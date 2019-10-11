 Уверен, что смогу договориться с олигархами о невмешательстве в редакционную политику телеканалов, - Зеленский

"Я уверен, что я с ними смогу договориться (о невмешательстве в редакционную политику. - Ред.), если меня не будут толкать со всех сторон те, ради кого я планирую об этом договариваться", – сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По мнению Зеленского, деолигархизация медиа должна привести к тому, что все собственники телевидения, средств массовой информации и интернет-платформ ("если эти платформы имеют очень большое влияние") должны быть бизнесменами, а не политиками.

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"То есть миноритарными собственниками должны быть. У них может быть портфель в 90%, в 98%, но они не должны влиять на политику той или иной платформы, телевидения, СМИ. Это управляется только законом. Этот закон мы должны разработать", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что подготовкой нового законодательного акта должно заняться Министерство культуры, молодежи и спорта, а за его соблюдением в будущем будет следить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта Александр Бородянский. - Ред.) с Нацсоветом (по телерадиовещанию. - Ред.), можно с президентом, должны создать этот законопроект, потом показать его Верховной Раде, дальше встретиться со всеми олигархами – как бы нам ни хотелось, но они являются собственниками. Сесть и сказать: смотрите, влиять на политику в Украине больше нельзя", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Он также отметил, что в Украине все телеканалы, которые имеют существенное покрытие, так или иначе принадлежат известным бизнесменам.