 86% украинских подростков употребляли алкоголь, 50% имеют опыт курения и 18% пробовали наркотики, - ЮНИСЕФ. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом свидетельствуют данные исследования детского фонда ЮНИСЕФ, представленного в четверг, 10 октября.

Исследование проводится в Украине каждые четыре года, начиная с 1995 года. Это позволяет определить динамику и основные тенденции в распространении вредных привычек среди подростков. Результаты 2019 показывают, что наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению курения среди подростков. В 2003 году опыт курения имели 70% опрошенных, а в 2019 этот показатель составил уже 50%. В то же время увеличился доступ к алкоголю - более половины опрошенных отметили, что легко могут получить пиво, вино или слабоалкогольные напитки. Доля подростков, которые употребляли наркотики, составила 18%, а среди девушек выросла в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом (с 12,7% в 2015 гг. до 18,1% в 2019 г.).

Кроме употребления вредных веществ, исследование также фокусируется на зависимости от социальных медиа и проблеме буллинга в школах. Нынешние результаты показывают, что более половины опрошенных проводят в социальных сетях четырех часов ежедневно. Положительная тенденция наблюдается в борьбе с буллингом. По сравнению с данными ЮНИСЕФ за 2017 доля подростков, не сталкивались со случаями буллинга за последние 2-3 месяца, выросла с 38% до 57% в 2019 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не менее 38 детей погибли от мин на Донбассе с 2014 года, - ЮНИСЕФ

Ключевые результаты исследования

Курение. Половина (50,5%) опрошенных учеников курили сигареты хотя бы один раз в жизни. Каждый пятый подросток (19,6%) имеет сложившуюся привычку курения сигарет ежедневно. С 2003 года наблюдается тенденция к снижению курения среди подростков с 70,3% до 50,5% в 2019 году.

Употребление алкоголя. Подавляющее большинство (85,7%) опрошенных подростков имеет опыт употребления алкоголя.

Каждый пятый (22,5%) подросток отметил, что пьет алкогольные напитки почти каждую неделю. Слабоалкогольные напитки оказались самым доступными - об этом сообщили в среднем 60,7% подростков (58,1% среди юношей и 63,2% среди девушек).

Употребление наркотических веществ. 18% опрошенных подростков хотя бы один раз в жизни употребляли какие-либо наркотические вещества. 8,7% подростков пробовали марихуану, а 9,2% употребляли ингалянты, чтобы "поймать кайф". Распространенность полинаркомании (употребление двух и более вредных веществ) среди всех опрошенных составляет 4,2%.

Зависимость от социальных сетей, компьютерных и азартных игр. 44,7% подростков проводят в социальных сетях четыре и более часов в учебные дни.

Более половины (55,4%) опрошенных признают, что проводят много времени в социальных сетях.

Почти каждый четвертый респондент (23,9%) отметил ухудшение настроения, когда нельзя провести время в социальных сетях.

6,7% подростков имеют зависимость от азартных игр.

Буллинг в подростковой среде. Каждый десятый опрошенный подросток (10,2%) стал жертвой буллинга за последние 2-3 месяца.

Каждый четвертый (25,8%) респондент был свидетелем случаев буллинга, однако лично в них не участвовал.

Более трети жертв буллинга (37,5%) игнорировали травлю, 28,9% пытались сопротивляться (как физически, так и словесно), 18,7% искали поддержки у родителей, а 13,5% обращались за помощью к друзьям.

Среди причин игнорирования буллинга жертвы назвали: непризнание буллинга как проблемы - 30,1%; неверие в возможный результат-29,3%; страх новых случаев буллинга - 11,6%.

Ранее сообщалось о том, что около трети украинских подростков и молодых людей говорят о том, что стали жертвами буллинга в интернете.

Напомним, в январе в Украине вступил в силу закон, которым предусмотрен штраф за буллинг и сокрытие работниками учебных заведений случаев издевательств над детьми.