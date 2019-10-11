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 Политика Украины
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 Саммит в нормандской формате может стать чем-то вроде ловушки для Украины, - экс-советник Пентагона Карпентер

Эк заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер предостерег, что "формула Штайнмайера" сосредотачивается на отмене ответственности РФ за войну и принуждении Киева вести дела со ставленниками Кремля на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нынешний старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия сказал в комментарии "Укринформу".

"Это очень опасный путь", - охарактеризовал эксперт попытки навязать Украине сценарий по так называемой "формулой Штайнмайера".

Он пояснил, что тогдашний глава МИД Германии на самом деле предложил забыть сверхважные предпосылки, прописанные в Минских соглашениях 2015 года, и сразу перейти к выборам на Донбассе и предоставлении специального статуса оккупированным территориям. Как уточнил эксперт, речь идет о прекращении огня на Донбассе, вывод тяжелого вооружения и войск, а также обеспечение присутствия миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса и восстановление суверенитета Украины.

"Без возврата контроля за международным рубежом, Украина не будет суверенитета на этих территориях. Это очень важно", - подчеркнул Карпентер.

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Кроме того, он обратил внимание на то, каким образом вводится концепция формулы Штайнмайера.

"В контексте международных дискуссий это сводится к давлению на Украину, а не Россию. Ведь и президент Макрон, и канцлер Меркель сосредоточивают разговор на том, чего ожидать от специального статуса (Донбасса. - Ред.)", - отметил экс-советник Пентагона.

Он подчеркнул, что в этой риторике вовсе не обращается внимание на роль России в переговорах.

"Это очень обидно, и я думаю, что следующий саммит в нормандской формате, откровенно, станет чем-то вроде ловушки для Украины", - отметил Карпентер.

По его словам, Россия наоборот только выиграет при таком развитии событий, поскольку такой подход выводит Москву из-под ответственности как сторону и подстрекателя конфликта.

"Эта формула заставляет Украину говорить напрямую с сепаратистами. Это проигрыш для Украины, потому что сепаратисты откажутся выполнять то, что мы считаем свободными и справедливыми избирательными процедурами, а Россия будет говорить: "Ну вы же имеете договариваться с этими людьми на этих территориях. Нас там нет, говорите с ними", - отметил эксперт.

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Он добавил, что международное сообщество, со своей стороны, давить на украинское правительство.

"Мол именно они (сепаратисты. - Ред.) контролируют эту территорию, поэтому делайте все, что можно", - отметил Карпентер.

Отметим, в четверг в Вашингтоне состоялась конференция на тему "Квест Украины на зрелость государственной нации" с участием украинских и американских экспертов, чиновников, парламентариев и дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3153363
 
   
 Топ комментарии
 
Після вчорашнього бенефісу гідранта Вофкі Хуйлішка немає жодних сумнівів, що це зелене чмо просто зільє Україну Хуйлу 😕
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Та ти шо?!!! ... Отак просто кремль бере і втрачає контроль над сєпарами ? - Не сміши.
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Тут и к бабке не ходи, и так ясно что так будет
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Єврей не взує маскаля? Зумів же взути українців.
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О-о. Условия для России ужесточаются. Может выйти как с ДРСМД.
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Отправим после саммита зеленского в Ростов.
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На Липецк.Работать на рошен.https://antikor.com.ua/articles/332912-dve_fabriki_poroshenko_vozobnovljajut_rabotu_v_rossii
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Есть одно "но" - пока не видно предпосылок полному прекращению огня, кремль утрачивает контроль над сепарами.
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Та ти шо?!!! ... Отак просто кремль бере і втрачає контроль над сєпарами ? - Не сміши.
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По факту не прекращают полностью обстрелы, а по условиям нужна хотя бы неделя полной тишины.
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Это одно из критических условий для восстановления контроля над границей.
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Після вчорашнього бенефісу гідранта Вофкі ******** немає жодних сумнівів, що це зелене чмо просто зільє Україну ***** 😕
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именно этим он и занимается ежедневно и планомерно...
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Самуил Маршак правильно про Крым написал: В ноябре сезон закрыт Замерли курорты А в Крыму фашист сидит, К берегам припертрый.
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Европа меркантильная . Это доказал гитлер в прошлом столетии..
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Европа меркантильна, а власть в Украине зебильна. Кто кому доктор, что страной правит предатель и дурак?
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Вы недооцениваете Зелинского. Это опасно.
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зеленский - клоун. Гораздо важнее кто за ним стоит
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Є сумна новина.
Зєєєля за тривалістю виступів переплюнув навіть Мадуро.
Це значить, що у нас буде гірше як у Венесуелі! Саммит в нормандской формате может стать чем-то вроде ловушки для Украины, - экс-советник Пентагона Карпентер - Цензор.НЕТ 8176
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Для Украины этот саммит вообще не нужен. он нужен для Московии, чтобы снять с себя санкции.
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Эту болтовню я слыщу в тысячный раз и непрерывно. Ну и что? Что-то поменялось? Пустобрёхи-забалтыватели.
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