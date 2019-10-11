 Налоговая милиция совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировала канал контрабанды брендовых товаров в Украину, у организатора изъята крупная партия неучтенной налички

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлено преступную группу в составе шести человек, которые организовали и обеспечивали ввоз в Украину брендовых товаров с сокрытием от таможенного контроля и без уплаты таможенных платежей.

Также смотрите: Водолазы-контрабандисты пытались переместить 9,2 тыс. пачек сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Схема выглядела следующим образом. Одежду и обувь известных торговых марок, которую закупали в Италии, Германии и странах Балтии, свозили на склады, находящиеся на территорию Польши. И уже оттуда везли в Украину. Перемещали двумя способами. Либо 20-тонные фуры въезжали по поддельным документам, как пустые, и на каждой из них участники схемы зарабатывали по 40 тысяч долларов. Либо перемещались на микроавтобусах мелкими партиями с привлечением так называемых "пиджаков".

Ввозимые таким образом одежда и обувь реализовывались за наличные на территории Украины через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десятка магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области. При расчетах злоумышленники использовали также систему эквайринга и интернет-банкинга. При этом правонарушители пользовались нефискальными кассовыми аппаратами, а указанные операции не отображались в бухгалтерском и налоговом учете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры, - Гончарук

В дальнейшем продукцию, которую не удалось продать через торговую сеть, и неликвидный товар распространяли через интернет-магазины.

На основании соответствующих постановлений суда проводится 41 обыск в местах накопления, хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, по месту жительства и в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и г. Киеве.

По результатам обысков в настоящее время из незаконного оборота изъято неучтенные наличные средства в эквиваленте 23 млн. гривен (640 тысяч долларов США, 222 тысяч евро и 390 тысяч гривен), брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн. гривен. Черновые записи, финансово-хозяйственные документы подконтрольных СХД, бланки с отпечатками их печатей и штампы СХД-нерезидентов.

В данное время в этом уголовном производстве продолжаются активные процессуальные действия.



