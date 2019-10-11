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 Политика Украины
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Все про:Россия (74031) Донбасс (19623) Яременко Богдан (38)

 Разведение войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - это не план "А", - Яременко. ВИДЕО

Украина не сможет победить Россию в конфликте на Донбассе оружием, поэтому вынуждена рассматривать более сложные и менее приятные обществу варианты завершения конфликта.

Об этом в эфире "1+1" заявил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

Если бы мы могли достичь задачи прекращения огня одновременно везде и навсегда – это было бы прекрасно", – отметил он. "Не можем. Не получается этого достичь. Поэтому это будет делаться постепенно", – добавил политик.

Яременко объяснил, что Украина надеется на мир, но не будет форсировать его достижения путем отречения от национальных интересов. "План отвода войск вдоль всей линии фронта есть. Но это не план "А". Это не начало плана. Это ближе к концу", – заверил депутат. 

Смотрите: Не надо говорить о капитуляции - она уже произошла, - Яременко. ВИДЕО

По его словам, сначала должны последовать другие шаги, в частности обмен пленными и точечные разведения войск. "Вы видите, насколько сложно это идет, и вы видите, что Украина не уступает ни в чем", – подчеркнул Яременко и предостерег от информационных вбросов, которые призваны будоражить общество.

Политик напомнил, что Украина находится в состоянии войны, и он, как патриот, тоже хочет победы, однако следует учитывать реальные факторы. "При всем желании решить так, как мы хотим, нет силы. Нет силы – не маши руками", – подытожил нардеп.

Читайте также: Теперь Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера без определенных последствий, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/n3153353
 
 
 Топ комментарии
 
демагогия пораженцев чтобы сдаться куйлу
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как говорил незабвенный Ал Капоне:"если твой друг убеждает тебя на переговоры с твоим врагом то знай-предатели уже обо всём договорились"
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План А - Капітуляція ! План Б - в усраіль ! Многоходовочка !😈
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План А - Капітуляція ! План Б - в усраіль ! Многоходовочка !😈
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По этой простой формуле Израиль не отходит со своих позиций и поэтому жив.

Разведение войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - это не план "А", - Яременко - Цензор.НЕТ 9688
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ей повезло, у нее был голожопый противник и ядерный щит от США. у нас же нет щита и противник хоть и голожопый, но часто пьяный от владения ЯО, что не оставляет нам шансов на военную победу. начнем бить врага и гнать в московию он кинет на Киев атомную бомбу. он же сумасшедший.
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не было ядерного щита, а противник был не голожопый - читайте историю начиная с 1948г = нет ни оружия, ни денег. ни армии. ничего против иорданского корпуса вооруженного британцами. США не поддерживали Израиль до 1973г
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А что вам мешает "бить врага и гнать его в московию"? Новейшие виды вооружения не применяются, авиации нет, баллистических ракет тоже, в вооружении полный паритет, такой же в точности хлам - так в чем причина? Ты докажи на практике свою теорию всему миру, докажи, что у тебя есть яйца, вот тогда мир уж точно не допустит применения против вас ЯО.
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Ты бы хоть поинтересовался бы тем, о чем пишешь. Израиль в значительной части времени своего существования находился в полной дипломатической изоляции. Тем не менее, он не ориентировался на то,что говорят в тех или иных столицах западного мира. Его главной задачей была безопасность государства и его граждан. В момент провозглашения государства Израиль численность его граждан была 630 тыс. человек, а окружающих враждебных арабских стран 20 млн. чел., а всего мусульманского мира 0,5 млрд чел. И он в этих условиях не только выстоял, но и заслужил уважение к себе у всего мира.
У нас же, благодаря пятому президенту, была полная поддержка западных стран. Было все, чтобы отстаивать свою независимость,но новая команда ЗЕбилов дилетантов просрала все за пару месяцев.
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демагогия пораженцев чтобы сдаться куйлу
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это хуже чем пораженчество это свиномыролюбство.
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ну правильно. это свиномыролюбие отягощенное потужным реформизмом.
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И разбавленное зелёной ссаниной малоросса-марафонца и слуг бабушки бени.
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демагогия запроданцев
запроданцев никто не уважает, ни в стране которую предали ни в стране которой продались
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Национальные интересы необходимо сдавать постепенно, чтобы не было болевого шока. "Украине не выгодно отсутствие авиационного сообщения с Россией, но прежде чем его возобновить "нужно встречаться и заканчивать войну". Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в четверг, 10 октября. По мнению главы государства, странно, что при отсутствии авиасообщения с РФ, железнодорожное сообщение остается." - А ведь он прав...
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Я сомневаюсь что москали свинорылые и козломордые.
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как говорил незабвенный Ал Капоне:"если твой друг убеждает тебя на переговоры с твоим врагом то знай-предатели уже обо всём договорились"
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слово план пиризидент не любит..он натура богемная поэтому ему гораздо ближе слово дорога..
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етот кац уже не предлагает - активно заставляет.
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Коли Зе та Слуги народу визнають війну з росією?
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Этого мало: https://m.censor.net.ua/news/3153356/rossii_nado_prekratit_govorit_nas_tam_net_zelenskiyi_o_peregovorah_s_rf_po_donbassu ?
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"Украина не сможет победить Россию в конфликте на Донбассе оружием, поэтому вынуждена рассматривать более сложные и менее приятные обществу варианты завершения конфликта"

Такую татуировку на лбу нужно делать каждому протестующему "патриоту", который откажется от своей немедленной мобилизации.
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выпей зелёнки улучшишь своё самочувствие . что означает менее приятный обществу вариант . что . обществу неприятно то зебилам хорошо ?
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Общество в своём подавляющем большинстве поддерживает мир Зе, а не войну По. Нюхайте порох, дебилы!
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Зебил, минские от пороха - это уже гут, или не гут? А то я запутался Разведение войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - это не план "А", - Яременко - Цензор.НЕТ 8962
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Уважаемый Сергей Панченко! План Зеленского имеет 2 опции - капитуляция постепенная ползучая и капитуляция как результат большой войны. Так что без мобилизации независимой Украины не будет. Если Вас устраивает быть "Малороссийским федеральным округом РФ" то меня нет. Я не вижу будущего своих внуков в РФ. И я пойду за это воевать, хоть мне почти 60 и через военкомат не подлежу призыву. А Зе-ленеькие фанаты драпанут при мобилизации через Западную границу одним потоком и через Восточную другим. Но не все успеют...
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Уважаемый Иван Иванов, капитуляция состоялась с подписанием Минск-2. Там даже были оговорены границы оккупации. Жаль, что Вы этого не заметили.
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Бред! Никакой капитуляции нет, а есть наглая, лживая пропаганда политикана порошенко, рвущегося к власти. На Западе это уже поняли, когда увидели как он вывел на Майдан людей из-за письма Сайдику, хотя сам в 2016 готовил имплементацию формулы Ша и подмахивал с улыбочкой Западу, а теперь резко переобулся.
Какая в задницу капитуляция, если в Золотом оставляют и полицию и все госслужбы, включая СБУ.

Прозрейте, наконец, слепцы !
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Тебя не возьмут, а вот твоих детей и внуков олигархи изымут и с радостью бросят в "мясорубку войны". И все основываясь на твоих же лозунгах об войне до победы.
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Это не план А. Это вообще даже не план. Это то, за что в иные времена ставили к стенке.
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О да, и делали это комуняки. Классный у вас пример для подражания!
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"Патриот Ярёменко хочет победы, но он хочет сдаться. Он хочет сдаться, но он хочет преподнести это победно...
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так пусть сдаётся лично, может даже дважды, сразу всем, чтобы не прогадать
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Не выйдет. Эту технологию застолбил Пётр Алексеевич.
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Технология, а точнее выразится - политическая технология. Политическая технология, одна из областей политической деятельности, как одна из способов и методов манипуляции общественным мнением - ЗРАДУ преподнести как победу...
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А ещё есть технология кричать ЗРАДА! там, где её и близко нет. Технология эта продиктована политиканом-ублюдком, рвущимся к президентскому трону.
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Украина может, это ты не можешь
кстати, кто это вообще такой, откуда оно вылезло это морда тупая,набридло вже трепло
кого он блин напоминает не пойму какого-то персонажа
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Могла-бы, Кремль давно лежал бы в руинах под танками героического Петра Алексеевича.
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я говорю про сдерживание россиян на Донбассе
оккупированная часть Донбасса -Сектор Газа
На востоке сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной.

забор им. А. Яценюка у нас вже е..
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Ну типа Приднестровье, только оттуда ещё будут вестись обстрелы. Прекрасная перспектива, особенно на фоне порохонутых, кричащих МЫ НЕ ДОПУСТИМ ЗДЕСЬ НОВОГО ПРИДНЕСТРОВЬЯ, АБХАЗИИ, ЮО! Так может вы с ними попробуете договориться?
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щоб не було обстрілів з Лугандонії ДОСТАТНЬО ПЕРЕЙТИ на лінії розмежування до "активної оборони"
ще збільшити 'ваті' ціну наших жертв..
'упоротих' навіть в расєї не безкінечне число..
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В Украине тоже молодых и здоровых не бесконечно. Чья страна быстрее обезлюдет?
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1. Я ПРО УПОРОТИХ..
2.зараз бойові втрати у 2-3 рази в України менші.. Звичайно,для багатьох в УКРАЇНІ МИР НА УМОВАХ КАПІТУЛЯЦІЇ КРАЩИЙ ВИБІР.
ДЛЯ НИХ 13 ТИС .ЖЕРТВ -ЦИФРА КУДИ БІЛЬША ВІД ДЕСЯТКІВ МІЛЬЙОНІВ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПРОТЯЗІ МИНУЛИХ РОКІВ..
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В атаках всегда гибнет в 1,5-2 раза больше нападающих, чем обороняющихся. Это закон войны. Кто согласен что бы гибли его дети, внуки в войне олигархов?
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в війні ємєля перемагає не той у кого більший мобресурс або склади зі зброєю а той хто зліший і більш вигадливіший у своїй злобі . війну такими темпами можна вести сторіччами без відчутних наслідків для економіки і демографії . кочові народи знищували імперії воюючи з ними по два сторічча . а тут якихось пять років вялої перепалки
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Злость-кратковременное эмоциональное состояние человека. Чем дольше будет окопная война- тем больше человек устает и привыкает. Начинаются "братания" и опыт первой мировой вам в пример. А кочевых разгромили в первую очередь те войска, у которых " більший мобресурс або склади зі зброєю". Стыдно не знать историю средневековой Европы, хотя бы победы Оттона Первого над кочевыми племенами венгров.
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чтобы Кремль надо военный альянс государств- стран Балтики, Грузии, Украины и тд. по типу НАТО
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Ну и как вы себе представляете эту войну в ОРДЛО? Какое будет соотношение сил? Вы для начала сравните количество населения и численность Армий и подумайте, кто из этих стран сможет воевать на два фронта, а кто нет.
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"я капитуляцию не сливал", как сказала моника - горой за капитуляцию стоять будет...
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«План А, план Б, план В,...»- кручю-верчю всех запутать хочу. Как поговаривали на вокзалах цыгане наперсточники когда-то
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исторического персонажа какого-то или из какого фильма просто
может кто-то из деятелей ссср
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План Бальцеровича по восстановлению экономики Польши называли " шоковой терапией " то план Зели по уничтожению государства Украина идет под кодовым названием "словоблудная эвтаназия "
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Ні.13,5 мільйонів дурнів.Якщо м'якіше-людей,що помилялися.Таке бува в історії будь-якої країни.
Коли замість Чорновола,обрали Кравчука-хто каже про зраду ?Раби обрали звичного керівника.
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У нас нет оснований считать, что Яременко ошибается: критерий истины - практика. На мой взгляд, стратегия малых шагов правильная.
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Будуть вибори на окупованих територіях під контролем рф,задля зняття санкцій з рф(хоча б європейських),і зелена шайка їх легалізує-для цього терористи навіть перестануть стріляти на місяць-два,-оце і є один-єдиний план.
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Зрада.
Думка порохоботів -це вісь,на котрій тримається весь їх 'світопорядок' Розведення військ уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі - це не план "А", - Яременко - Цензор.НЕТ 2439
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Ваш світопорядок тримається не на вашій думці ? А на чиїй ?
І нагадаю.Зрадофіли,що масово існували при Порошенку-це,в основному,виборці Зєлєнского.
Пристати на вимоги терориста-окупанта ,випускати з тюрем посібників окупантів і замість них судити тих,хто керував спротивом,розвалювати економіку країни-це загроза національній безпеці і державна зрада.У ваших краях інакше ?
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ДЕМАГОГІЯ.
1.
просто тому ,що всі війни закінчуються або переговорами або капітуляцією.
Для переговорів окреслюється якесь "статус кво"
'Червоні лінії" переважно це продовження війни.


2.випускати з тюрем посібників окупантів і замість них судити тих,хто керував спротивом.


Закони такі.Коаліція постмайданних дегенератів Гройсмана-Парубія-Порошенко займалась 5 років іншим або просто:Розведення військ уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі - це не план "А", - Яременко - Цензор.НЕТ 5150
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Так.Ваші тези -це демагогія.,бо війни закінчуються перемогою,або поразкою (один з видів якої-капітуляція)."Червона лінія" для Зєлєнського-не віддавати путлєру тих позицій,що досягнуті при Порошенку.Він їх здає на наших очах.
І.Зєлєнскій не зможе закінчити війну,бо не він її починав .В кремлі від часів Єльцина розробляли військово-геополітичні доктрини з поглинання України,і ніхто ще не збирається від них відмовлятися.Якщо московити і припинять тимчасові обстріли-то тільки на час виборів терористів,або для перегрупування сил,доки Хомчак буде розвалювати лінію оборони.
А другою тезою суперечите собі.Якщо в Зєлєнського монокоаліція,хіба він не може моментально зробити бандитам-тюрми,щоб жоден терорист не уник правосуддя ?
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Капитулянт Б.Яременко ляпнул что и он, как патриот, тоже хочет победы, однако следует учитывать реальные факторы. "При всем желании решить так, как мы хотим, нет силы. С каких пор продажные капитулянты стали сами себя называть украинскими патриотами? Украинские патриоты они на фронте мужественно защищают нашу украинскую землю и мирных граждан которых вы капитулянты заставили ВСУ отступить и бросили на растерзание и уничтожение кровавым кремлёвским врагам оккупантом. Так тогда получается что самая мощная в мире супердержава США и победить её в случае войны с ней любая страна в мире не сможет. Так что выходит что в таком случае буквально всем в мире странам надо капитулировать на милость США. Или может как гордый вьетнамский народ выиграть войну более чем у сотни раз мощного противника оккупанта из США... Выиграл Вьетнам так как народ сражающийся на своей родной земле он непобедим. Но Украина уже выбрала руками ЗЕбилов преступную капитуляцию на милость лютого врага оккупанта проклятой паРаше. И даже с возможной потерей своей свободы и независимости, и свободы украинского народа.
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Зараз в Україні зміст понятъ став подвійним - нормальний і ''зелений''. Тому, коли владці кажуть, наприклад, що капітуляції нема, не брешіть, насправді вона дійсно є. Так вони дурять народ, та й народ обдурюватись радий.
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Подмена понятий. Чем этот Ярёменко и занимается. Методично мелькая в СМИ.
Так или иначе знаком с психологией...
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Опять Бодя лапти на лету переобул.
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Маячня бородатого зрадника і колаборанта, пора його заткнути.
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План "А" здати всі позиції під приводом миру. План "Б" здати все, щоб сподобатися ху@лу і посадити тих, кого він не любить. План "В"-втікати, якщо народ зрозуміє їх плани раніше, чим вони їх зроблять до кінця!
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07:41Один український воїн загинув у районі проведення ОС. За добу - 25 ворожих обстрілів, - штаб

Це Вам, пане Яременко і вашій кодлі план "А" від кацапів.
Яке розведення? Впам треба криком кричати на всіх СМІ та майданчиках, щоб посилили санкції проти агресора, який вбиває наших захисників.Ось Ваша основна функція, на чку Вам довірили. Розводіл і без Вас достатньо!
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Ещё вчера он заявлял, что капитуляция фактически уже подписана и дальнейшее сопротивление бессмысленно, а сегодня: ...Украина находится в состоянии войны, и он, как патриот, тоже хочет победы, однако... предлагает отвести украинские войска с территории Украины, что опять же означает, опять же капитуляцию...
Откуда эти Богданыляди у нас только берутся!
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Белецкий уже бросил передовую в Золотом и сидит в студии с червнем поднимая свою популярность среди лохов)), лохов всегда кидают😂😂😂
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