 Никто не хочет, никто не может, все говорят: "Нас такая зарплата не устраивает", - Зеленский о назначении глав ОГА

10 октября во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у него проблемы с назначениями глав областных государственных администраций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".



"Такая сложная ситуация с губернаторами! Я вам не могу даже… Без любого влияния. Мне показывают одного-двух человек на область, которые хотят быть губернаторами. Никто не хочет, никто не может, все говорят: "Нас такая зарплата не устраивает", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин согласовал назначение Куцого главой Одесской ОГА, Сопеля - Тернопольской ОГА

Он добавил, что некоторые соглашаются, но при условии, что будут зарабатывать "как могут".



"Я не хочу даже разговаривать с такими людьми, поэтому я знаю, что это ответственность. И это моя проблема – губернаторы. Я знаю", – отметил президент.



Он заверил, что в ближайшее время главы областных администраций будут назначены.



"Как только я начинаю рассматривать кого-то на должность губернатора, сразу столько грязи льется на этого человека. Вот такая ситуация с Харьковом. Там у меня два человека. Грязь льют все: местные, не местные, СМИ. Потому что кланы борются, они не хотят ничего терять. В Сумах у меня есть только один парень", – добавил Зеленский.