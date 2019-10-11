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 "Мотор Сич" нужно сохранить и разобраться, как решить вопрос с китайскими партнерами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завод "Мотор Сич" должен быть сохранен, несмотря на то, сколько акций предприятий останется в украинской собственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вчера во время пресс-марафона.

"Тут не приоритет в том, какая страна может быть партнером Украины в "Мотор Сичи". Наш приоритет, чтобы у нас осталось предприятие. Изучить, кто его хотел (я сейчас не о китайцах, они платили деньги) "распилить", стратегическое предприятие Украины. Мы это должны изучить и потом - как решать вопрос, с китайскими партнерами, потому что там очень сложная история. Там средства кредитные у людей, которые приобрели акции, и брали они их в государственном китайском банке", - сказал он

Зеленский подчеркнул, что знает много деталей о ситуации вокруг "Мотор Сичи".

"Там история начинается с того, что более 50% было на различных западных компаниях, большинство из них - оффшорные, которые приобрели другие люди. Насколько я знаю, граждане КНР, приобрели эти проценты", - рассказал президент.

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Зеленский отметил, что еще "очень много украинских чиновников, людей в правительстве лоббировали эту историю".

"Более того, сейчас изучается вопрос Антимонопольным комитетом, были ли эти лица связаны между собой", - добавил он.

Кроме того, по словам президента, "китайские представители приобрели и в Украине часть акций".

Зеленский напомнил, что СНБО еще до его президентства вывел "Мотор Сич" из перечня стратегических предприятий Украины.

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Президент указал, что "параллельно есть история, что на территории другой страны строился такой же похожий завод".

"И ходили, опять-таки, слухи, что наш персонал с документами, часть людей, могут перевезти в другую страну", - добавил он.

Президент указал, что вместе с "Мотор Сичью" могли перейти документы "другого нашего конструкторского бюро", и подчеркнул, что в этом деле есть еще и вопрос нацбезопасности.

Зеленский подчеркнул, что АМКУ, гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и правоохранительные органы изучают этот вопрос в целом.

Напомним, директор по связям с общественностью ПАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи". При этом около 75% акций фактически принадлежит группе китайских владельцев и в случае позитивного решения АМКУ конечные покупатели Skyrizon и Xinwei Group подарят государству Украина 25% и возьмут на себя вопрос 100% загрузки предприятия и социальные гарантии. Против передачи контроля над предприятием китайскому инвестору выступают США

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Источник: https://censor.net.ua/n3153374
 
 
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Зє вибрав американську позицію. Тут він правий. Однак де взяти закази для Мотор Січі?
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представь себе что Мотор может делать комплектующие и для Боинга и для Эрбаса
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Вставить в жопу Богуслаеву пропеллер и выслать в Китай без права возвращения .
Он всё замутил , пусть он и рассказывает китайцам сказки .
А завод вернуть в государственную собственность .
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Богуслаев не просто рыгоанал но и москвофил.
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Украинские АНы нужны во всем мире, вот вам и загрузка "Мотор Сич", финансировать на полную Киевское и Харьковское авиапредприятия и через некоторое время в стране будет валюта за продажу украинских самолётов. Консерваторы совковый мешают жить и развиваться Украине. В одну только Южную Америку пошло бы не менее 500 самолётов АН-74, востребованность на другие модели тоже большая.
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Цензор пропустил, что пр Порошенко РНБО вычеркнула "Мотор сич" из перечня стратегичесих предпрятий. Это все объясняет кото готовил его продажу.
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Недавно задал своему ребенку философский вопрос: "может ли стать клоун президентом страны, может ли командовать клоун армией?". На что она мне ответила: "работа клоуна - смешить людей поэтому руководить страной он не научен. Клоуны не служат в армии поэтому командовать армией он тоже не может". Если элементарные вещи понимает 6-летний ребенок, то походу у 73% взрослых мозгов еще меньше чем у малышей.
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