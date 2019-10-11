 Уверен, что смогу договориться с олигархами о невмешательстве в редакционную политику телеканалов, - Зеленский

"Я уверен, что я с ними смогу договориться (о невмешательстве в редакционную политику. - Ред.), если меня не будут толкать со всех сторон те, ради кого я планирую об этом договариваться", – сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По мнению Зеленского, деолигархизация медиа должна привести к тому, что все собственники телевидения, средств массовой информации и интернет-платформ ("если эти платформы имеют очень большое влияние") должны быть бизнесменами, а не политиками.
"То есть миноритарными собственниками должны быть. У них может быть портфель в 90%, в 98%, но они не должны влиять на политику той или иной платформы, телевидения, СМИ. Это управляется только законом. Этот закон мы должны разработать", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что подготовкой нового законодательного акта должно заняться Министерство культуры, молодежи и спорта, а за его соблюдением в будущем будет следить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
"Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта Александр Бородянский. - Ред.) с Нацсоветом (по телерадиовещанию. - Ред.), можно с президентом, должны создать этот законопроект, потом показать его Верховной Раде, дальше встретиться со всеми олигархами – как бы нам ни хотелось, но они являются собственниками. Сесть и сказать: смотрите, влиять на политику в Украине больше нельзя", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также отметил, что в Украине все телеканалы, которые имеют существенное покрытие, так или иначе принадлежат известным бизнесменам.
В Словакии жтого нет
Просто с предложениями отнять у олигархов СМИ ты рискуешь быть названной агентомкремля соевыми ботами
Если ты конечно обо всех олигархах
Никакой закон о запрете влияния при таком раскладе не будет работать
А тут одно из двух - либо поднимать экономику и доходы граждан , либо договариваться с аллигаторхами !
Ты не договариваться с ними должен , а уничтожать их как класс .
Идиот хитрожопый .
Про ху...йла Мовчу.
Порошенко такие деньги с кармана вынул и дал армии, а это чмо отбирает у страны 1 млрд. дол. во время войны и отдает своему хозяину, который ранее уже грабил страну на десятки млрд. дол. Интересно узнать какой судья приговорит своих близких и себя.
це теж саме, що домовитися з собакою, щоб вона не їла ковбасу, яка висить в неї на шиї!!!
навіщо тоді олігарху телеканал, якщо він не видає потрібної інформації?
дєвушкутелеканал.
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Може - наступною?