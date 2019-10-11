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Все про:Беларусь (2902) Зеленский (3278) Лукашенко (1735) ТВ (1780)

 Хочу, чтобы люди в Беларуси не были в информационном вакууме, - Зеленский рассказал, что договорился с Лукашенко о трансляции украинских телеканалов

В Украине появятся белорусские каналы, а в Беларуси – украинские.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-марафона. 

"Хочу, чтобы люди в Беларуси не имели информационного вакуума насчет событий в Украине. Я понимаю, трансляция каких российских каналов идет в Беларуси. Я очень хочу, чтобы там появились украинские каналы", – сказал Зеленский.

Кроме того, Александр Лукашенко согласился на трансляцию нескольких, а не одного канала. Президент Беларуси не против, чтобы это был не только развлекательный продукт, но и политический.

Какие каналы конкретно это будут, Зеленский пока не знает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы оставили Зеленского один на один с Донбассом, - Лукашенко

Напомним, недавно состоялась первая встреча Владимира Зеленского и белорусского лидера Александра Лукашенко в ходе второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. Политики обсудили множество вопросов, в частности, мир на Донбассе.

Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".

Источник: https://censor.net.ua/n3153364
 
   
 Топ комментарии
 
Третий день над будущей Малороссией гремят незримые салюты.
ГБР объявило о подозрении Пашинскому! Ура-ура-ура!
Правда, почему-то все забывают, в чём подозревают сего персонажа. Не в коррупционных деяниях, не в нанесении вреда обороноспособности страны, о, нет. А в том, что он три года назад подрался с каким-то мужиком и прострелил ему из травмата ногу.
И нет, я ничего не хочу сказать, никто не любит Пашинского, и вполне возможно, что он действительно виновен в чём-то по-настоящему страшном и серьёзном. Но подозревают его в стрельбе из травмата.
И да, вы сейчас скажете, что я выгораживаю экс-чиновника, но главный лоббист обвинения - кто бы вы думали? - Андрей Портнов. Само дело о стрельбе возбуждали и закрывали несколько раз, подведя под самооборону. Но этим летом, с подачи Портнова, потерпевший вновь подал заявление, мотивируя его - внимание - изменением политической обстановки в стране.
И дело попало аж в ГБР. Которое у нас, оказывается, занимается ещё и пьяными драками.
Откровенно дурацкое дело, открытое "в связи с изменением политической обстановки", что, к тому же, ведёт орган, о политической мотивированности которого не говорит только немой. Не знаю, как вы - а я вижу в этом увесистую заявку на политическое убежище.
При этом предполагаемые злоупотребления при армейских поставках, принятие на вооружение печально известного миномёта "Молот" и тому подобные вещи никто даже проверять не пытается. Пашинский виноват лишь в том, что ранил хулигана резиновой пулькой.
Так считает ГБР, которому впору размещать рекламу: "политические преследования под ключ, дорого, гарантия получения убежища в Евросоюзе и США".
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Нехай ще це зелене хуйлішко пояснить яка різниця поміж рашистськими і "бацькіними" телеканалами. Бо лайном там смердить однаковим з однієї Параші
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Вы правы. Очень мудрое решение. Мягкое и постоянное влияние на умы людей, обязательно даст правильный результат! А там и трансляцию на рашингов продавят. Или ретрансляцию с территории Беларуси на мордор. Все Ok!
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Да, вот как раз телевидения Беларуси мне и не хватало, как я раньше без него жил
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У нас тоже не знаю, кто особо хотел бы. некоторые чисто хотят просто знать, что может происходить в государстве при определенных инициативах, какие настроения могут начать превалировать, какие люди могут выходить на первый план, хотят не учить вас, а учиться у вас, как идущих, в некотором смысл, впереди.
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Дурні, "бацька лука" абяцаў яшчэ Парашэку даць магчымасьць беларусам глядзець украінс-
кія тэлеканалы, але за пяць год гэтага і не зрабіў, хоць кожны год яму нагадвалі пра абяцан-
кі. Вось, ён гэткі, "бацька". Зараз зноў будзеце чакаць пяць год, пакуль не прыдзе некаму
пісец, альбо некага не турнуць праз майдан. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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Ну это - вряд ли, теперь можно транслировать у нас украинское телевидение ("партию войны" Зелемойский поборол) и будет, скорее всего - Г+Г...
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Вообще-то это про Лукашенко, и лидер, и отец, и миротворец (после Минских соглашений), и частные предприниматели несколько раз меняли киоски, пока их не вытурили за город - внешний вид портят, даже теми киосками в городе, которые им навязали, и собственный, беларуский сотовый телефон он собирался выпускать...

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Третий день над будущей Малороссией гремят незримые салюты.
ГБР объявило о подозрении Пашинскому! Ура-ура-ура!
Правда, почему-то все забывают, в чём подозревают сего персонажа. Не в коррупционных деяниях, не в нанесении вреда обороноспособности страны, о, нет. А в том, что он три года назад подрался с каким-то мужиком и прострелил ему из травмата ногу.
И нет, я ничего не хочу сказать, никто не любит Пашинского, и вполне возможно, что он действительно виновен в чём-то по-настоящему страшном и серьёзном. Но подозревают его в стрельбе из травмата.
И да, вы сейчас скажете, что я выгораживаю экс-чиновника, но главный лоббист обвинения - кто бы вы думали? - Андрей Портнов. Само дело о стрельбе возбуждали и закрывали несколько раз, подведя под самооборону. Но этим летом, с подачи Портнова, потерпевший вновь подал заявление, мотивируя его - внимание - изменением политической обстановки в стране.
И дело попало аж в ГБР. Которое у нас, оказывается, занимается ещё и пьяными драками.
Откровенно дурацкое дело, открытое "в связи с изменением политической обстановки", что, к тому же, ведёт орган, о политической мотивированности которого не говорит только немой. Не знаю, как вы - а я вижу в этом увесистую заявку на политическое убежище.
При этом предполагаемые злоупотребления при армейских поставках, принятие на вооружение печально известного миномёта "Молот" и тому подобные вещи никто даже проверять не пытается. Пашинский виноват лишь в том, что ранил хулигана резиновой пулькой.
Так считает ГБР, которому впору размещать рекламу: "политические преследования под ключ, дорого, гарантия получения убежища в Евросоюзе и США".
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Нехай ще це зелене ******** пояснить яка різниця поміж рашистськими і "бацькіними" телеканалами. Бо лайном там смердить однаковим з однієї Параші
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Якщо в Білорусі будуть лише телеанали Каломойського та кумхуйла, то різниці ніякої: теж будуть парити їм що об'єднання з росососісією - то не страшно, і, у випадку необхідності,американську військову допомогу треба буде закопати в землю.
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Хуже не придумать, если ещё и Лукашенко начнёт промывать мозги зебам, он не то, что их промоет, но и начисто вынесет...
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Не найду ссылки, видимо - в газете читал, но поляки в знак протеста против пропагандистской лжи властей, устроили акцию - массово выкидывали телевизоры на улицу
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Лука об этом заикался ещё в 14-ом, но потом видно был звонок из Кремля...
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После того, как Лукашенко устроил многочасовую истерику - "У себя Майдана я не допущу", то ТВ при Порошенко он и не допустил...
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Зєєєля за тривалістю виступів переплюнув навіть Мадуро і це сумна новина.
Це значить що у нас буде гірше як у Венесуелі! Хочу, чтобы люди в Беларуси не были в информационном вакууме, - Зеленский рассказал, что договорился с Лукашенко о трансляции украинских телеканалов - Цензор.НЕТ 5811
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А-а-а-а... Це,певно,в обмін на технології ракетобудування,які чомусь дуже зацікавили путінського васала.Равноценний обмєн.
Лукашенко предложил Зеленскому совместно разрабатывать и строить ракеты

«Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», - сказал Лукашенко. Если украинская сторона согласится помочь, то совместный проект можно будет реализовать за полтора-два года, считает он. «Если нет, то четыре-пять лет. И денег меньше надо будет», - оценил Лукашенко.
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Очень правильная тактика. ***** давно уже раскачивает вокруг наших границ ненависть к Украине . Всевозможные провокации, информационны5 вбросы - все это разобщает нас и наших друзей на западе .
Теперь нужно уже действовать его методами . Украинские каналы в Белоруси - это супер.
Кстати, у меня показывает их 24. Смотреть там , конечно, нечего, -иногда , очень редко, говорят по-белорусски, но понятно вообще все- очень похоже на мову.
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Политическая составляющая на таком канале очень стремное дело. представьте хотя бы предверие каких-нмбудь праздников, того же 9 мая - у нас начиная со школы, официальных мероприятий в телевизоре и заканчивая семейными традициями - одно отношение, а тут начнут вещать что-то свое, не уверен, что это может сблизить страны или людей.
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да ***** - поездки белорусов на Черниговские рынки сблизит кого хошь
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Если и сближают, то только тех, кто ездит или хотя бы представляет о чем Вы пишете, мне лично такие не знакомы, хотя что-то такое слышал лет семь назад.
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Украинские каналы в Белоруси донесут до белоруссов точку зрения Украины. Может это и не перевернёт сознание соседей, но они хотя-бы будут знать правду, отличную от навязываемой с москвы.
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Вы уже написали предвзято о каком-то навязывании чего-то явно не правтического характера москвой, типа тут дурачки наивные, поэтому дела из этого не будет в принципе.
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Г+Г и Интер. Можно 112-й и ЗИК. Остальные необязательно.
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Так это смотря какие каналы. Медведчуковские как раз беларусов просветят. Хочу, щоб люди в Білорусі не були в інформаційному вакуумі, - Зеленський розповів, що домовився з Лукашенком про трансляцію українських телеканалів - Цензор.НЕТ 9017
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А может с точностью наоборот - беларуские чему-то научат медведчуковские?..
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Зеля наверное и не в курсе, что ДАВНО в Украине транслируется по-договорнякам луки с порохом у нас национальный белорусский а у них uatv
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Ви самі вийдіть із кацапського вакууму, а потім будуте вчити білорусів. Бігусьонка їм і Беню і вони будуть щасливими на все життя. Ще там одну тьотю, яка має сходство зі скобєєвою. Такий же сорний ротик і на гмама совісті.
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Для того він його і знімав на расейській мові.
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То есть белорусам тоже докажут что слуга народов может быть преЗЕдентом.
ОХ ЛУКА, влип ты конкретно 😀😀😀
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Наивный или прикидываешься?Не будет никаких официально разрешенных каналов Украины в Беларуси.Вот впарить тебе беларуские с российской пропагандой это возможно.
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