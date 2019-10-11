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 Нам просто необходимо поменять судей, иначе у нас приговоров нормальных не будет, - Зеленский о судебной реформе

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что доверие к украинской судебной системе необходимо восстанавливать.

Отвечая на вопрос журналистов в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве о реформировании судебной системы он выразил надежду, что законопроект в ближайшее время будет рассматривать в Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет доверия к судьям… они были вторыми, после депутатов Верховной Рады, с которых мы снимали неприкосновенность. Когда мы говорим о доверии к судьям, посмотрите на господина Микитася…прокуроры просили залог в 300 млн грн, отпустили его за 5 млн. То есть в целом нам просто необходимо поменять судей. Не всех, там будут конкурсы, кто-то пройдет, кто-то нет. Но должна зайти молодая кровь, иначе в этом виде у нас приговоров нормальных не будет….", - сказал Зеленский.

Стоит отметить, что решение по Микитасю принимал Антикоррупционный суд, который был сформирован на жесткой конкурсной основе и запустившийся в сентябре.

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Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский отрицает политическую подоплеку в делах экс-нардепов – экс-владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася и бизнесмена Константина Жеваго.

"Бывших кого? Г-на Жеваго? Шесть предприятий, он собственник, а не бывший собственник. Там дела через банк, через выведение денег. Что такое бывший?" – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

"Дальше, господин Микитась. Кто такой бывший г-н Микитась? Мы знаем, что очень много проблем, криминальных дел связаны с этим человеком. Что? Не надо было? Не нужно было подозрений? Не нужно рассматривать в суде?" – продолжил президент.

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Как сообщалось, 9 октября Государственное бюро расследований (ГБР) заочно уведомило о подозрении бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

По словам директора бюро Романа Трубы, ГБР готовит его объявление в межгосударственный розыск.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 2 октября сообщили бывшему нардепу Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3153379
 
   
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Зеля хочет их поменять как фигур на игральной доске, а кто их наказывать будет за преступные вынесения приговоров? За взятки, при зарплатах 500 тыс в месяц? Кто этих уродов будет садить с конфискацией ? Страна нищая, люди бегут с Украины по 2 млн в год, а он собрался преступников разменивать без суда и посадок. ЖАХ, идиотизм, паранойя.
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Зєля, переходь від лозунгів до конкретних справ.
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Он переходит.
Так переходит, что вы ноете без умолку. Нам просто необходимо поменять судей, иначе у нас приговоров нормальных не будет, - Зеленский о судебной реформе - Цензор.НЕТ 5568
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Перещел уже: потужно реформированный Зеленским суд отпустил Микитася за 5М.
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Та ладно?! А чем тебе приговоры по выплатам потерянной выгоды игарьвалеричу не нравятся?
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Ты не мог выбрать для фотошопа хотя бы не язык Зелемойского, а уж про подбородок побритого Коломойского даже и говорить не надо. :D
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Кстати, кто следил за марафоном до конца? На каком километре марафонца поймали всё же?
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Після того ,як "Дякула" попризначав своїх людей кругом по судах і прокуратурах,ще не скоро буде там порядок. По його команді роблять всюди срач. Та нічого. Зєля вам всім "соплі втре".
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Необхідно посадити і нагнати Сабакова....
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А это Зеленский кому говорит? Или просто так - базарит....
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Общество толкало Петю к судебной реформе 3 года
Запад тоже

В 2017 Петя понял что дальше нельзя отмахиваться и стал имитировать судебную реформу

У Зе полнота власти 1,5 месяца, а уже суды шерстят
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Тупая заява, как и многие вещи от Зе. Если поменять судей без проведения реформы судей, то нифига не изменится.
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Так реформа низовых звеньев по плану должна была быть в 2020 году и теперь Портнов будет реформировать им же созданные суды...
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2. Вернуть деньги Бене.
3. Идить у сраку ничого никому не должен!
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Восстановить доверие... Нельзя ли уточнить конкретный год, в котором портновские суды имели высокое доверие, которое надо восстановить?
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Мародьор вкрав в народа не тільки гроші але й 5 років розвитку
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Для того чтобы были нормальные судьи,должно быть доступное обучение в Юридических институтах, а сейчас это самое дорогое образование, доступное только для состоятельных или на прикорме криминала. Криминал давно уже спонсирует обучение, получая потом подконтрольных юристов, судей.
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