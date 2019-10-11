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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3278) Россия (74031) авиасообщение (460)

 Зеленский об авиасообщении с РФ: "Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно Украине, но для таких возможных решений нужно сначала хотя бы прекратить боевые действия на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

"Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим", - сказал президент.

Зеленский указал, что такое положение вещей Украине невыгодно, но "наши люди должны этого хотеть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо иметь суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление авиасообщения с Россией, - министр Криклий

"Чтобы делать такие шаги, нужно встречаться, прекращать войну. Есть один из важных приоритетов - просто прекратить хотя бы убивать, стрелять. К сожалению, этого пока не произошло", - отметил он.

Напомним, 3 апреля 2019 года Кабинет министров Украины ввел запрет на нерегулярные полеты в Россию. Это произошло после того, как народный депутат Юрий Бойко и политик, кум Путина Виктор Медведчук слетали в Москву и провели там "переговоры" по газовым вопросам.

Источник: https://censor.net.ua/n3153361
 
 
 Топ комментарии
 
А то что Хуйло сбивает гражданские самолеты, для тебя не странно?
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Лучше бы ты Шмаркля о визовом режиме с мордором подумал, а не рейсы туда возобновлять
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Нічого Зелене Фуфло, пішки побіжиш на Ростов ( якщо звичайно встигнеш)
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А то что ***** сбивает гражданские самолеты, для тебя не странно?
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Зеленую соплю, не беспокоят такие мелочи.
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Зеленскому не странно,что к агрессору до сих пор ходят поезда и автобусы? Не странно на 6 году войны? Он уже целоваться с Путиным готов? Он уже не берет во внимание того, что в Украине необъявленная война и гибнут каждый день люди? Ему наплевать? Вместо того, чтобы прекратить позорную торговлю и все отношения с врагом и ввести визовый режим,эта гадость планирует поскорее налаживать все контакты при прекращении огня на Донбассе, он даже не упоминает об освобождении Донбасса и Крыма, ему хотя бы прекращение огня. Я такого бездушного идиота еще не встречала в своей жизни. На лбу себе, Зеленский , напиши, что украинцы никогда не допустят налаживания добрососедства с убийцами. Маразм полный в голове зеленого идиота.Даже если Путин завтра прекратит войну добрососедства не будет, нормальных отношений не будет, убитые наши люди будут еще многие десятилетия напоминать о себе и о том фашизме, который творила РФ на нашей земле. В общем ЖАХ.
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То он по ошибке сделал. Как у Высоцкого: "Хотели кока, а съели Кука".
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а тобі ***** особисто доповідає, що то їх помилка?
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Э, тезка... Развивай абстрактное мышление. Иначе любой сарказм нервы попортит.
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Короче могут:
1) сбить/взорвать свой над нашей территорией, завопить "фошизмъъъ!!1111" и напасть.
2) сбить/взорвать наш над своей территорией и завопить "фошизмъъъ!!!111" и напасть.

Во втором случае еще добавят: Ани нас патставить хатееелиии!!!11
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Нічого Зелене Фуфло, пішки побіжиш на Ростов ( якщо звичайно встигнеш)
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Хватит обещать.
Начинай.
Чего ждешь, провокатор? Зеленский об авиасообщении с РФ: "Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают" - Цензор.НЕТ 2276
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Лучше бы ты Шмаркля о визовом режиме с мордором подумал, а не рейсы туда возобновлять
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Самолеты опасно могут упасть или в самолёте легко драка может начатся.
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самолетом прилетел в симферополь отряд гиркина
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Гиркин тогда был хранителем "Даров волхвов" у Гундяя. Они вместе приехали в Крым, "Дары Волхвов" привезли.
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этот "праЗедент" хоть узнал почему у нас прекращено авиасообщение? или только бабки у него в мозгу кретятся
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Порошенко должен понять что он уже не президент
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Ему было б гораздо проще это сделать, если бы вокруг него не было лизоблюдов, которые рассказывают ему, что Зе не настоящий президент, только вы, Петр Алексеевич, настоящий!

Фактически ответственность за его шизу лежит и на них
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А у тебя есть сомнения? "Блазень" - "пародия на президента"... "Голобородько" был и то, достовернее...
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Порошенко это понимает, а вот зебобики - нет.
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А ШО, ОТ ЭТОГО ЗЕЛЕНСКИЙ СТАНЕТ мудрым политиком?
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мудрость великих профессионалов папередников уже привела нас к процветанию..
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Я не сторонник пети , ну как он сказал , что вове пора открыть второй конверт - хватит на папередников кивать
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Самолёты должны летать в РФ! Исключительно бомбардировщики!
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Так я не понял! Перестанут поезда ходить или снова самолёты полетят?
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Бронепоездов у нас нет, потому перестанут ходить, а бомбардировщики ещё будут летать.
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Подождать суда по МН-17, разрешить и сбивать нахер, вот артистам радость-то будет Зеленский об авиасообщении с РФ: "Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают" - Цензор.НЕТ 8723
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Ура! Наконец-то хоть у Зеленского хватит мужества перекрыть с Рашкой ЖД сообщение.
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Думать надо исключительно так

Олег Петрович ed2c8e0a
Порошенко должен понять что он уже не президент
11.10.2019 08:10 Ответить Мне нравится 6

https://censor.net.ua/comments/locate/8/3153361/71723109

под статьёй, в которой Порошенко не упоминается и получить за это шесть лайков.
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Я тут не понял, мы запретим поезда или разрешим самолёты?
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Я хочу вибачитися перед Вашою дружиною. Ми з нею тут сперечалися. Стосовно зброї. Я останні півроку багато думав і тепер не просто не проти легалізації зброї- я сам став буквально хоплофілом.
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Хорошо) Она сейчас повела в школу нашего сына, когда вернётся, я ей передам)
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"Угадай с трёх раз...".Анекдоты "армянского радио", помнишь? Самый "свежий" - "Президент Зеленский"...
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в соц.сетях обсуждают прес.конференцию малоросса ...

Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·1 ч

Итог пресс-конференции: Маленькое ***** обиделось, что его называют маленькое. Всё остальное - это херня для шариковых: я не знаю, я не помню, это я вам не скажу, а ты докажи, просто поверь всё не так однозначно, я такой же простой оффшорный миллионер как и вы.




HAPE3AK

@HAPE3AK

·54 мин

В ответ
@JuntaChronicles

Единственным вменяемым журналистом был американец, который задал один и тот же вопрос 4 раза, и всё равно оно не смогло ответить. Журналистика Украины, это можно констатировать, мертва. И там была журналиста шарикова, это ли не лютый трындец, не хватало только роиси 24.
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Итог конференции:
Шарий - журналист.
Стерненко - убийца.
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Зеленский указал, что такое положение вещей Украине невыгодно, но "наши люди должны этого хотеть". Источник: https://censor.net.ua/n3153361

Пішов у дупу упирь, хай Масковія горить синім вогнем
Він там ще вигоду шукає
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Войдёт таки в историю.Как самый тупой президент в мире.
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Героем России будет Порошенко. Он много сделал в Украине ради России.
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Зеб, ты думаешь, что в паРаше направо-налево раздают героев, за то, что не убили первого русского в 16 лет?
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Евреи уже ржут...На днях товарищ, еврей, приехал из Израиля, так сказал что опять "украинцы мир удивили" - "выбрали президентом самого тупого маланца...".
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Что, "Моника", "Пражской весны" захотелось? Там как раз всё начиналось с "экстренной посадки" самолёта в Пражском аэропорту, с "голубыми беретами", на борту...
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да давай уже рубль вводи в Украине.. а то электроэнергию в росии уже покупаем, самолёты скоро полетят.. чего уж тянуть то
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Ну, прошарений народ Сумщини з виборців ЗЕ зараз активно міняє гривні на рублі. Я минулого тижня спостерігав- ох і матюків було коли рублі скічилися!- і вчора. Чекають ;наших; і лаються що Зеленський ;через тих майдан...их; занадто повільно працює.
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О, то сєпарське місто. Було у мене. Стою на зупинці, бригада молодиків поряд. Стрельнули сигарету, щось обізвався... Каже один ;Так ти бандера! .....****.... ти...... Твоі рукі в краві дєтєй Данбасса!;
Ну, подивився я, зрозумів що мені п....ць, але славити ***** -то вже дно і для порядного порохобота взагалі неприйнятно. Ну і відповів- ;Зараз і в твоїй будуть, Слава Україні!;
Ну.... Його то я вирубив, але був сам, а їх купа.Не впорався. Ребра, в додачу на снігу полежав, поки до тями не прийшов. Добавилися нирки. Більше року лікувався.
Неприємні спогади. Зеленський про авіасполучення з РФ: "Це дивно, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають" - Цензор.НЕТ 6749
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Тобі свою домашню адресу дати і номер телефону?
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Навіщо мені твої особисті дані? Ти читати вмієш? Я запитую, де відбулись описані тобою події? Невже в тебе вдома?
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Да будєт тєбє ізвєстно, что прєдставітєлєй "народа Сумщини" не так вже й багато. Просто ти мабуть такий "фартовий" Зеленський про авіасполучення з РФ: "Це дивно, що поїзди у нас ходять, а літаки не літають" - Цензор.НЕТ 1959 Таку характеристику можна дати будь-якій області України, так як прєдставітєлі народа Дамбасса і іх ротствєннікі і просто свідєтєлі распятія младєнца разєхалісь по всій Україні. Один тут недавно плакався што он нікому нєнужен, што ета Украіна єму нічєво нєдала... і все, що не слово то _бтвою_ать...
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ВКС Расеи приготовиться. Думал зеленый просто дурак, но он оказывается - ВРАГ Украины
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Когда он произнёс "синьор-голодомор", то стало понятно, что у него за Украину душа не болит, а вчера он ещё и привет передал для Бабьего Яра...
С такими темпами ссания в глаза зебам, он, вполне вероятно, может передать привет лично..
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А что будучи дураком нельзя быть врагом Украины ? У зе это хорошо получается совмещать
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так самолет в воздухе на границе не остановишь и не обшманаешь..как поезд.В Прагу уже прилетали в 1968..и чем это кончилось? Помните..Целый лайнер спецназа
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У зеленского вата из-зо всех дыр лезет. Я, конечно, понимаю, почему за него все рыги голосовали, но как умудрилась одибилится некоторая часть патриотов, это загадка.
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Голобородько... потому Зелемойский не светился на публике перед выборами, чтобы не развеять инфантильные фантазии...
95 квартал уничижал власть, например, видел недавно про то, что Кличко засунул морковку в глаз, а у Парубий комочек шерсти в горле...
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та тут справа навіть н в ЗЕро а в його виборцях, які на рф їздять працювати, ті ж 30 %, які за "мир" на умовах рф.
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Одним предложение про Земонику - Зедебила - презерватива можно сказать: Лучше с умным потерять, чем с таким дураком как Зеленский найти.
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Под)(уйлишко кактись ка ты в Парашу , не тот тебе достался народ , не понимающий 😐
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Бла , бла , бла.
продолжение вчерашнего дня!!!!!
Обсасывают *** , только с разных сторон , а результата нет.
Вчера одним героем стало меньше и это горе для всей Украины.
Может хватит лизать жопу этой ******** кацапии?
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Точно! Потяги ще 5 років тому потрібно було відмінити. Хай заробітчани-підх*йловики в рабство до лаптів пішки ходять
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Падла ВаЗелиновая . В следующем году ,есть шанс сделать карьеру пианиста , бо политическая и шоубиз уже закончились .
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Продолжая логику зеленского,удивительно,почему по радио пускают русских исполнителей,а по факту концерты запрещают.Не порядок,надо исправить!
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Ему было мало одного Бука. Так у соседей ещё есть, если он не в курсе.
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Это как воздушное сообщение с Берлином во времена Сталина ?
Они нас обстреливают, а мы туда делать бизнес ?
И мы хотим, чтобы сакции не снимали ?
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Бажано їх всіх пускати з Іловайська. Хай там сідає пан презедент і його молода непрофесійна команда.
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...Но не летят туда сегодня самолеты
И не едут даже поезда...

(с) Мальчик хочет в табло.
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Сборищу порохоботов! Здесь вам не место. Ваше место на Павловской, в палате для буйных придурков.
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Беня хочет пустить рейсы МАУ в Рашку. А Зеля тупо отрабатывает вложенное Беней бабло.
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Предатель, ты еще уйло в задницу поцелуй
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Прилетает в аэропорт Украины самолет из кацапстана. Из него выходит (выбегает) спецназ рф в гражданке и захватывает аэропорт, на аэродром которого через некоторое время садятся транспортники из лаптестана с техникой и зелеными человечками...
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Убогим заробитчанам, которым некуда деться, вполне хватает поездов.
А бизнесменам чего летать в Москву ?
Укреплять "русский мир", который потом их с потрохами съест ?
По экономике Московии видно, куда она идёт - общества инноваций там строить не будут.
Любой вид торговли московиты рассматривают как способ экспансии, шантажа
и средство войны (полноценной, а не только экономической).

Продажей газа они подмяли Германию и заставляют её закрыть глаза на то, что творят
с соседними странами - так или иначе, всё кончится эмбарго на торговлю с Москвой.
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