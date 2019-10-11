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 Процент дохода украинской семьи, который идет на оплату коммунальных тарифов, будет снижаться, - Зеленский

Одной из задач власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги.

Об этом во время пресс-марафона заявил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Международный валютный фонд требует, чтобы были рыночные цены. Для нашей страны - это увеличение тарифов. Но вы видите, что, начиная с лета, мы их уменьшаем. Это и есть наша задача. Я говорил с Международным валютным фондом и с нашим правительством, и мы договаривались: если мы откроем рынок и если у нас будут рыночные цены, процент на оплату коммунальных тарифов от дохода семьи должен уменьшиться. И это мы гарантируем людям", - сказал президент.

Зеленский отметил, что прожиточный минимум в 2020 году должна увеличиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством Гончарука"

"Человек никогда не будет платить 50-80% от своего дохода или дохода семьи за коммуналку. Мы работаем над некоторыми вещами, чтобы тарифы уменьшились", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3153354
 
 
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0 доходов надеюсь будет 0 а не бесконечность от трусняка Процент дохода украинской семьи, который идет на оплату коммунальных тарифов, будет снижаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8775 Процент дохода украинской семьи, который идет на оплату коммунальных тарифов, будет снижаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8775
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Дивлячись який кокс. Ось без коксу аметівські сталелеварні заводи працювати не можуть. Процент дохода украинской семьи, который идет на оплату коммунальных тарифов, будет снижаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1142
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Почему???
Те же воровали, а эти нет, всё в бюджет.
где логика???
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А Батька в Беларуси

сделал
ВСЕМ Пенсионерам -
бесплатные коммунальные тарифы .
Учись "ЗЕ" на опыте старших !
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ЗЕ равняется на Хутина, а не на ЛукуПроцент дохода украинской семьи, который идет на оплату коммунальных тарифов, будет снижаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6893
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Доллар упал, а цены растут, зарплаты падают, люди беднеют и всё происходит очень быстро, это уже чувствуется.

Зеленский астанавись!!!
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Завывания порохоботов во славу своего работодателя, откровенно веселят.
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Можете считать как хотите, но ЗЕ придется вместе со всей командой бежать в Ростов
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процент доходу буде знижуватись
кінець епохи бідності...
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