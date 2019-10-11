EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  712  62
Все про:Зеленский (3278) Коломойский (1201) Пинчук (239)

 Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об отсутствии каких-то известных ему фактов влияния на него со стороны олигархов Игоря Коломойского или Виктора Пинчука, однако допускает попытки такого влияния.

"Я не ощущаю совсем влияния на меня с этих двух сторон. Может, я еще не разбираюсь, каких-то вещей не вижу. Может, это влияние – это не просто разговоры и какие-то звонки, может, это какие-то шаги и какие-то люди, которые появляются рядом со мной, но я точно этого не ощущаю. Я уверен, что этого нет", – сказал он в ходе пресс-марафона в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я допускаю, что может какие-то шаги есть, которые я не вижу, но я точно увижу – это вопрос времени. Никто на меня не будет влиять", – подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Просто я не знаю, на какой стадии это дело", - Зеленский о роли Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе

Он отметил, что его отношения с этими людьми будут выстраиваться только на том, чтобы были "нормальные, равные правила", чтобы они жили по закону и вкладывали имеющиеся у них деньги в Украину.

"Это все, что я могу точно гарантировать. Быть какой-то куклой и марионеткой? Мне это совсем неинтересно: в чем смысл, в чем кайф? Зачем мне это делать?", – подытожил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3153370
 
 
 Топ комментарии
 
Ну да. Заводы ферросплавов получили тучу преференций, и импорт электроэнергии из РФ ("торговля на крови", не ?)
 показать весь комментарий
 
Это оно само как-то вышло. Как и финансовые компенсации МАУ. Как и торговля угольком с Роисей.
Никакой связи с Коломойским. Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука - Цензор.НЕТ 397
 показать весь комментарий
 
Тут помню , тут не помню - кокс страшная весчь )).
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Верю, как и то что твоя пресс- конференция достойная.
 показать весь комментарий
 
 
Ну это хорошо, что уверен. А точно не знаешь? Чтобы наверняка...
 показать весь комментарий
 
 
Ну да. Заводы ферросплавов получили тучу преференций, и импорт электроэнергии из РФ ("торговля на крови", не ?)
 показать весь комментарий
 
 
Это оно само как-то вышло. Как и финансовые компенсации МАУ. Как и торговля угольком с Роисей.
Никакой связи с Коломойским. Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука - Цензор.НЕТ 397
 показать весь комментарий
 
 
Так к миру движется паровоз, разведут войска по тылам, отберут оружие у кого надо и все на стройки пятилетки! Надо просто перестать стрелять, дать воду Крыму и открыть воздушное сообщение с соседом.
 показать весь комментарий
 
 
А "союзу Бородая" амнистия полагается, не ? Всё ж десятки тысяч наёмников, у которых руки по локоть в крови граждан Украины.
Или "понять, простить" надо ?
 показать весь комментарий
 
 
И Коломойский просто очень хороший аналитик, поэтому он сумел предсказать назначения Богдана, Гончарука, Авакова и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Ну положим Беня предсказал победу Зеленского задолго до выборов. Хотя лично я в это не верил. Так что аналитик Беня таки неплохой.
 показать весь комментарий
 
 
Еще надо отметить, что Коломойский, как крайне честный человек, не влияет на редакционную политику своего канала, поэтому запуск проекта "Слуга народа" и сплошной Зеленский в эфире "1+1" перед выборами и даже в день тишины (что он крайне не одобрял) для Коломойского стали сюрпризом и он просто использовал эти данные в своем анализе.
 показать весь комментарий
 
"Это все, что я могу точно гарантировать. Быть какой-то куклой и марионеткой? Мне это совсем неинтересно: в чем смысл, в чем кайф? Зачем мне это делать?" ,,,,,что бы манекеном президента Украины...
 показать весь комментарий
 
 
Тут помню , тут не помню - кокс страшная весчь )).
 показать весь комментарий
 
 
Хуцпа продолжается. Интересно что зебилы загавкают когда он выплатит бене компенсацию за приват?
 показать весь комментарий
 
 
А уже к этому предпосылки есть что выплатит? Вообще-то это должен решать суд.
 показать весь комментарий
 
 
Не переживай выплатит - порядка 1 млрд долларов А потом зебилы запоют про нерефнеинфицированный суд Петей , а что этим судом пользуется беня с Богданом , то зе здесь не причем Царь хороший - это бояры плохие
 показать весь комментарий
 
 
Предпосылки появились, как только к власти пришли слуги бени и в Украину вернулся портнов. Походу решение откладывают, чтобы вышло меньше народу на Майдан. А уже в 17 числах будет решение нужное бене.
 показать весь комментарий
 
 
ХА! ХА!! ХА!!! ХА!!!!

Жги ишшо, клован.

Тебе же вчера доктора вызывали, бо рука Кодомойского связки повредила, а ты тулишь, что не влияет.
 показать весь комментарий
 
 
Є сумна новина.
Зєєєля за тривалістю виступів переплюнув навіть Мадуро.
Це значить, що у нас буде гірше як у Венесуелі!
 показать весь комментарий
 
 
Що ? ПЕСиків будуть відстрілювати !? Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука - Цензор.НЕТ 1019
 показать весь комментарий
 
 
..Буду . Барига вже вас ПРоплатив ? .. Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука - Цензор.НЕТ 6461Вас (соєву будкоферму ) там ссяними ганчірками гнати будуть !
 показать весь комментарий
 
 
Поверь. Тебе псы только спасибо скажут, если первый выстрел раздастся с вашей стороны.

После этого зеленых овец можно будет резать без оглядки.
 показать весь комментарий
 
 
Не тупи ..Розумію . що вашому *порсячому * вигідні заворушення ...але тут мова про Зе.
Та і ненавидять ваших *свинарчуків * ще більше ніж*каманду клоунів * !
 показать весь комментарий
 
Я тебе больше, скажу, если этот выстрел не сделаете вы, то его с вашей стороны сделает кто-то другой. Я впевнений, що цього немає, - Зеленський заперечує вплив на нього Коломойського або Пінчука - Цензор.НЕТ 2189
Без этого никак.
 показать весь комментарий
 
Однобічне сприйняття світу лише в чорно-білих тонах, відсутність критичного мислення і здатності самоаналізу - ознака низького інтелекту і сильних психічних розладів. Придурку, крім "песиків і порохоботів" в нашій країні є ще мільйони людей, які мають власну думку, що відмінна від твоєї. І вони мають на то право, придурку. А ти, убоге, не маєш права їх за це зневажати і ображати. Дійшло, зебільне, чи то для тебе занадто складно, бо клепки не вистачає?
 показать весь комментарий
 
 
Ваші * психологічні висновки * потрібно було робити на протязі 5-ти років Я впевнений, що цього немає, - Зеленський заперечує вплив на нього Коломойського або Пінчука - Цензор.НЕТ 6621 ..які були у барижної злодійської команди .
 показать весь комментарий
 
Ось і *показник * .
.Будкопесики тільки *в спам * вміють грати .
 показать весь комментарий
 
всьо пропало Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука - Цензор.НЕТ 6499 ПЕСики затягнули стару Юліну пісеньку.. Ще ненакралися, все чуже собі тягнуть Я уверен, что этого нет, - Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука - Цензор.НЕТ 290
 показать весь комментарий
 
 
Сиазывайте велосипедную цепь, бо до ростова путь не близок, зелупени ненецкие.
 показать весь комментарий
 
сам собі маж, можеш навіть не тільки цеп а і своє нижчеспиння на всяк випадок.. в нас господ нема, удмурдъ, адні слуги
 показать весь комментарий
 
 
Да я и вижу, что ты на задних лапках служишь зебениной шмаркле, ненец. Не удивил.
 показать весь комментарий
 
Это гавно такой же немец, как и украинец. Оно с 2018 года флаги меняло чаще, чем трусы.
 показать весь комментарий
 
 
Так я ж и говорю - неНец. Из Ненецкого АО раисской *********.
 показать весь комментарий
 
 
Там Чавнес когда-то говнил полдня, а не Мадуро. Это просто уточнение.

А как в Венесуэле у нас не будет. У зелупени нету яиц, как у тех наркобаронов из правительствп Мадуро.
 показать весь комментарий
 
Робеспьеру башку отчекрыжили какраз во время подобного нонстопа.

Когда он начинал говорить, все было отлично, но в процессе так всех задолбал, что ему не дали договорить и казнили.
 показать весь комментарий
 
 
Потерял голову от всенародной любви и 73%-ной поддержки?
 показать весь комментарий
 
Вообщем , чуда не случилось .
Президент , сейчас - Зельц , так и остаётся выразителем интересов аллигаторхов . Не народа .
Да и могло ли быть иначе ?
А Каломойский там , Ахметка или Фирташ - какая разница ???
 показать весь комментарий
 
 
прямо так и сказал...Коломойский...а це хто?
 показать весь комментарий
 
 
"Мудрий" нарід знає кого вибирати собі в ***********. Як казала добра Сара Ісаакієвна - "йод всё лечит".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
То коли Мародьор на допит з"явиться чи з запоя не може вийти?
 показать весь комментарий
 
Вова,крышка уже упала,а ты все еще не чувствуешь
 показать весь комментарий
 
Ага! Как мИло! Манипулятор. Коломойский постит фотку "нетпродаже земли иностранцам", и преЗедент тут же настаивает на пересмотре условий снятия моратория по продаже земли.
 показать весь комментарий
 
А можно то же самое повторить на детекторе лжи со спецами, скажем, из Великобритании? И там немало интересных вопросов будет. После пресс-марафона это тебе будет несложно. Можно даже повторить вопросы с марафона. Я впевнений, що цього немає, - Зеленський заперечує вплив на нього Коломойського або Пінчука - Цензор.НЕТ 3285
 показать весь комментарий
 
 
И вот еще о "невлиянии" - "Судя по косвенным данным решение по "Приватбанку" уже принято. Оглашение его в суде - просто пустая формальность. "Приват" останется в собственности государства. Коломойский получает компенсацию ориентировочного размера около 18-26 млрд. гривен. Судебным и юридическим обеспечением процесса занимается Богдан. Заместитель главы ОПУ Тимошенко разрабатывает мероприятия по информационной подаче этого факта общественности. Основной тезис стандартен "Это решение суда, мы не можем вмешиваться". Кроме того в период 16-18 октября Зеленскому советуют провести мероприятия связанные с выездом из Киева и Украины. Самая тяжелая работа досталась Пристайко - внятно объяснить все это на Западе." отатута
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх