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 Политика Украины, Экономика
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 Концентрация и продажа земли иностранцам, - Зеленский назвал недостатки правительственного законопроекта о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятия правительственного законопроекта об открытии рынка земли в нынешней редакции не будет.

Об этом во время пресс-марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Принимать закон в том виде, который не устраивает украинцев, не устраивает селян, принимать и подписывать в этом виде мы не будем… В этой редакции закона не будет", - сказал президент.

При этом Зеленский указал на два недостатка законопроекта – неурегулирован вопрос с продажей земли иностранцам и возможность концентрации в одних руках до 200 тыс. га земли.

Читайте: Зеленский и Гончарук обсудили с представителями аграрной отрасли открытие рынка земли в Украине. ФОТО

"Концентрация - это неправильно. Есть такие области, где у нас будет три фермера на всю область. Это снова будет монополия. Это ошибочно. Это обсуждалось с фермерами, обсуждалось с нашим премьер-министром. Я не считаю, что это ошибка, но я вижу, что общество это не воспринимает. Я думаю, что этот вопрос и отсрочка для иностранцев – эти две главные вещи", - сказал он.

Читайте также: Аграрии митинговали под Радой против продажи земли иностранцам

Источник: https://censor.net.ua/n3153355
 
 
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Тут спешить ни в коем случае нельзя- я это без смеха говорю. Надо всё основательно обдумать и взвесить. Малейшая неточность сразу приведёт к многомиллиардным утечкам.

И это такая бомба- может так рвануть- мало не покажется! "Землю- кгестьянам" (c)

Но это и гигантский двигатель! Гитлер после правильно проведённой земельной реформы из полнейшего нищеброда и ж0пы за 5-летку стал мощнейшей мировой державой.
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За такие ,ошибки' подают в отставку. Это не ошибка, а очередная попытка дерибана,- Ну что ж не получилось с землей с налета при думаем как то по другому- Лавры Гонтаревой не дают покоя.Ей и кобелю можно а мы что хуже. Вот и вся програма правительства соросят.
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походу назрела пора Украине признать легитимным 2е гражданство.
плюсов тьма:
- к бене отпадают все претензии по гражданству.
- "Концентрация и продажа земли иностранцам" проблема - отпадает сама собой
- все лакеи завтра же будут обдвоегражданены, а значит совершенно официально защищены украинским законом.
- как самому любимому елбасы - Президенту Украины первому предложить выбор 2го гражданства - он смекнет, он смиркует и правильно всех и все разведет....
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Вот вы, откажетесь от гражданства США в пользу украинского? Нет, даже под пыткой не откажетесь )))
И никто не откажется от гражданства стран EC, Канады, США и т.д, И как дальше?
Запрет двойного гражданства для простых граждан не обладающих доступом к гостайне, это идиотизм в современном мире.
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"Я не считаю, что это ошибка, но я вижу, что общество это не воспринимает. Я думаю, что этот вопрос и отсрочка для иностранцев - эти две главные вещи", - сказало Остап и его понесло. Ведь обещал пуйлу отдать по кусочкам Ротенбергам - а тут..

Нет. так мира долго не будет! Концентрация и продажа земли иностранцам, - Зеленский назвал недостатки правительственного законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 4671
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Треба дозволити одній людині купити всю українську землю?
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Sergey Fursa
"Зеленский пожаловался, что ему не дают договорится с Коломойским. Так и говорит, хотел бы договорится. Но не дают ему. Хотел, мол, защитить Украину от страшного Коломойского. Но не дают. Не дают сказать, что Украина ничего не должна Коломойскому и договорится с ним об этом.Праведный гнев просто таки. Гневаемся вместе с президентом.Надо уточнить только надо, почему не дают. Не дает МВФ. И не дает потому, потому что Коломойский должен Украине, а не наоборот. И сойтись тут посередине означает простить Коломойскому 5,5 млрд долларов. И президент Украины готов простить Коломойскому 5,5 млрд долларов. А вот МВФ не готов. Удивительное рядом. Злой МВФ, душитель народов, заботится о налогоплательщиках Украины. А президент Украины хочет договориться.Приходится пока договариваться с Коломойским по мелочам. Тут в Центрэнерго сошлись пополам, Коломойскому прибыли, государству убытки. Там сошлись попалам в цене на электричество для заводов Коломойского. Мелочь, но приятно...."
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Дуже сильно роздута проблема з ринком землі. Цифри по Україні: Ринок сільськогосподарської землі - $80 млрд. Ринок житла - $500 млрд. Активи промисловості - $600 млрд. Немає змісту зарегульовувати ринок землі. Нічого страшного в купівлі землі іноземцями немає, так само як в купівлі ними підприємств чи нерухомості. Чомусь для приватизації ми вітаємо участь іноземців, а землю - не дамо. Це середньовічні «скрєпи», найгірші зразки заліщанської «сакральності». А проти концентрації антимонопольні механізми у нас працюють нормально, з поправкою на людський фактор, коли посадові особи захищають не інтереси народу. Проблема з визначенням кінцевих бенефіціарів актуальна для всього світу, ми не унікальні. Потрібно вдосконалювати існуючі антимонопольні механізми, а не вводити окремі норми проти концентрації землі. Тим більше, що для землі та ж проблема з визначенням бенефіціарів нікуди не дівається. Механізми концентрації за допомогою підставних осіб будуть працювати так само, як і в інших галузях.
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Ось у мене є 2 гектари сільськогосподарської землі. Я міський житель, і взагалі живу і працюю не в Україні. Я зовсім не збираюся цю землю обробляти. А 70% моїх співвітчизників кажуть мені: дзуськи, не маєш ти права цю землю продати, тримай її в своїй власності, поки живий, і передай у спадок своїм нащадкам!
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гастрабайтерам не положена земля
у них нет родины
это как жы2, где бабки
там и родина
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Так що робити? Відібрати у мене землю тепер? Може, Вам віддати? Треба щось рішать!
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