 Разведение войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе - это не план "А", - Яременко. ВИДЕО

Об этом в эфире "1+1" заявил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.
Если бы мы могли достичь задачи прекращения огня одновременно везде и навсегда – это было бы прекрасно", – отметил он. "Не можем. Не получается этого достичь. Поэтому это будет делаться постепенно", – добавил политик.
Яременко объяснил, что Украина надеется на мир, но не будет форсировать его достижения путем отречения от национальных интересов. "План отвода войск вдоль всей линии фронта есть. Но это не план "А". Это не начало плана. Это ближе к концу", – заверил депутат.
По его словам, сначала должны последовать другие шаги, в частности обмен пленными и точечные разведения войск. "Вы видите, насколько сложно это идет, и вы видите, что Украина не уступает ни в чем", – подчеркнул Яременко и предостерег от информационных вбросов, которые призваны будоражить общество.
Политик напомнил, что Украина находится в состоянии войны, и он, как патриот, тоже хочет победы, однако следует учитывать реальные факторы. "При всем желании решить так, как мы хотим, нет силы. Нет силы – не маши руками", – подытожил нардеп.
У нас же, благодаря пятому президенту, была полная поддержка западных стран. Было все, чтобы отстаивать свою независимость,но новая команда
ЗЕбиловдилетантов просрала все за пару месяцев.
запроданцев никто не уважает, ни в стране которую предали ни в стране которой продались
Такую татуировку на лбу нужно делать каждому протестующему "патриоту", который откажется от своей немедленной мобилизации.
Какая в задницу капитуляция, если в Золотом оставляют и полицию и все госслужбы, включая СБУ.
Прозрейте, наконец, слепцы !
кстати, кто это вообще такой, откуда оно вылезло это морда тупая,набридло вже трепло
кого он блин напоминает не пойму какого-то персонажа
оккупированная часть Донбасса -Сектор Газа
На востоке сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной.
забор им. А. Яценюка у нас вже е..
ще збільшити 'ваті' ціну наших жертв..
'упоротих' навіть в расєї не безкінечне число..
2.зараз бойові втрати у 2-3 рази в України менші.. Звичайно,для багатьох в УКРАЇНІ МИР НА УМОВАХ КАПІТУЛЯЦІЇ КРАЩИЙ ВИБІР.
ДЛЯ НИХ 13 ТИС .ЖЕРТВ -ЦИФРА КУДИ БІЛЬША ВІД ДЕСЯТКІВ МІЛЬЙОНІВ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПРОТЯЗІ МИНУЛИХ РОКІВ..
может кто-то из деятелей ссср
Коли замість Чорновола,обрали Кравчука-хто каже про зраду ?Раби обрали звичного керівника.
Думка порохоботів -це вісь,на котрій тримається весь їх 'світопорядок'
І нагадаю.Зрадофіли,що масово існували при Порошенку-це,в основному,виборці Зєлєнского.
Пристати на вимоги терориста-окупанта ,випускати з тюрем посібників окупантів і замість них судити тих,хто керував спротивом,розвалювати економіку країни-це загроза національній безпеці і державна зрада.У ваших краях інакше ?
1.
просто тому ,що всі війни закінчуються або переговорами або капітуляцією.
Для переговорів окреслюється якесь "статус кво"
'Червоні лінії" переважно це продовження війни.
2.випускати з тюрем посібників окупантів і замість них судити тих,хто керував спротивом.
Закони такі.Коаліція постмайданних дегенератів Гройсмана-Парубія-Порошенко займалась 5 років іншим або просто:
І.Зєлєнскій не зможе закінчити війну,бо не він її починав .В кремлі від часів Єльцина розробляли військово-геополітичні доктрини з поглинання України,і ніхто ще не збирається від них відмовлятися.Якщо московити і припинять тимчасові обстріли-то тільки на час виборів терористів,або для перегрупування сил,доки Хомчак буде розвалювати лінію оборони.
А другою тезою суперечите собі.Якщо в Зєлєнського монокоаліція,хіба він не може моментально зробити бандитам-тюрми,щоб жоден терорист не уник правосуддя ?
Так или иначе знаком с психологией...
Це Вам, пане Яременко і вашій кодлі план "А" від кацапів.
Яке розведення? Впам треба криком кричати на всіх СМІ та майданчиках, щоб посилили санкції проти агресора, який вбиває наших захисників.Ось Ваша основна функція, на чку Вам довірили. Розводіл і без Вас достатньо!
Откуда эти Б
огданыляди у нас только берутся!