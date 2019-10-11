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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3278) импичмент (393) США (15574) Трамп (2542)

 Ко мне никто не обращались за какими-либо документами по импичменту Трампа, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с американской стороны к нему никто не обращался за какими-либо документами в связи с возможной процедурой импичмента президента США Дональда Трампа.

"Я не получал никакой информации по поводу каких-либо документов. Ко мне никто не обращался. Мне кажется, что это очень странно, чтобы США обращались к президенту другой страны предоставить какие-либо документы", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним,  24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", - Зеленский

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Источник: https://censor.net.ua/n3153388
 
 
 Топ комментарии
 
Если у Зеленского документы для импичмента Трампа не визировали, то Донни можно не беспокоиться.
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Шото "маланца" "попёрло"... Или "прорвало"...? "Майданом" "запахло"?...
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хм..и ко мне никто не обращался
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Если у Зеленского документы для импичмента Трампа не визировали, то Донни можно не беспокоиться.
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Шото "маланца" "попёрло"... Или "прорвало"...? "Майданом" "запахло"?...
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Еквадор охопило повстання проти президента, який був коміком. Ллється кров.
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А вы тут сидите
Бегом на эквадорские форумы возглавлять восстание против «блазня»
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Ну так бери свой г номет и "при" на "майдан"
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Твої дукументи їм не потрібні. Тебе використали і викинули.
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Полезный идиот,его использовали и выбросили ,как п…
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Відверто вже замахала своєю дрімучою глупотою ця дурілка картонна ... Моніка, твоя справа була трампушкін льодяник смакувати , а не куди йому папір.діти 😕
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А хто ти такий, щою до тебе звертатися по імпічменту президента США ? Блазень що рахує себе за Буанапарта До мене ніхто не звертався за якими-небудь документами щодо імпічменту Трампа, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7923
До мене ніхто не звертався за якими-небудь документами щодо імпічменту Трампа, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5019
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Нічого-ще звернуться-приготуй ослам вівса.
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скот потный сегодня в Украине президент - дальше сами...
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США превратились в льва с ЗАЯЧИМ СЕРЦЕМ,
Абхазия, Южная Осетия, Крым, Донбасс, Сирия, Йемен, Ливия... робко наблюдает как россиия, иран а теперь и турция развязывают войны по всему миру
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