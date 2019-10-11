 Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева: "Мне "ручной" никто не нужен"

"Мне "ручной" никто не нужен. Готов разобраться с этим вопросом, готов подписать указ, который поможет справедливости, и по поводу Окружного админсуда нет вопросов", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что ему нужно просто разобраться с этим вопросом. "У меня не было этого вопроса, я даже не проговаривал его с командой. Не знаю, в каком состоянии этот вопрос", - указал он.

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