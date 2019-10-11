 "Северный поток-2" угрожает не только Украине, но и Евросоюзу в целом, - Хармс

Об этом шла речь на международной конференции "Путинский газопровод Nord Stream 2 и его реальная цена для Европы", которая прошла в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"После стольких лет критики проекта и голосов против, почти 90% газопровода уже построено, и я не вижу такого альянса сил, который был бы достаточно сильным, чтобы остановить проект в последний момент", - заявил директор аналитического центра Liberale Moderne (Берлин) Ральф Фюкс.

В такой ситуации, по его убеждению, надо сосредоточиться именно на экономическом аспекте, особенно не дать "Газпрому" возможность избежать применения европейской Газовой директивы, не позволить Берлину и Москве игнорировать эти регуляции.

Вторая задача – не позволять запуска проекта в эксплуатацию, пока не будет гарантировано продолжение транзита газа по территории Украины. Это единственные рычаги, которые сейчас имеются в распоряжении, считает Фюкс, добавляя, что завершение строительства газопровода – "не конец истории, это только начало долгой битвы".

По его словам, называть Nord Stream 2 исключительно экономическим проектом "просто смешно". Ведь речь идет не только о природном газе, но и о "стратегическом инструменте построения оси Берлин - Москва", о стратегическом партнерстве между Германией и Россией. Это проект, который подрывает цели европейской энергетической стратегии, а также, причем даже до запуска - единство ЕС, отметил Фюкс.

"Nord Stream 2 не только ослабит экономически Украину, поскольку это оружие Путина против Украины, но и сделает Европу более уязвимой перед путинскими играми", - констатировал эксперт.

С главой LibMod согласна экс-депутат Европарламента Ребекка Хармс. Она считает, что нервная реакция российской стороны, все эти обращения в суды по газовой директиве, свидетельствует о том, что не так давно внесенные в регулирующие документы изменения были своевременными и правильными. Теперь надо следить, чтобы директива неукоснительно применялась ко всем трубопроводам, включая Nord Stream 2.

Хармс также отметила, что в Европейском парламенте раздавались голоса против этого проекта еще с 2005 года, когда велись разговоры о недопустимости монополии "Газпрома" и необходимость диверсификации источников энергоснабжения.

С 2015 года, в условиях агрессии России против Украины, против было уже четкое большинство евродепутатов, поэтому немецкие лоббисты говорят неправду, заявляя, что сопротивление проекту начался слишком поздно. Но, признает Хармс, поддержка с немецкой стороны была оказана ему на самом высоком уровне.

"Проект - это не только угроза нашим восточноевропейским партнерам, поскольку российская армия укрепляется за счет европейских денег, а цель Кремля – не только Киев, Крым, страны Балтии, но целом ЕС, против которого сейчас используется гибридное оружие", - заявила Хармс.

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О том, что проект действительно уже невозможно остановить, но ЕС должен защитить Украину и себя от гибридного оружия, говорил и Мирко Михельсон, заместитель главы комитета по европейским делам парламента Эстонии.

"Речь идет о большой геополитической игре, которая ведется последние 50 лет... В этой игре не происходило никаких изменений: Россия наращивает гибридное оружие, и энергия, которую она поставляет в Европу, является одним из немногих, но самых влиятельных инструментов не только для того, чтобы получить доступ к валюте, но и для того, чтобы влиять на принятие политических решений в Европе, особенно в Германии, подорвать евроатлантическую безопасность", - сказал Михельсон.

"Мы не можем остановить сегодня проект, мы не в состоянии остановить российскую агрессивную политику в отношении Европы, когда в Европе, в Украине продолжается война. Но мы должны понять, что мы должны ответить асимметрично - вкладывать больше в оборону, понимая, что Балтия с двумя проектами Nord Stream является сейчас гораздо более важной с геостратегической точки зрения, чем раньше. Мы должны поддержать Украину, ее независимость, ее территориальную целостность", - подытожил эстонский политик.

Эксперты, экономисты, экологи, журналисты из Германии, Украины, России и других стран, выступая в 4 панельных дискуссиях, опровергали мифы, которыми Кремль окутал проект, приводили экономические расчеты, обсуждали экологические аспекты и геополитические последствия.

Конференцию организовал Фонд "Свободная Россия". Он проводит серию подобных мероприятий в ряде стран, которые являются крупнейшими сторонниками проекта, с целью представить реальные факты относительно Nord Stream 2 и раскрыть глаза общественности на истинные цели Кремля. Конференция уже прошла в Гааге, на очереди - Страсбург.