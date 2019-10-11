 Я первый звонил Путину, людей же обменять нужно, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил вчера во время пресс-марафона.
На вопрос журналистки российского издания, рассматривает ли Зеленский возможность первыми сделать какие-то шаги навстречу РФ для нормализации отношений, президент ответил: "Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас состоялся обмен. Все звонки осуществлял я. С меня корона не упадет, у меня, слава Богу, ее нет, потому что я действительно хочу закончить войну. И поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу".
Президент добавил, что "обе стороны должны очень хотеть закончить войну".
"Обе стороны должны хотеть встретиться в том или ином формате, начать говорить, закончить войну, изменить риторику общения, прекратить говорить: "Нас нет. Ваш внутренний конфликт, сами решайте" и так далее. Мне кажется, так результата достичь сложно", - отметил Зеленский.
При этом Зеленский подчеркнул: "Людей же обменять нужно".
"Там же не только наши граждане, там же и граждане Российской Федерации у нас. Поэтому обмен нужен ... Условия об обмене ни с чем не должны быть связаны. Потому что это о людях ", - сказал Зеленский.
Ти кричав: "Я сам!" Ну добре, сам так сам. Тільки й ми будемо говорити з Путіним без тебе
Якщо гороховим ватоголовцям за щастя стояти на колінах перед П...ним, то не треба тявкати в сторону тих хто цього не бажає.
Две Лерки, что это вас на половые темы тянет? Самоутверждаетесь, лесби?
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на собственный источник во фракции.
Собеседник информационного агентства уточнил, что в законопроекте были учтены замечания, озвученные на встрече президента Владимира Зеленского с представителями аграрной отрасли.
"Изменения коснулись, в частности, вопроса возможной покупки земли нерезидентами, однако детали будут на встрече в Раде в пятницу (11 октября - ред.)", - сказал один из авторов законопроекта.
Стоит напомнить, что данный законопроект предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333956-v_rade_pojavilsja_obnovlennyj_zakon_o_rynke_zemli
...а о "деталях" КАЗЛАМ знать не положено
Сам выставил фотки , и потом ещё и сам обиделся))
А зачем ты перечисли все свои богатства? Хотел меня впечатлить ?
Ну, это вряд ли получится)
А отдых- это правильно. Больше отдыхай, чтоб не сгореть на работе )
Что ожидать дальше?
Осенний временной период для невротических обострений и шизофренических психозов, сопровождающихся агрессией, приходится на конец августа - начало сентября и продолжается всю осень…
Вова Пуйло будут захватывать столько заложников, сколько ему нужно.
Поэтому подобные переговоры - лишь повод для сдачи страны...