 России надо прекратить говорить "нас там нет", - Зеленский о переговорах с РФ по Донбассу

Об этом во время пресс-марафона сказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Я позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, у нас состоялся обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня, слава Богу, ее нет, потому что я действительно хочу закончить войну. И поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу", - ответил Зеленский на вопрос о возможности первым делать шаги навстречу РФ для нормализации отношений.
Президент добавил, что "обе стороны должны очень хотеть закончить войну".
"Обе стороны должны хотеть встретиться в том или ином формате, начать говорить, закончить войну, изменить риторику общения, прекратить говорить: "Нас там нет. Это ваш внутренний конфликт, сами решайте" и прочее. Мне кажется, так результата достичь сложно", - подчеркнул Зеленский.
Україна Переможе ! -
https://petition.president.gov.ua/petition/75702
или реально дурень???
***** нужны люди и територии
мин 250 млн человек
тогда его царство становится автономным
и писец каким богатым
***** в упор не видет ни зе ни тра
ни макро ни мерке
никого
ему пох
только силой можно добиватся успеха
на
оснальное он йух ложил
Зелень: Ми так довго жили при кумовстві..Фамілію мого родича, що я призначив?
Ж: -Не ваші рідні. Але ж муж Вашої головної бухгалтерки в 95 кварталі?
З: -До побачення. Дуже дякую.Наступний
(C)
@MullyaMia
🤔
За дураков держат украинский народ, которого поставят перед фактом "федерализации" прописанном в "особом рабском статусе" Украины, т.е. ровно тем, за чем орки и пришли