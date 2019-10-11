 Обновленный земельный законопроект вводит запрет покупки земли бенефициарами-иностранцами до 2024 г. - нардеп от СН Костюк

"Прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар - иностранец. До 1 января 2024 года. Также уменьшили процент: не 15%, а 8% в пределах области, а также ограничения в общинах - 35%. Это основное", - сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина" народный депутат фракции "Слуга народа", один из авторов законопроекта, Дмитрий Костюк, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщил еще один из авторов, в нем были учтены замечания, высказанные накануне на встрече президента Владимира Зеленского с представителями аграрной отрасли.
"Изменения коснулись, в частности, вопроса возможной покупки земли нерезидентами, однако детали будут на встрече в Раде в пятницу (11 октября. - Ред.)", – сказал собеседник агентства.
Накануне в релизе на сайте президента об итогах встречи сообщалось, что ее участники высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю будет предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы. В первоначальном законопроекте нерезиденты (за исключением страны-агрессора) могли покупать украинскую землю на равных с резидентами только при единственном условии – создав компанию-резидента.
Зеленский в четверг в ходе пресс-марафона также поддержал идею, что какое-то время землю нужно продавать только украинцам.
Уже хорошо. Посмотрим какой из вариантов принтер голосовать будет.
В Израиле примерно 90% земель находится в собственности государства. В Голландии - 100 %.
Это что - неоголодомор? или мегажадность ? или поступок пришлых людей ?