EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  573  29
Все про:Зеленский (3278) Нацсовет_ТРВ (453) олигарх (522) свобода слова (1003) СМИ (3236) ТВ (1780) цензура (1141) Бородянский Владимир (14)

 Уверен, что смогу договориться с олигархами о невмешательстве в редакционную политику телеканалов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что сможет договориться с олигархами-собственниками национальных телеканалов об отказе от вмешательства в редакционную политику СМИ.

"Я уверен, что я с ними смогу договориться (о невмешательстве в редакционную политику. - Ред.), если меня не будут толкать со всех сторон те, ради кого я планирую об этом договариваться", – сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По мнению Зеленского, деолигархизация медиа должна привести к тому, что все собственники телевидения, средств массовой информации и интернет-платформ ("если эти платформы имеют очень большое влияние") должны быть бизнесменами, а не политиками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хочу, чтобы люди в Беларуси не были в информационном вакууме, - Зеленский рассказал, что договорился с Лукашенко о трансляции украинских телеканалов

"То есть миноритарными собственниками должны быть. У них может быть портфель в 90%, в 98%, но они не должны влиять на политику той или иной платформы, телевидения, СМИ. Это управляется только законом. Этот закон мы должны разработать", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что подготовкой нового законодательного акта должно заняться Министерство культуры, молодежи и спорта, а за его соблюдением в будущем будет следить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта Александр Бородянский. - Ред.) с Нацсоветом (по телерадиовещанию. - Ред.), можно с президентом, должны создать этот законопроект, потом показать его Верховной Раде, дальше встретиться со всеми олигархами – как бы нам ни хотелось, но они являются собственниками. Сесть и сказать: смотрите, влиять на политику в Украине больше нельзя", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский рано начал нервничать и нападать на медиа, - главред НВ Сыч

Он также отметил, что в Украине все телеканалы, которые имеют существенное покрытие, так или иначе принадлежат известным бизнесменам.

Источник: https://censor.net.ua/n3153373
 
 
 Топ комментарии
 
А сделать значит Украину без олигархов СЛАБО?
 показать весь комментарий
 
Баран , экономику поднимай !
А тут одно из двух - либо поднимать экономику и доходы граждан , либо договариваться с аллигаторхами !
Ты не договариваться с ними должен , а уничтожать их как класс .
Идиот хитрожопый .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Типичный МАЛОРОС , прекланяющийся перед феодалами
 показать весь комментарий
 
 
Охлократия под властью олигархата.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля просто врет, он уже и так давно договорился о своём. Благодаря им он и к власти пришел

Уверен, что смогу договориться с олигархами о невмешательстве в редакционную политику телеканалов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9703
 показать весь комментарий
 
 
Вместо того, чтобы посадить криминальных олигархов и вернуть обществу и армии все ими наворованное, он с ними договаривается. С Путиным договаривается, скоро целоваться будет, с Трампом договаривался до его импичмента, с сатаной договаривается, думаю договорится до своего импичмента, нельзя быть таким эмоционально и интеллектуально тупым, так не уважать народ, который защищает страну и погибает на фронте, торговать с агрессором и иметь с ним безвиз, расширять торговлю, мечтать о личной встрече с Путиным и глупо надеяться что он за красивые глаза зеленки бросит свою стратегическую цель и цель всей власти Кацапии - завоевание Украины.Просто удивляет такая глупость и бесшабашность наших политиков - олигофренов и рептилоидов. абсолютное отсутствие тактики и стратегии государства, нарушение Конституции, наплевательство на все и вся. Беспредел.
 показать весь комментарий
 
та ні, він просто робить те саме, що свого часу робив путін на росії - перебирає контроль над телебаченням, а потім почнеться формування образу вови, як рятівника країни та "поднімателя України з колін". щож, поки ще кримінальну відповідальність за правду не ввели, скажу як є: зеленський - *****.
 показать весь комментарий
 
А сделать значит Украину без олигархов СЛАБО?
 показать весь комментарий
 
 
Отнять у Пети Рошен и Пятый? Такое только агенткремля может предложить
 показать весь комментарий
 
А у вас в Германии все ТВ под олигархами?
В Словакии жтого нет
 показать весь комментарий
 
 
Нет конечно ты что

Просто с предложениями отнять у олигархов СМИ ты рискуешь быть названной агентомкремля соевыми ботами
Если ты конечно обо всех олигархах
 показать весь комментарий
 
Не, это глупость. Деолигархизация СМИ с 98% акций у олигарха - утопия.
Никакой закон о запрете влияния при таком раскладе не будет работать
 показать весь комментарий
 
 
У нього трускавецький диплом, а це не абищо.
 показать весь комментарий
 
Баран , экономику поднимай !
А тут одно из двух - либо поднимать экономику и доходы граждан , либо договариваться с аллигаторхами !
Ты не договариваться с ними должен , а уничтожать их как класс .
Идиот хитрожопый .
 показать весь комментарий
 
 
Чотири людини, так звані олігархи, портять повітря в Україні, а саме - Коломойський, Пінчук, Ахмєтов, Фірташ. Чотири!
Про ху...йла Мовчу.
 показать весь комментарий
 
Вова, так если будет закон, то договариваться уже не нужно. Или нужно? По доброй еврейской традиции..
 показать весь комментарий
 
 
Судя по косвенным данным решение по «Приватбанку» уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. «Приват» останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен «Это решение суда, мы не можем вмешиваться». Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе.
Порошенко такие деньги с кармана вынул и дал армии, а это чмо отбирает у страны 1 млрд. дол. во время войны и отдает своему хозяину, который ранее уже грабил страну на десятки млрд. дол. Интересно узнать какой судья приговорит своих близких и себя.
 показать весь комментарий
 
 
С олигархами не договариваться надо а сажать. Брател из 90 .
 показать весь комментарий
 
геніяльно!!!!
це теж саме, що домовитися з собакою, щоб вона не їла ковбасу, яка висить в неї на шиї!!!
навіщо тоді олігарху телеканал, якщо він не видає потрібної інформації?
 показать весь комментарий
 
 
Ідійот. Хто платить гроші, той і танцює дєвушку телеканал.
 показать весь комментарий
 
 
Дурня какая-то. Это, как если бы закон, предписывающий, что фермер должен сажать на своём поле.
 показать весь комментарий
 
 
Телеканалы покупались что бы влиять на население, каналы практически все дотационные, зачем олигархи будут давать деньги каналам на безвозмоздной основе. А завтра он будет рассказывать что договориться с олигархами что они все свои прибыли будут отправлять в казну государства) он или идиот или всех вокруг идиотами считает.
 показать весь комментарий
 
 
Сложность этого мира в том, что умные люди полны сомнений, а дураки полны уверенности в себе.
© Буковски
 показать весь комментарий
 
 
Так вроде как обещал садить весной. Или я что то упустил?
 показать весь комментарий
 
 
так не казав, саме якою весною))
Може - наступною?
 показать весь комментарий
 
 
я не знаю, честно. с одной стороны олигархи это плохо. с другой-***** уничтожил всех олигархов и что мы имеем чистый Мордор.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх