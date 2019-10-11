 "Мотор Сич" нужно сохранить и разобраться, как решить вопрос с китайскими партнерами, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вчера во время пресс-марафона.

"Тут не приоритет в том, какая страна может быть партнером Украины в "Мотор Сичи". Наш приоритет, чтобы у нас осталось предприятие. Изучить, кто его хотел (я сейчас не о китайцах, они платили деньги) "распилить", стратегическое предприятие Украины. Мы это должны изучить и потом - как решать вопрос, с китайскими партнерами, потому что там очень сложная история. Там средства кредитные у людей, которые приобрели акции, и брали они их в государственном китайском банке", - сказал он

Зеленский подчеркнул, что знает много деталей о ситуации вокруг "Мотор Сичи".

"Там история начинается с того, что более 50% было на различных западных компаниях, большинство из них - оффшорные, которые приобрели другие люди. Насколько я знаю, граждане КНР, приобрели эти проценты", - рассказал президент.

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Зеленский отметил, что еще "очень много украинских чиновников, людей в правительстве лоббировали эту историю".

"Более того, сейчас изучается вопрос Антимонопольным комитетом, были ли эти лица связаны между собой", - добавил он.

Кроме того, по словам президента, "китайские представители приобрели и в Украине часть акций".

Зеленский напомнил, что СНБО еще до его президентства вывел "Мотор Сич" из перечня стратегических предприятий Украины.

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Президент указал, что "параллельно есть история, что на территории другой страны строился такой же похожий завод".

"И ходили, опять-таки, слухи, что наш персонал с документами, часть людей, могут перевезти в другую страну", - добавил он.

Президент указал, что вместе с "Мотор Сичью" могли перейти документы "другого нашего конструкторского бюро", и подчеркнул, что в этом деле есть еще и вопрос нацбезопасности.

Зеленский подчеркнул, что АМКУ, гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и правоохранительные органы изучают этот вопрос в целом.

Напомним, директор по связям с общественностью ПАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи". При этом около 75% акций фактически принадлежит группе китайских владельцев и в случае позитивного решения АМКУ конечные покупатели Skyrizon и Xinwei Group подарят государству Украина 25% и возьмут на себя вопрос 100% загрузки предприятия и социальные гарантии. Против передачи контроля над предприятием китайскому инвестору выступают США

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