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 Политика Украины
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 Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева: "Мне "ручной" никто не нужен"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что готов подписать указ о ликвидации Окружного административного суда Киева в рамках судебной реформы, но пока еще не разбирался в этом вопросе.

"Мне "ручной" никто не нужен. Готов разобраться с этим вопросом, готов подписать указ, который поможет справедливости, и по поводу Окружного админсуда нет вопросов", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что ему нужно просто разобраться с этим вопросом. "У меня не было этого вопроса, я даже не проговаривал его с командой. Не знаю, в каком состоянии этот вопрос", - указал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общественный совет доброчестности просит представителя Зеленского в КС Вениславского опровергнуть или подтвердить доказательствами распространенную им информацию о коррупции в Совете

Источник: https://censor.net.ua/n3153365
 
 
 Топ комментарии
 
бубик нарубит столько, что вам трудно нести будет. но - этого вы и просили, так что потом не ныть.
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Давай пацан .Руби мародеров.
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Сцыкло, а как же - мой Ген прокурор на 100%?
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бубик нарубит столько, что вам трудно нести будет. но - этого вы и просили, так что потом не ныть.
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както нас рать на норвежского удмурда, пишущего на дефективном собачьем языке Зеленський готовий підписати указ про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: "Мені "ручний" ніхто не потрібен" - Цензор.НЕТ 2836
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Почему сыр который покупает зе по 58 гривен за кило продается только в Киеве?
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Моя дружина каже що то сирний продукт, а сир коштує гривень 200 за кіло. У нас тут був типу фестивалю і там продавали що завгодно. Так фермери продавали сир по 800 за кіло. Ото справжній сир.
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Сирний продукт коштує близько сотні. А що купує Зєля за 56, то не відомо. Може тому і аналізи погані настільки, що їх страшно показувати незалежним лабораторіям від того, що Зєля вважає сиром?
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Не повіриш, але моя сусідка знайшла сирний продукт по 28 за кіло і всерається доводячи що це Голландський сир. Зеленський готовий підписати указ про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: "Мені "ручний" ніхто не потрібен" - Цензор.НЕТ 5695
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За 28 гривень не може бути їстівного продукту. І можу закластися, що вона голосувала за Зє.😁 От що сирний продукт??? з виборцями робить.
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Воно мало на увазі тваражок з баночки ложечкой, аки Паниковский...
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Ціни на сир елітку вказують за 100гр. 58 грн за 100 грам, це якийсь дор блю або щось подібне.
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Соевый, т.е. ты Святого Пэтра Рошенка политическим трупом обозвал?Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева: "Мне "ручной" никто не нужен" - Цензор.НЕТ 2350Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева: "Мне "ручной" никто не нужен" - Цензор.НЕТ 1218
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Фактически назвал Петю марионеткой ***** 😂😂😂
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А оно, в меру своей умственной одаренности, само не поняло, чего вывалило.Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева: "Мне "ручной" никто не нужен" - Цензор.НЕТ 4891
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Видимо в конце то концов дошло и сам же удалил.Зеленский готов подписать указ о ликвидации Окружного админсуда Киева: "Мне "ручной" никто не нужен" - Цензор.НЕТ 5062
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и чем тебе это поможет - там ведь речь о том кто у руля государства - может ты до конца не прочитала, так тоже бывает.
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Да конечно хотели кинуть говном в Зеленского но попали в себя 😂😂😂
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там сказано что у руля и контекст о государстве, пеця не подходит, не ну если его пешка зелька и действует для вкручивания вам винта, от его имени, то да, тогда подходит
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Там было сказано:"уж лучше труп в одежде короля".Зеленський готовий підписати указ про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: "Мені "ручний" ніхто не потрібен" - Цензор.НЕТ 9907
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Нет, там было ещё хуже: «Нам нужен труп в одежде короля»
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Точно! Открыл Филатова "Любовь к трем апельсинам" и там именно "нам нужен труп" - как раз таки мантра соевых идиотов о Пэте.
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Так это в контексте 14.10 и идет, у песиков, подготовка к убийству .кгбситы спецы в дворцовых переворотах.
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ну да, и где противоречие - дурак нарубит больше того который ничего не делает находясь у руля. так и то по контексту есть, ок, давай пусть ляляшка опобликует ещё раз, она говорила что заскринила - тогда вот в скрине и прочтём по буквам. так а мне пора на работу, там прочту Зеленський готовий підписати указ про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: "Мені "ручний" ніхто не потрібен" - Цензор.НЕТ 1287
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А когда Пэтро Ляксеевич подавал кандидатуру Юры Луценко на должность генпрокурора, то Луценко был кандидатурой Коломойского, Бойко или путина? Или на все 100% кандидатурой Порошенко?
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Да чего же вы все на Петю киваете? Потому что прикрывать вашего зебила нечем? Ни одного положительного аргумента в защиту, кроме как "а барыга тоже так делал". Вы за это голосовали?
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Зебил, так ваш главзебил упрекал Порошенко за это. Рассказывал вам как вы будете всех по конкурсу нанимать. Ты за деньги пишешь зебот?
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Зебил - это внук твоего деда. А в Украине , согласно законов Украины, кандидатуру генпрокурора подает президент.
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Не дай бог, чтобы ты был внуком моего деда, такой позор в семье... по сути ты зебил ответить не можешь, как и твой хозяин главзебил тупо игнорируешь контекст. Сколько тебе платят зебот?
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як гадаєш, Мародьору дадуть довічне с конфіскатом чи десь тихо прикопають, щоб багато не патякав?
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Ты по русски пиши.. все русский понимают. Как там у зебилов - мову на хлеб не намажешь.
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Вот так оно, это зеленое дерьмо, во всем - еще не разбирался, но подписать готов. А судейским это плата за незаконный разгон Верховной Рады
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Це ж художник! Він - творча особистість! Захотів - намалював, захотів - затер! Як там?
Суд може мєчти, в етот вєчєр нє мо мной остался ти,
Я тєбє нарісовал, я тєбє заданьє дал, только так і нє познал всєй правоти. 😁
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то коли Мародьор на допит з"явиться? чи чекає січневих пєндєлєй?
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Знаємо ми ці ліквідації. Вони йдуть роками. Якраз на 5 років можна розтягнути.
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Так! Підписуй указ!!! А печерний суд його відмінить, та що там печерний, любий районний суд села Задрипанка відмінить! Вперше чи що? Печерний суд кілька разів відміняв укази Ющенка, так що ти не будеш першим клован! Зеленський готовий підписати указ про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: "Мені "ручний" ніхто не потрібен" - Цензор.НЕТ 6309
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