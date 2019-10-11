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 Великобритания будет депортировать граждан ЕС после Brexit, если они вовремя не подадут заявления, - глава МВД Льюис

Граждан стран ЕС, которые не оформят должным образом документы для пребывания в Великобритании, будут депортировать после Brexit.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет BBC.

"Великобритания будет депортировать граждан ЕС после Brexit, если они вовремя не подадут заявления на право остаться в стране", - заявил министр внутренних дел страны Брэндон Льюис.

Как отмечается, МВД сообщило, что 1,8 миллиона человек подали заявки на право остаться в стране по крайней мере до декабря 2020 года.

В случае неурегулированного Brexit граждане ЕС, проживающие в Великобритании, должны подать заявления на продление пребывания в стране до конца 2020 года - или до конца июня 2021-го, если соглашения с ЕС будет достигнуто.

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По оценкам миграционной службы, в Британии живут 3,3 миллиона иностранцев из ЕС, без учета граждан Ирландии, уже имеющих право на статус постоянного жителя.

Как сообщалось, британский премьер Борис Джонсон собирается со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром обсудить проблему выхода из ситуации, сложившейся вокруг статуса границы между двумя странами.

Глава британского правительства намерен вывести страну из ЕС 31 октября этого года — даже если не удастся достичь соглашения.

Источник: https://censor.net.ua/n3153359
 
 
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даже не сомневаюсь, шо британцы так и сделают...
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ну чтож...значит такова селяви...ещё один из примеров когда судьбы молодых решило старое амморфное гавно,потому что молодёж не голосовала.как итог будет плохо всем-и странам евросоюза и англии,но англии будет хуже .
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кацапня первая напряглась и ето правильно .....
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