуратурою ліквідувала канал контрабанди брендових товарів в Україну, в організатора вилучено велику партію неврахованої готівки - Цензор.НЕТ 5286
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