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 Обновленный земельный законопроект вводит запрет покупки земли бенефициарами-иностранцами до 2024 г. - нардеп от СН Костюк

Группа депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которой глава профильного комитета Николай Сольский, зарегистрировала в Раде обновленный законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №2178-10.

"Прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар - иностранец. До 1 января 2024 года. Также уменьшили процент: не 15%, а 8% в пределах области, а также ограничения в общинах - 35%. Это основное", - сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" народный депутат фракции "Слуга народа", один из авторов законопроекта, Дмитрий Костюк, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил еще один из авторов, в нем были учтены замечания, высказанные накануне на встрече президента Владимира Зеленского с представителями аграрной отрасли.

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"Изменения коснулись, в частности, вопроса возможной покупки земли нерезидентами, однако детали будут на встрече в Раде в пятницу (11 октября. - Ред.)", – сказал собеседник агентства.

Накануне в релизе на сайте президента об итогах встречи сообщалось, что ее участники высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю будет предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы. В первоначальном законопроекте нерезиденты (за исключением страны-агрессора) могли покупать украинскую землю на равных с резидентами только при единственном условии – создав компанию-резидента.

Зеленский в четверг в ходе пресс-марафона также поддержал идею, что какое-то время землю нужно продавать только украинцам.

Источник: https://censor.net.ua/n3153376
 
 
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Жесть, хотят разрешить покупку иностранцам...
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Скоро вся украинская земля будет в офшорах🤦🏼‍♂️
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Ну хоть пиндюлины доходят.
Уже хорошо. Посмотрим какой из вариантов принтер голосовать будет.
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Тиск суспільства на владу робить проекти законів більш адекватними.
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Ну никак не уймутся ЗЕбанутые, ну не слышат они «НЕТ продаже земли», о котором заявляет большинство граждан Украины.
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в условиях надвигающегося недопроизводства продовольствия,вздорожания продуктов,голода в климатически неблагоприятніх странах - кем нужно быть,чтобы продать свои чернозёмы навсегда,и смотреть,как урожаи с твоей бывшей земли уходят за рубеж,а вырученные за них еньги давно уже просраны?
Это что - неоголодомор? или мегажадность ? или поступок пришлых людей ?
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