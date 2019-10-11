 Концентрация и продажа земли иностранцам, - Зеленский назвал недостатки правительственного законопроекта о рынке земли

Об этом во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Принимать закон в том виде, который не устраивает украинцев, не устраивает селян, принимать и подписывать в этом виде мы не будем… В этой редакции закона не будет", - сказал президент.
При этом Зеленский указал на два недостатка законопроекта – неурегулирован вопрос с продажей земли иностранцам и возможность концентрации в одних руках до 200 тыс. га земли.
"Концентрация - это неправильно. Есть такие области, где у нас будет три фермера на всю область. Это снова будет монополия. Это ошибочно. Это обсуждалось с фермерами, обсуждалось с нашим премьер-министром. Я не считаю, что это ошибка, но я вижу, что общество это не воспринимает. Я думаю, что этот вопрос и отсрочка для иностранцев – эти две главные вещи", - сказал он.
И это такая бомба- может так рвануть- мало не покажется! "Землю- кгестьянам" (c)
Но это и гигантский двигатель! Гитлер после правильно проведённой земельной реформы из полнейшего нищеброда и ж0пы за 5-летку стал мощнейшей мировой державой.
плюсов тьма:
- к бене отпадают все претензии по гражданству.
- "Концентрация и продажа земли иностранцам" проблема - отпадает сама собой
- все лакеи завтра же будут обдвоегражданены, а значит совершенно официально защищены украинским законом.
- как самому любимому елбасы - Президенту Украины первому предложить выбор 2го гражданства - он смекнет, он смиркует и правильно всех и все разведет....
И никто не откажется от гражданства стран EC, Канады, США и т.д, И как дальше?
Запрет двойного гражданства для простых граждан не обладающих доступом к гостайне, это идиотизм в современном мире.
Нет. так мира долго не будет!
"Зеленский пожаловался, что ему не дают договорится с Коломойским. Так и говорит, хотел бы договорится. Но не дают ему. Хотел, мол, защитить Украину от страшного Коломойского. Но не дают. Не дают сказать, что Украина ничего не должна Коломойскому и договорится с ним об этом.Праведный гнев просто таки. Гневаемся вместе с президентом.Надо уточнить только надо, почему не дают. Не дает МВФ. И не дает потому, потому что Коломойский должен Украине, а не наоборот. И сойтись тут посередине означает простить Коломойскому 5,5 млрд долларов. И президент Украины готов простить Коломойскому 5,5 млрд долларов. А вот МВФ не готов. Удивительное рядом. Злой МВФ, душитель народов, заботится о налогоплательщиках Украины. А президент Украины хочет договориться.Приходится пока договариваться с Коломойским по мелочам. Тут в Центрэнерго сошлись пополам, Коломойскому прибыли, государству убытки. Там сошлись попалам в цене на электричество для заводов Коломойского. Мелочь, но приятно...."
у них нет родины
это как жы2, где бабки
там и родина