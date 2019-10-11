 Многие инвесторы вспоминают ОПЗ, но никто не хочет брать на себя долги предприятия, - Зеленский

"Многие инвесторы вспоминают ОПЗ. Они говорят, что могли бы зайти в ОПЗ, заплатить деньги, сохранить рабочие места, обновить технические операции, но все говорят, а что делать с долгами? И что долги - это проблема Украины и нашей власти. Долги пока что никто не хочет закрывать", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
52 0
"Приглашаю белорусских инвесторов к активному сотрудничеству", - Зеленский
Зеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам. ВИДЕО
Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский
Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский. ВИДЕО
Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие люди себе представляют, - Саакашвили
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума