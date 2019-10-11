 Нам просто необходимо поменять судей, иначе у нас приговоров нормальных не будет, - Зеленский о судебной реформе

Отвечая на вопрос журналистов в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве о реформировании судебной системы он выразил надежду, что законопроект в ближайшее время будет рассматривать в Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет доверия к судьям… они были вторыми, после депутатов Верховной Рады, с которых мы снимали неприкосновенность. Когда мы говорим о доверии к судьям, посмотрите на господина Микитася…прокуроры просили залог в 300 млн грн, отпустили его за 5 млн. То есть в целом нам просто необходимо поменять судей. Не всех, там будут конкурсы, кто-то пройдет, кто-то нет. Но должна зайти молодая кровь, иначе в этом виде у нас приговоров нормальных не будет….", - сказал Зеленский.

Стоит отметить, что решение по Микитасю принимал Антикоррупционный суд, который был сформирован на жесткой конкурсной основе и запустившийся в сентябре.

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Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский отрицает политическую подоплеку в делах экс-нардепов – экс-владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася и бизнесмена Константина Жеваго.

"Бывших кого? Г-на Жеваго? Шесть предприятий, он собственник, а не бывший собственник. Там дела через банк, через выведение денег. Что такое бывший?" – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.

"Дальше, господин Микитась. Кто такой бывший г-н Микитась? Мы знаем, что очень много проблем, криминальных дел связаны с этим человеком. Что? Не надо было? Не нужно было подозрений? Не нужно рассматривать в суде?" – продолжил президент.

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Как сообщалось, 9 октября Государственное бюро расследований (ГБР) заочно уведомило о подозрении бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

По словам директора бюро Романа Трубы, ГБР готовит его объявление в межгосударственный розыск.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 2 октября сообщили бывшему нардепу Микитасю о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.