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 В оккупированном Крыму проукраинского активиста Приходько отправили в СИЗО на два месяца

Задержанного в оккупированном Россией Крыму проукраинского активиста Олега Приходько отправили в следственный изолятор на два месяца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на объединение "Крымская солидарность", Приходько будет находится в СИЗО до 10 декабря 2019 года.

Такую меру пресечения избрал подконтрольный оккупационной власти суд Крыма.

Сам Приходько настаивал на том, что якобы найденные в его доме взрывчатые вещества и другие вещи ему подбросили.

"У меня два гаража, они (сотрудники) хотели один осматривать ... Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда ... Пусть отпечатки снимут по всему. Это моя мастерская, она открытой оставалась, туда кто угодно мог зайти", - заявил он в суде.

Напомним, 10 октября Олега Приходько задержали российские силовики в аннексированном Крыму. Его обвиняют в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Также в качестве свидетеля задержали жену Олега Приходько - Любовь Приходько.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту незаконного задержания проукраинского активиста Приходько

Источник: https://censor.net.ua/n3153386
 
 
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Ухоженный домик у активиста. И трезвый взгляд на жизнь. А мастерскую надо было закрывать.
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Ось реакція "руського мира" на інакші від його погляди:
- підкинути ,
- обманути,
- оббрехати ,
- зламати людині життя...
Все як і в старі часи , ******* окупанти - послідовники НКаВЕДешніків ,з ординськими замашками...
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