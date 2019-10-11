 Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука

"Я не ощущаю совсем влияния на меня с этих двух сторон. Может, я еще не разбираюсь, каких-то вещей не вижу. Может, это влияние – это не просто разговоры и какие-то звонки, может, это какие-то шаги и какие-то люди, которые появляются рядом со мной, но я точно этого не ощущаю. Я уверен, что этого нет", – сказал он в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я допускаю, что может какие-то шаги есть, которые я не вижу, но я точно увижу – это вопрос времени. Никто на меня не будет влиять", – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что его отношения с этими людьми будут выстраиваться только на том, чтобы были "нормальные, равные правила", чтобы они жили по закону и вкладывали имеющиеся у них деньги в Украину.
"Это все, что я могу точно гарантировать. Быть какой-то куклой и марионеткой? Мне это совсем неинтересно: в чем смысл, в чем кайф? Зачем мне это делать?", – подытожил Зеленский.
Никакой связи с Коломойским.
Или "понять, простить" надо ?
Жги ишшо, клован.
Тебе же вчера доктора вызывали, бо рука Кодомойского связки повредила, а ты тулишь, что не влияет.
Зєєєля за тривалістю виступів переплюнув навіть Мадуро.
Це значить, що у нас буде гірше як у Венесуелі!
После этого зеленых овец можно будет резать без оглядки.
Та і ненавидять ваших *свинарчуків * ще більше ніж*каманду клоунів * !
Без этого никак.
.Будкопесики тільки *в спам * вміють грати .
А как в Венесуэле у нас не будет. У зелупени нету яиц, как у тех наркобаронов из правительствп Мадуро.
Когда он начинал говорить, все было отлично, но в процессе так всех задолбал, что ему не дали договорить и казнили.
Президент , сейчас - Зельц , так и остаётся выразителем интересов аллигаторхов . Не народа .
Да и могло ли быть иначе ?
А Каломойский там , Ахметка или Фирташ - какая разница ???