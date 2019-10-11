 "Мотор Сич" нужно сохранить и разобраться, как решить вопрос с китайскими партнерами, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вчера во время пресс-марафона.
"Тут не приоритет в том, какая страна может быть партнером Украины в "Мотор Сичи". Наш приоритет, чтобы у нас осталось предприятие. Изучить, кто его хотел (я сейчас не о китайцах, они платили деньги) "распилить", стратегическое предприятие Украины. Мы это должны изучить и потом - как решать вопрос, с китайскими партнерами, потому что там очень сложная история. Там средства кредитные у людей, которые приобрели акции, и брали они их в государственном китайском банке", - сказал он
Зеленский подчеркнул, что знает много деталей о ситуации вокруг "Мотор Сичи".
"Там история начинается с того, что более 50% было на различных западных компаниях, большинство из них - оффшорные, которые приобрели другие люди. Насколько я знаю, граждане КНР, приобрели эти проценты", - рассказал президент.
Зеленский отметил, что еще "очень много украинских чиновников, людей в правительстве лоббировали эту историю".
"Более того, сейчас изучается вопрос Антимонопольным комитетом, были ли эти лица связаны между собой", - добавил он.
Кроме того, по словам президента, "китайские представители приобрели и в Украине часть акций".
Зеленский напомнил, что СНБО еще до его президентства вывел "Мотор Сич" из перечня стратегических предприятий Украины.
Президент указал, что "параллельно есть история, что на территории другой страны строился такой же похожий завод".
"И ходили, опять-таки, слухи, что наш персонал с документами, часть людей, могут перевезти в другую страну", - добавил он.
Президент указал, что вместе с "Мотор Сичью" могли перейти документы "другого нашего конструкторского бюро", и подчеркнул, что в этом деле есть еще и вопрос нацбезопасности.
Зеленский подчеркнул, что АМКУ, гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и правоохранительные органы изучают этот вопрос в целом.
Напомним, директор по связям с общественностью ПАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи". При этом около 75% акций фактически принадлежит группе китайских владельцев и в случае позитивного решения АМКУ конечные покупатели Skyrizon и Xinwei Group подарят государству Украина 25% и возьмут на себя вопрос 100% загрузки предприятия и социальные гарантии. Против передачи контроля над предприятием китайскому инвестору выступают США
Он всё замутил , пусть он и рассказывает китайцам сказки .
А завод вернуть в государственную собственность .