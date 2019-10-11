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 России надо прекратить говорить "нас там нет", - Зеленский о переговорах с РФ по Донбассу

Россия должна изменить риторику и проявить заинтересованность в прекращении войны на Донбассе.

Об этом во время пресс-марафона сказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас состоялся обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня, слава Богу, ее нет, потому что я действительно хочу закончить войну. И поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу", - ответил Зеленский на вопрос о возможности первым делать шаги навстречу РФ для нормализации отношений.

Президент добавил, что "обе стороны должны очень хотеть закончить войну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Публикация стенограмм моих разговоров с Путиным может навредить процессу обмена пленными, - Зеленский

"Обе стороны должны хотеть встретиться в том или ином формате, начать говорить, закончить войну, изменить риторику общения, прекратить говорить: "Нас там нет. Это ваш внутренний конфликт, сами решайте" и прочее. Мне кажется, так результата достичь сложно", - подчеркнул Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3153356
 
 
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дурня лепит???
или реально дурень???
***** нужны люди и територии
мин 250 млн человек
тогда его царство становится автономным
и писец каким богатым
***** в упор не видет ни зе ни тра
ни макро ни мерке
никого
ему пох
только силой можно добиватся успеха
на
оснальное он йух ложил
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Журналістка: -Ви і далі будете призначати родичів, однокласників та друзів з 95 кварталу?

Зелень: Ми так довго жили при кумовстві..Фамілію мого родича, що я призначив?

Ж: -Не ваші рідні. Але ж муж Вашої головної бухгалтерки в 95 кварталі?

З: -До побачення. Дуже дякую.Наступний
(C)
@MullyaMia
🤔
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Фашисты из Москвы не за тем приходили, чтобы увидев клоуна уйти.
За дураков держат украинский народ, которого поставят перед фактом "федерализации" прописанном в "особом рабском статусе" Украины, т.е. ровно тем, за чем орки и пришли
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России надо прекратить говорить "нас там нет", и начать говорить "нас там да" - Зеленский о переговорах с РФ по Донбассу
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Типа у нас с РФ был какой-то конфликт и поэтому началась война. Нет же РФ подло, исподтишка нанесла удар в спину. Просто воспользовавшись ситуацией. Ну и тут она возьмёт и начнёт говорить что "мы там есть, с самого начала были, и это мы всё устроили") Пока они признались открыто только в захвате Крыма, даже фильм сняли как готовилась операция. Но там и не погиб практически никто. А с Донбассом совершенно другая ситуация, такое признание тянет как минимум на Гаагский суд. Поэтому они будут до последнего играть в несознаку.
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Ты гляди как меняется риторика Моники, когда под жопой раскалилась сковородка. "Та сторона" и "бунтари" куда-то пропали.
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