 Зеленский об авиасообщении с РФ: "Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.
"Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим", - сказал президент.
Зеленский указал, что такое положение вещей Украине невыгодно, но "наши люди должны этого хотеть".
"Чтобы делать такие шаги, нужно встречаться, прекращать войну. Есть один из важных приоритетов - просто прекратить хотя бы убивать, стрелять. К сожалению, этого пока не произошло", - отметил он.
Напомним, 3 апреля 2019 года Кабинет министров Украины ввел запрет на нерегулярные полеты в Россию. Это произошло после того, как народный депутат Юрий Бойко и политик, кум Путина Виктор Медведчук слетали в Москву и провели там "переговоры" по газовым вопросам.
1) сбить/взорвать свой над нашей территорией, завопить "фошизмъъъ!!1111" и напасть.
2) сбить/взорвать наш над своей территорией и завопить "фошизмъъъ!!!111" и напасть.
Во втором случае еще добавят: Ани нас патставить хатееелиии!!!11
Начинай.
Чего ждешь, провокатор?
Фактически ответственность за его шизу лежит и на них
Олег Петрович ed2c8e0a
Порошенко должен понять что он уже не президент
11.10.2019 08:10 Ответить Мне нравится 6
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3153361/71723109
под статьёй, в которой Порошенко не упоминается и получить за это шесть лайков.
в соц.сетях обсуждают прес.конференцию малоросса ...
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·1 ч
Итог пресс-конференции: Маленькое ***** обиделось, что его называют маленькое. Всё остальное - это херня для шариковых: я не знаю, я не помню, это я вам не скажу, а ты докажи, просто поверь всё не так однозначно, я такой же простой оффшорный миллионер как и вы.
HAPE3AK
@HAPE3AK
·54 мин
В ответ
@JuntaChronicles
Единственным вменяемым журналистом был американец, который задал один и тот же вопрос 4 раза, и всё равно оно не смогло ответить. Журналистика Украины, это можно констатировать, мертва. И там была журналиста шарикова, это ли не лютый трындец, не хватало только роиси 24.
Шарий - журналист.
Стерненко - убийца.
Пішов у дупу упирь, хай Масковія горить синім вогнем
Він там ще вигоду шукає
Ну, подивився я, зрозумів що мені п....ць, але славити ***** -то вже дно і для порядного порохобота взагалі неприйнятно. Ну і відповів- ;Зараз і в твоїй будуть, Слава Україні!;
Ну.... Його то я вирубив, але був сам, а їх купа.Не впорався. Ребра, в додачу на снігу полежав, поки до тями не прийшов. Добавилися нирки. Більше року лікувався.
Неприємні спогади.
С такими темпами ссания в глаза зебам, он, вполне вероятно, может передать привет лично..
95 квартал уничижал власть, например, видел недавно про то, что Кличко засунул морковку в глаз, а у Парубий комочек шерсти в горле...
продолжение вчерашнего дня!!!!!
Обсасывают *** , только с разных сторон , а результата нет.
Вчера одним героем стало меньше и это горе для всей Украины.
Может хватит лизать жопу этой ******** кацапии?
Они нас обстреливают, а мы туда делать бизнес ?
И мы хотим, чтобы сакции не снимали ?
И не едут даже поезда...
(с) Мальчик хочет в табло.
А бизнесменам чего летать в Москву ?
Укреплять "русский мир", который потом их с потрохами съест ?
По экономике Московии видно, куда она идёт - общества инноваций там строить не будут.
Любой вид торговли московиты рассматривают как способ экспансии, шантажа
и средство войны (полноценной, а не только экономической).
Продажей газа они подмяли Германию и заставляют её закрыть глаза на то, что творят
с соседними странами - так или иначе, всё кончится эмбарго на торговлю с Москвой.