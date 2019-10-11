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 Политика Украины, За рубежом
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 "Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что администрация президента США Дональда Трампа готова пойти на какую-то договоренность с руководством РФ по Украине за ее спиной.

"Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что в современном мире о такой "сделке" рано или поздно все равно станет известно.

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Президент Украины заявил, что верит заверениям Трампа в поддержке Украины.

"Но это жизнь. И может быть всё не так, как мы себе представляем. Это будет тогда плохой сигнал. Если есть какая-то договоренность об Украине между США и Россией без участия Украины, и мы узнаем об этом, то это будет плохой сигнал не только для нас и для США", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3153372
 
   
 Топ комментарии
 
Моника опозорила Украину в США. Ну а что ещё можно ожидать от наркомана.
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бостугыч, а кто ж тебя рогатого не знает
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ах ну да - маленький криворогатый предатель.
всем шо сделать?
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пацаны бальшой палитикой занялись.. - и ето страшно!
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Похоже Лолиту Мальдивскую очень скоро будут сношать по взрослому:


"Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6159
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Между тем американский телеканал "Фокс ньюс" сообщил, что американские военные получили приказ от президента США Дональда Трампа не препятствовать проведению операции Турции в Сирии.

Ранее лидер США Дональд Трамп пообещал отозвать американские войска из Сирии, за что подвергся критике со стороны курдских формирований, сыгравших большую роль в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ.

а вдруг)
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Я хотел бы, я думаю у меня получится, верьте мне без пояснений, я не в курсе, но думаю, что всё будет нормально и тп.

Это что за позиция? А если не будет? А если ты ошибаешься? А если не получиться. То, что тебе причандалы крышка прибьёт, то не беда. Что тогда делать Украине?
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Моника опозорила Украину в США. Ну а что ещё можно ожидать от наркомана.
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Зеля, ты на каком посту, что должен оторвать жопу от кресла и кое-что от рояля и активно работать, чтоб такие сделки без участия и согласия Украины не заключались.
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"Между США и Россией могут быть любые сделки, но хотел бы верить, что они не касаются Украины", - сделка была в Будапеште,которую рашист не выполнил,а для этого,что бы прикрыть невыполненную сделку в Будапеште ,рашист с американцев пошли на очереджную сделку- придумали Минскую,но уже без американца,дальше формулу рашиста"штанмаеровскую" которую тоже американец подтакивает , дальше "нормандскую" и все эти сделки касаются и Америки рашиста ,ибо они ********* Украины...и ее народа...от начала невыполнения Будапештской сделки ,при которой был мир в Европе и в Украине.
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