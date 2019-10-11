 Со всеми нужно пытаться находить нужный контакт, не теряя себя, - Зеленский об МВФ

"Я не думаю, что МВФ должен ставить нам какие-то другие условия, кроме экономических. Так происходит? Не совсем. Я считаю, что нужно со всеми пытаться находить нужный контакт, дружеский контакт, выгодный, не теряя себя", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Но в любой момент вы знаете, что можно сделать. Только встать и стукнуть кулаком по столу - с этого диалог не начинается, так его можно закончить", - добавил он.
Зеленский отметил, что МВФ "это больше о деньгах", а он - "больше об эмоциях", и считает, что диалог нужно начинать именно со второго.
Браво! Это мудро.
Забывая что с этих же ников писали раньше помои в сторону Зе и восхваляли Петю
Ну или с нулевых аккаунтов, но почерк остаётся тот же.
Полнота власти у Зеленского с конца августа. По сути чуть больше месяца. И то, тарифы не подняли, доллар не рухнул, двух коррупционеров уже в СИЗО закрыли.
А со вчерашним решением суда по Дубневичу будет уже три.
А это ровно на 3 коррупционера больше чем за 5 лет при Пете.
Так шо ждите зебилы. Все идет по плану.
10.10.2019 г.
Вчера вечером (после 20-00) находясь в Днепре в ресторане "Репортеръ" в компании приближенных, в разговоре о будущем суде по Приватбанку, г-н Коломойский, сказал следующее "Там уже все решено. Мне отстегнут лярд компенсации. ЗэВэ вмешиваться не будет" (с)
Тут згоден.
Потєрял сєбя ти, потєрял,
Ти покінул бєрєг свой родной,
А к другому так і нє прістал.
Країна втратила хорошого коміка і здобула бездарного президента.