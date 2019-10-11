 Зеленский сегодня посетит Одесскую область с рабочим визитом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

"11 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Одесскую область", - говорится в сообщении.

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Напомним, 9 октября Кабмин согласовал кандидатуру Максима Куцего на должность главы Одесской облгосадминистрации.