 Остановите "шкарпетизацию" Дня защитника Украины, это не 23 февраля, - Вятрович

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook заявил бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

"Остановите шкарпетизацию Дня защитников. 14 октября - день, когда поздравляют защитников Украины, прошлого и настоящего, мужчин и женщин. Это не повод поздравлять мальчиков/мужчин, дарить им носки/парфюмерию/средства для бритья за сам факт их принадлежности к мужскому полу. 14.10≠23.02", - говорится в сообщении.

Напомним, День защитника Украины отмечается 14 октября.

Ранее 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

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