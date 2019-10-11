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 Украина и Литва обсудили организацию Международной конференции по реформам в Вильнюсе

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий обсудил на встрече с послом по особым поручениям МИД Литвы Ричардасом Дягутисом организационные аспекты подготовки Международной конференции по вопросам реформ, а также актуальные вопросы сотрудничества Украина-ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба миссии Украины в Европейском Союзе.

"10 октября представитель Украины при ЕС Николай Точицкий провел встречу с послом по особым поручениям МИД Литвы Ричардасом Дягутисом, который занимается подготовкой Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которую планируется провести в Вильнюсе в 2020 году", - сказано в сообщении.

Дягутис подчеркнул приоритетность проведения Конференции, которая рассматривается в Вильнюсе как часть общей стратегии поддержки процесса реформ в Украине.

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В свою очередь Точицкий поблагодарил Дягутиса за последовательную поддержку Литвой Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС, прежде всего, в контексте противостояния российской агрессии и внедрению системных реформ в государстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3153360
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
сама перша реформа це економія на папері.
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И отлично. Очень по-европейски

И ещё ровно на 1 реформу больше чем при прошлой власти
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