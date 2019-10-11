 Нет рациональных юридических аргументов для чего отправили Пашинского в СИЗО - теряется справедливость судопроизводства", - юрист Каменев

Об этом заявил в эфире Украинского радио исполнительный директор общественной организации "Правозащитная инициатива", юрист, эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Михаил Каменев, передает Цензор.НЕТ.
Михаил Каменев отмечает, что хотя на протяжении двух лет Пашинский находился на свободе без инцидентов, под арест его почему-то было отправлено именно сейчас, хотя каких-то значительных событий не произошло.
"Даже при самом справедливом и честном следствии по делу Пашинского очень трудно объяснить, что произошло такого, что его надо отправлять в СИЗО, для этого нет рациональных юридических аргументов. А без этого теряется справедливость судопроизводства", – убежден Михаил Каменев.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Дело было расследовано и закрыто, после чего в октябре этого года ГБР возобновило его расследование, что адвокат Андрей Федур назвал "правовым произволом".
Сам Пашинский называет "необоснованное повторное рассмотрение этого дела" местью заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца.
ГБР объявило о подозрении Пашинскому! Ура-ура-ура!
Правда, почему-то все забывают, в чём подозревают сего персонажа. Не в коррупционных деяниях, не в нанесении вреда обороноспособности страны, о, нет. А в том, что он три года назад подрался с каким-то мужиком и прострелил ему из травмата ногу.
И нет, я ничего не хочу сказать, никто не любит Пашинского, и вполне возможно, что он действительно виновен в чём-то по-настоящему страшном и серьёзном. Но подозревают его в стрельбе из травмата.
И да, вы сейчас скажете, что я выгораживаю экс-чиновника, но главный лоббист обвинения - кто бы вы думали? - Андрей Портнов. Само дело о стрельбе возбуждали и закрывали несколько раз, подведя под самооборону. Но этим летом, с подачи Портнова, потерпевший вновь подал заявление, мотивируя его - внимание - изменением политической обстановки в стране.
И дело попало аж в ГБР. Которое у нас, оказывается, занимается ещё и пьяными драками.
Откровенно дурацкое дело, открытое "в связи с изменением политической обстановки", что, к тому же, ведёт орган, о политической мотивированности которого не говорит только немой. Не знаю, как вы - а я вижу в этом увесистую заявку на политическое убежище.
При этом предполагаемые злоупотребления при армейских поставках, принятие на вооружение печально известного миномёта "Молот" и тому подобные вещи никто даже проверять не пытается. Пашинский виноват лишь в том, что ранил хулигана резиновой пулькой.
Так считает ГБР, которому впору размещать рекламу: "политические преследования под ключ, дорого, гарантия получения убежища в Евросоюзе и США".
Уголовный кодекс Украины открыть попробуй
Вчерашний день это нам это ярко показал. Давайте разберем этот кейс поподробнее.
Пашинский - один из влиятельных депутатов прошлого созыва, Партия - Народный Фронт.
У многих он ассоциируется с инцидентом "стрельнул в ногу человеку и не сел". По большому счету - все.
Именно этот кейс раки-обвинители решили использовать против Пашинского, чтобы его посадить. Да так красиво провернули, что фактически гарантируют ему свободу. И вот почему (дальше я буду использовать материал из статьи Сони Кошкиной):
(Фото 1)"Как мы знаем, экс-нардепу вменяют нанесение тяжких телесных повреждений гражданину Химикусу. Подробнее суть конфликта расписывать не стану, вы все ее знаете, а если не знаете - почитайте вот тут. Прочитав, убедитесь, что «тяжких» телесных там не было и быть не могло. «Тяжкие» (дословно говорит нам статья УК соответствующая) это, например, потеря конечности, прерванная беременность, наступившая - вследствие травмы - половая недееспособность. Почему же обвинение настаивало именно на такой интерпретации? Все просто. За нанесение тяжких телесных гражданина можно отправить под стражу, за «средней тяжести» - нет".
Вывод 1 - за то, что он сделал, НЕЛЬЗЯ ОТПРАВИТЬ ПОД СТРАЖУ (а арест был).Фото 1
Идем дальше:
(Фото 2) "Пашинскому даже не предоставили опцию выхода под залог. Чем председательствовавшая судья Олеся Батрин прямо нарушила сразу два важных документа: Европейскую конвенцию по защите прав человека и предписания Европейского суда по правам человека.
Так, согласно Конвенции безальтернативный арест получают лишь в трех случаях:
- если человек особо опасный убийца, насильник, террорист, совершил разбой (тяжкое или особо тяжкое преступление);
- если подозреваемый намерен скрыться от следствия, и об этом достоверно известно (ясно, что Пашинский с его возможностями мог, но не захотел);
- влияет на свидетелей или следствие (запугивает, угрожает и т.д., для чего у экс-депутата просто нет рычагов)".
Вывод 2 - Пашинский подаст в ЕСПЧ и ГАРАНТИРОВАННО выиграет. Потому что судья - рак.Фото 2
И теперь возвращаемся к главному вопросу - ЗАЧЕМ власть сажает Пашинского так коряво? ДА ПОТОМУ ЧТО НА ЭТО ЕСТЬ ЗАПРОС ОБЩЕСТВА. Вот и весь ответ.
Exhibit 3 - долбо*б Леменов ШИКАРНО описывает мой аргумент. Говорит "хотели посадки - вот вам посадки, ура!".
Вместо того, чтобы сажать Пашинского за коррупцию (там, где Пашинский может сесть РЕАЛЬНО и по справедливости), его сажают по ужасно построенному обвинению, которое фактически ГАРАНТИРУЕТ то, что Пашинский отобъется.
И делается это с одной лишь целью - ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ. "Мы сажаем обнаглевшего нардепа, который выстрелил ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ в ногу и не сел". Восстановим справедливость! (кричит Портнов, который открыто говорил, что людей на майдане нужно убивать как скот).
Этот кейс в точности повторился и с коррупцией Гладковского-младшего. Убытки государству - 9 млн грн.
Убытки от "деятельности" Боголюбова и Коломойского - 188 млрд грн. ГОТОВ ПОСПОРИТЬ, что фамилию "Свинарчук" знает ГОРАЗДО больше людей чем "Боголюбов".
Украинское общество страстно жаждет мести и справедливости. Настолько сильно, что слепо аплодирует тому, кто готов им это дать.
По факту мы получаем цирк с посадкой "конкурентов" теми, кто с3,14дил сотни миллиардов. Вот и все.
Когда Украинцы научатся любить ДЕНЬГИ больше чем чувство мести, мы начнем жить богаче. Я очень и очень хочу, чтобы наш народ полюбил ДЕНЬГИ.
Действительно почему именно сейчас. Может потому что был суд который обязал прокуратуру опять открыть закрытое ей дело против Пашинского
Может потому что во время следствия Пашинский стал подозреваемым в уголовном производстве
Может потому что стрелять в людей опасно для общества и поэтому таких стрелков держат под арестом
Помимо политического преследования, о котором сегодня написали все, это ещё и прецедент.
Объясню.
У нас будет случай, когда за самооборону наказывают максимально жёстко. Удерживая под стражей человека, который никуда не бежал. Раздувая дело на ходу. Ведь и так в нашем обществе самооборона наказуема. Принято ведь как издавна? С самых совковых времён, если не раньше. Напали на тебя - беги к милиции. У неё исключительное право на решение - кому что можно. Бывает не добежал. Значит не повезло. Оформят труп. Раб не должен защищать себя. Если человек может себя защитить, то он уже не раб.
Даже сейчас у нас закон выписан так, что жертва должна заботиться о состоянии агрессора. То есть на меня напали, а я в состоянии стресса должна ещё убедиться, что нападающий держит в руках настоящий нож/пистолет, и нидайбох не превысить меры самообороны. Не убить. Не покалечить. Противостоять максимально мягко и желательно, чтобы напавший ещё получил удовольствие.
У нас напрочь отсутствует понятие частной собственности. И быдло шляется по чужой земле абсолютно свободно. В селе вора можно встретить утром, выйдя выпить кофе на веранду. И нельзя его наградить солью в жопу, потому что это травма, а он просто поздороваться зашёл или забор перепутал. И ты будешь доказывать, что не верблюд. А не больной агрессивный урод, которого и нах не послать…
Вообще эта тактика сейчас очень созвучна нашей ситуации на Востоке. Нынешняя власть ужасно боится обидеть россию, назвав её агрессором и террористом. Пытается договориться, прячет оружие, лепечет что-то про мир, вытирая кровавые сопли.
И тех, кто не такой, осуждают.
Станет опасно быть сильным и уметь самообороняться.
Так что не стоит рвать баян за посадку Пашинского. Особенно по такому поводу. Может, есть ещё что-то, за что его стоит привлекать. Но не за этот случай. Иначе следующим можешь стать ты. Ведь полиции сейчас катастрофически мало. И всю её озадачат поддержанием политического спокойствия в стране. Криминал почувствовал безнаказанность. Рано или поздно защищаться придётся. И будет обидно сидеть по максимуму за то, за что в цивилизованной стране дают грамоту.
Правосудие, руки прочь от ПЕСов!
Вітаю президента з почином - тут же головне зробити перший крок. Навіть Яник довше наважувався, але його зоряний час почався якраз з закриття Тимошенко та (особливо показово) Луценка за сумнівними звинуваченнями.
Ні, Пашинський - далеко не герой мого роману. Він мені органічно антипатичний. І я сильно підозрюю, що в його діяннях було навалом корупційних діянь. Так садіть його за корупцію! А не за цю туфтову битовуху без обтяжувальних обставин та критичних наслідків. За вкрай сумнівного конфлікту. Та і ще без права внесення залогу. Типова середньовічна розправа в путінському стилі.