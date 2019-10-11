 Саммит в нормандской формате может стать чем-то вроде ловушки для Украины, - экс-советник Пентагона Карпентер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нынешний старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия сказал в комментарии "Укринформу".

"Это очень опасный путь", - охарактеризовал эксперт попытки навязать Украине сценарий по так называемой "формулой Штайнмайера".

Он пояснил, что тогдашний глава МИД Германии на самом деле предложил забыть сверхважные предпосылки, прописанные в Минских соглашениях 2015 года, и сразу перейти к выборам на Донбассе и предоставлении специального статуса оккупированным территориям. Как уточнил эксперт, речь идет о прекращении огня на Донбассе, вывод тяжелого вооружения и войск, а также обеспечение присутствия миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса и восстановление суверенитета Украины.

"Без возврата контроля за международным рубежом, Украина не будет суверенитета на этих территориях. Это очень важно", - подчеркнул Карпентер.

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Кроме того, он обратил внимание на то, каким образом вводится концепция формулы Штайнмайера.

"В контексте международных дискуссий это сводится к давлению на Украину, а не Россию. Ведь и президент Макрон, и канцлер Меркель сосредоточивают разговор на том, чего ожидать от специального статуса (Донбасса. - Ред.)", - отметил экс-советник Пентагона.

Он подчеркнул, что в этой риторике вовсе не обращается внимание на роль России в переговорах.

"Это очень обидно, и я думаю, что следующий саммит в нормандской формате, откровенно, станет чем-то вроде ловушки для Украины", - отметил Карпентер.

По его словам, Россия наоборот только выиграет при таком развитии событий, поскольку такой подход выводит Москву из-под ответственности как сторону и подстрекателя конфликта.

"Эта формула заставляет Украину говорить напрямую с сепаратистами. Это проигрыш для Украины, потому что сепаратисты откажутся выполнять то, что мы считаем свободными и справедливыми избирательными процедурами, а Россия будет говорить: "Ну вы же имеете договариваться с этими людьми на этих территориях. Нас там нет, говорите с ними", - отметил эксперт.

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Он добавил, что международное сообщество, со своей стороны, давить на украинское правительство.

"Мол именно они (сепаратисты. - Ред.) контролируют эту территорию, поэтому делайте все, что можно", - отметил Карпентер.

Отметим, в четверг в Вашингтоне состоялась конференция на тему "Квест Украины на зрелость государственной нации" с участием украинских и американских экспертов, чиновников, парламентариев и дипломатов.