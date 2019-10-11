 России надо прекратить говорить "нас там нет", - Зеленский о переговорах с РФ по Донбассу

Об этом во время пресс-марафона сказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас состоялся обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня, слава Богу, ее нет, потому что я действительно хочу закончить войну. И поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу", - ответил Зеленский на вопрос о возможности первым делать шаги навстречу РФ для нормализации отношений.

Президент добавил, что "обе стороны должны очень хотеть закончить войну".

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"Обе стороны должны хотеть встретиться в том или ином формате, начать говорить, закончить войну, изменить риторику общения, прекратить говорить: "Нас там нет. Это ваш внутренний конфликт, сами решайте" и прочее. Мне кажется, так результата достичь сложно", - подчеркнул Зеленский.