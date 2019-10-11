 Многие инвесторы вспоминают ОПЗ, но никто не хочет брать на себя долги предприятия, - Зеленский

"Многие инвесторы вспоминают ОПЗ. Они говорят, что могли бы зайти в ОПЗ, заплатить деньги, сохранить рабочие места, обновить технические операции, но все говорят, а что делать с долгами? И что долги - это проблема Украины и нашей власти. Долги пока что никто не хочет закрывать", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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