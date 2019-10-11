 Один украинский воин погиб в районе проведения ОС. За сутки - 25 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов:
- девять раз неподалеку от Водяного - из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия;
- вблизи Авдеевки - из миномета калибра 120 мм;
- четыре раза вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Павлополя и неподалеку от Марьинки - из стрелкового оружия;
- вблизи Новоселовки Вторая - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов:
- неподалеку от Крымского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Хутора Вильного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи н.п. Шумы - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
- неподалеку от Катериновки - из стрелкового оружия.
"За минувшие сутки во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы неподалеку от Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а также вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия.
"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в пресс-центре ОС.