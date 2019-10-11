 Никто не хочет, никто не может, все говорят: "Нас такая зарплата не устраивает", - Зеленский о назначении глав ОГА

10 октября во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у него проблемы с назначениями глав областных государственных администраций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Такая сложная ситуация с губернаторами! Я вам не могу даже… Без любого влияния. Мне показывают одного-двух человек на область, которые хотят быть губернаторами. Никто не хочет, никто не может, все говорят: "Нас такая зарплата не устраивает", – сказал он.
Он добавил, что некоторые соглашаются, но при условии, что будут зарабатывать "как могут".
"Я не хочу даже разговаривать с такими людьми, поэтому я знаю, что это ответственность. И это моя проблема – губернаторы. Я знаю", – отметил президент.
Он заверил, что в ближайшее время главы областных администраций будут назначены.
"Как только я начинаю рассматривать кого-то на должность губернатора, сразу столько грязи льется на этого человека. Вот такая ситуация с Харьковом. Там у меня два человека. Грязь льют все: местные, не местные, СМИ. Потому что кланы борются, они не хотят ничего терять. В Сумах у меня есть только один парень", – добавил Зеленский.
они воровали за родину )))
При ЗЕ они ГЛАДКОВСКИЕ!!!))))
но вы ЗЕбобы за это уже так яросно не рвете пуканы!))))
Шо седить?!))))
Только 73% дурников при СЕЛИ на жопу!)))
Это если должности предлагать миллионерам. А не пробовал клоун назначать на эти должности простых людей?
Шо учителя? Шо нарИд? Потерпим. Мы зробыоы йих разом! Потерпим!
Пускай теперь сидит ровно на жопе и не ноет!)))
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