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Все про:Зеленский (3278) назначение (1499) ОГА (1520)

 Никто не хочет, никто не может, все говорят: "Нас такая зарплата не устраивает", - Зеленский о назначении глав ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что есть кандидаты, которые соглашаются быть главой государственной областной администрации при условии, что будут зарабатывать "как могут".

10 октября во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский сказал, что у него проблемы с назначениями глав областных государственных администраций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Такая сложная ситуация с губернаторами! Я вам не могу даже… Без любого влияния. Мне показывают одного-двух человек на область, которые хотят быть губернаторами. Никто не хочет, никто не может, все говорят: "Нас такая зарплата не устраивает", – сказал он.

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Он добавил, что некоторые соглашаются, но при условии, что будут зарабатывать "как могут".

"Я не хочу даже разговаривать с такими людьми, поэтому я знаю, что это ответственность. И это моя проблема – губернаторы. Я знаю", – отметил президент.

Он заверил, что в ближайшее время главы областных администраций будут назначены.

"Как только я начинаю рассматривать кого-то на должность губернатора, сразу столько грязи льется на этого человека. Вот такая ситуация с Харьковом. Там у меня два человека. Грязь льют все: местные, не местные, СМИ. Потому что кланы борются, они не хотят ничего терять. В Сумах у меня есть только один парень", – добавил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3153391
 
 
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«Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.» (с)
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то есть проще говоря - хотим жить по-новому как свинячие свинарчуки ))
они воровали за родину )))
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Это при ПЕПо были Свинарчуки!)))
При ЗЕ они ГЛАДКОВСКИЕ!!!))))

но вы ЗЕбобы за это уже так яросно не рвете пуканы!))))
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Весна прошла...скоро зима!))))
Шо седить?!))))

Только 73% дурников при СЕЛИ на жопу!)))
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Странные. Учителей устраивает 4000 евро ,а этим больше подавай! У-ууу, барыги, зажрались супостаты!!! Ну щяс презедент их "назначать" будет.
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Дайте-ка мне лучших из лучших - Не хотят с тбой. Дайте мне худших из лучших - Тоже не хотят. Ну тогда давайте мне лучших из худших - И эти не хотят. Ладно, давайте выбирать из кто остался и согласен.....
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все говорят: "Нас такая зарплата не устраивает"..

Это если должности предлагать миллионерам. А не пробовал клоун назначать на эти должности простых людей?
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И не говори, пусть в любой областной центр занятости зайдет. Там желающие сразу найдутся.
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Бути "слугою урода" тепер не лише соромно, а ще і боляче 😁
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Повысить! Ч считаю обязательно повысить! Люди не жалея себя на благо народа будут трудиться, а им копейки? Однозначно повысить дошестизначных цифр!

Шо учителя? Шо нарИд? Потерпим. Мы зробыоы йих разом! Потерпим!
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Мудрий украинский наРОТ это заслужил!))))
Пускай теперь сидит ровно на жопе и не ноет!)))
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Звичайно не бажають,попередники всю економіку України розікрали, то з чого платити достойні зарплати?Кучму-Мертвечука(батьків олігархату) ніколи не посадять,за масштабне пограбування країни,навіть якщо вони вб'ють сотню Гонгадзе і Стусів..
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А почему не назначит просто честных людей? Всё дело в преданности наверно?
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