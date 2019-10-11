 "Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", - Зеленский

"Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский отметил, что в современном мире о такой "сделке" рано или поздно все равно станет известно.
Президент Украины заявил, что верит заверениям Трампа в поддержке Украины.
"Но это жизнь. И может быть всё не так, как мы себе представляем. Это будет тогда плохой сигнал. Если есть какая-то договоренность об Украине между США и Россией без участия Украины, и мы узнаем об этом, то это будет плохой сигнал не только для нас и для США", - отметил он.
всем шо сделать?
Ранее лидер США Дональд Трамп пообещал отозвать американские войска из Сирии, за что подвергся критике со стороны курдских формирований, сыгравших большую роль в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.
а вдруг)
Это что за позиция? А если не будет? А если ты ошибаешься? А если не получиться. То, что тебе причандалы крышка прибьёт, то не беда. Что тогда делать Украине?