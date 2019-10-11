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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3278) обмен (828) Путин (25102) Россия (74031)

 Я первый звонил Путину, людей же обменять нужно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно по его инициативе проходили все телефонные разговоры с Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил вчера во время пресс-марафона.

На вопрос журналистки российского издания, рассматривает ли Зеленский возможность первыми сделать какие-то шаги навстречу РФ для нормализации отношений, президент ответил: "Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас состоялся обмен. Все звонки осуществлял я. С меня корона не упадет, у меня, слава Богу, ее нет, потому что я действительно хочу закончить войну. И поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу".

Президент добавил, что "обе стороны должны очень хотеть закончить войну".

"Обе стороны должны хотеть встретиться в том или ином формате, начать говорить, закончить войну, изменить риторику общения, прекратить говорить: "Нас нет. Ваш внутренний конфликт, сами решайте" и так далее. Мне кажется, так результата достичь сложно", - отметил Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул: "Людей же обменять нужно".

"Там же не только наши граждане, там же и граждане Российской Федерации у нас. Поэтому обмен нужен ... Условия об обмене ни с чем не должны быть связаны. Потому что это о людях ", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нам просто необходимо поменять судей, иначе у нас приговоров нормальных не будет, - Зеленский о судебной реформе

Источник: https://censor.net.ua/n3153385
 
 
 Топ комментарии
 
Тобі, дурню, Макрон і Меркель казали: "Не говори з Путіним без нас!"
Ти кричав: "Я сам!" Ну добре, сам так сам. Тільки й ми будемо говорити з Путіним без тебе
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Мне интересно куда подевались, те полудурки, которые весной ходили с зелеными значками "Зе! команда".
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наговорил себе уже на ростов как минимум или на гаагу
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Отправим их на Липецк -работать на рошен.https://antikor.com.ua/articles/332912-dve_fabriki_poroshenko_vozobnovljajut_rabotu_v_rossii
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максимум на "хайфу" й то якщо встигне ЗЕМЛЮ ГОЇВ продати ...
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Тобі, дурню, Макрон і Меркель казали: "Не говори з Путіним без нас!"
Ти кричав: "Я сам!" Ну добре, сам так сам. Тільки й ми будемо говорити з Путіним без тебе
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Ему внушило окружение, что оно типа гений дипломатии

Я первый звонил Путину, людей же обменять нужно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9116
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Андрюха,тот который Ермак-вывел зе в люди. в Нью Йорке "достойно" оценили сиё "величайшее создание"..
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Жалкая безмозглая моника.....клоун есть клоун...
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Не обижайте клоунов. Зеля - просто шут, просто Бенин придворный шут.
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Психозом соеголовых порохоботов удовлетворен! Я первый звонил Путину, людей же обменять нужно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5499
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А я вчерашней конфеиенцией довбня зеленого.
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Це в ЗЄлюків принцип такий: хто не на колінах перед Х..лом - той порохобот?
Якщо гороховим ватоголовцям за щастя стояти на колінах перед П...ним, то не треба тявкати в сторону тих хто цього не бажає.
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Полового партнера у тебя нет?а то ты тут вечно лазишь и удовлетворяешься по киве, на какую то свою выдуманную фантазию, извращенец зебильный))))
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Lera Lera 039019b9 ...что сам себя самоудовлетворил -интересно, это тоже зебильный синдром...

Две Лерки, что это вас на половые темы тянет? Самоутверждаетесь, лесби? Я першим дзвонив Путіну, людей же обміняти потрібно, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2517
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Мне интересно куда подевались, те полудурки, которые весной ходили с зелеными значками "Зе! команда".
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Я так понимаю, что люди никуда не делись, они так и живут среди нас. Вопрос в том, почему сняли символику ? Страх, совесть, попытка закосить под нормальных... теряюсь в вариантах ответов
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ЗЕмоча закінчилася ...почалися "сірі" будні
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Коменты этих дебилов просто умиляют) але, вы когда прекратите, бабушкам помогите там, не знаю...а на что вы тратите заработанные деньги от этой ботодеятельности? угрызения совести не мучают ежедневно нести такую чушь в комментариях?
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...ГНІДИ ...Представители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде обновленный законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на собственный источник во фракции.

Собеседник информационного агентства уточнил, что в законопроекте были учтены замечания, озвученные на встрече президента Владимира Зеленского с представителями аграрной отрасли.

"Изменения коснулись, в частности, вопроса возможной покупки земли нерезидентами, однако детали будут на встрече в Раде в пятницу (11 октября - ред.)", - сказал один из авторов законопроекта.

Стоит напомнить, что данный законопроект предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333956-v_rade_pojavilsja_obnovlennyj_zakon_o_rynke_zemli
...а о "деталях" КАЗЛАМ знать не положено
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Ух ты, поклонник презедента обосрался и принес новость 2014 года. Вау.
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Смешной ты )) А телефон сам себе купил или у какого-нибудь ребёнка отжал ?
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Вот не ожидала, что ты взрослый дядя. По твоему умственному развитию тебе лет пятнадцать((
Сам выставил фотки , и потом ещё и сам обиделся))
А зачем ты перечисли все свои богатства? Хотел меня впечатлить ?
Ну, это вряд ли получится)
А отдых- это правильно. Больше отдыхай, чтоб не сгореть на работе )
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Це щоб ти не казала що я віджав телефон у рібйонка. І взагалі, я тобі вже казав не чіплятись до мене.
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...резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно по его инициативе проходили все телефонные разговоры с Владимиром Путиным...хто б сумнівавсяИсточник: https://censor.net.ua/n3153385
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Так кацапам же отказали в аккредитации, обьявляли... Ложь на лжи...
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Сезонные обострения в психическом состоянии больных людей этой осенью особенно дают о себе знать.
Что ожидать дальше?
Осенний временной период для невротических обострений и шизофренических психозов, сопровождающихся агрессией, приходится на конец августа - начало сентября и продолжается всю осень…
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Осенью порохоботы собьются в стаи и улетят на восток ))
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Та вот что с тобой... так лечись, а не сообщай посторонним людям, чуть ли не каждый час, что сам себя самоудовлетворил -интересно, это тоже зебильный синдром...
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Ты только свой монитор зацепил -лечись)
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Главная подлость в Зебила в том, что он не может не понимать:
Вова Пуйло будут захватывать столько заложников, сколько ему нужно.
Поэтому подобные переговоры - лишь повод для сдачи страны...
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На сколько я помню, после звонка количество обстрелов выросло почти вдвое. Менять конечно нужно, хотя повторюсь у Пу в заложниках до 8 миллионов граждан Украины ( в ОРДЛО, Крыму, заробитчане, туристы, отдыхающие, "по делам", "в гости" и т.д.) Так что менять не обменять...
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Фофку ждут на Садовом кольце..с концертом.
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За время твоей болтологии путин убил еще одного воина ВСУ, Звони емуи дальше(
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Во дибилизм. Людей защищать нужно, тем более ему это и по законам положено, а не торговать ими. А путь к миру человечество имеет только один: хочешь мира готовься к войне.
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Президент добавил, что "обе стороны должны очень хотеть закончить войну"- Идиот!!! пуйло не хочет ее закончить,дебил сколько не повторяй я хочу закончить эту войну только капитуляция или победа, дурак больше 100 раз упоминул пороха за 14 часов,и то что люди вышли на майдан из за навода пороха,что он мол не хочет закончить войну и подбуривает людей,Зеленский так и ничего не понял,недаром говорится-"пьяный проспится а дурак никогда"
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Зеля - молодец, всё правильно делает ! А у свиноботов тут пердаки подгорают.
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