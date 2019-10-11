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 Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хочет поставить точку в расследовании уголовных дел, касающихся преступлений на Майдане и Иловайской трагедии.

По словам Зеленского, дела Майдана  явдляется одними из самых сложных, информирует Цензор.НЕТ.

"Как в этом деле поставить точку, у меня нет сейчас ответа, потому что все, что я получал от предыдущих представителей Генпрокуратуры, и те документы, которые от них остались, там не было и нет прозрачного ответа", - подчеркнул президент. Он отметил, что общался с прокурором, который занимается делами Майдана, - тот рассказал ему о большом количестве открытых производств и арестованных лиц.

"А кто же были заказчики... Расскажите эту историю, это же страшная история, столько людей погибло. На это ответа я не получил, потому что мне сказали, что это будет длиться годами, и нужно привлекать сотни-тысячи специалистов. Я бы очень хотел поставить точку в этом деле", - рассказал Зеленский во время пресс-марафона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная военная прокуратура проведет изъятие документов по Иловайской трагедии из Офиса Президента, - ГПУ

"Еще есть такое дело, очень сложное - Иловайск, но это мы уже обсуждали с прокуратурой и будем заниматься этим делом. Думаю, там у нас будут результаты тоже", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3153351
 
   
 Топ комментарии
 
Хочеш поставити крапку?
Тоді тобі треба посадити Корбана, Філатова, Коломойського, Авакова, Хомчака, Сємєнчєнке-Грііішина і ще кілька цікавих особистостей!
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таки моника всё или его еще прётЬ?))
Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3094
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Так вот кто, оказывается, управлял страной и командовал армией. А почему порохоботы хотят вернуть Пецю взад - загадка.
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Ахахаха))) моника, не трепыхайся, а вывози потомство из страны...
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Констатация факта, зебил) да и тебе пора
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Ну навіщо ви вибрали цього кловуна-актора? Шварцнегера б краще обрали. Він такого чудового Термінатора зіграв. А скільки ворогів повбивав, куди там Голобородьку☹️
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а чего ты сюда нос сунеш
продолжай свой мувинг советчик Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4740
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Чого тобі, ЗаБіле? Іди нюхни та заспокойся🤔😁
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а вы выбрали Рейгана. и мы не называем вас регодыбилы. и как мне помнится именно при Рейгане пришел капут ссср.
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А нос у Зелемойского, как у Цицерона и не смей его сравнивать с Рейганом, а только посрами Цицерона.
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"Поставить точку" в его понимании это тихо закрыть.
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не я хренею - меня за сменьшее в бан кидают навсегда а ботоферма резвится продолжает
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сиди и не вылдазь - тула тебе и рошенки доставят и его грязные боты))) Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6662 Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6662
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тролли лолиты ********, как всегда громко хрюкают))
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А фигушки тебе, барыга, вор и мародёр, "порохоботы" останутся на Цензоре.
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если бы ты хотел поставить точку в расследовании Иловайска, то арестовал бы Хомчака
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не Хомчака, а поросенко и его галиматеев, которые по заказу кремлядей уничтожили самых активных майдановцев в расстрельном коридоре)
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очень трудно это будет сделать . прошло пять лет . и эти ребята не только спилили деревья на институцкой и переложили брусчатку. по войне там по легче там есть офицеры готовые давать показания.
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По Иловайску на самом деле все очень просто - военные преступники шоколадный говнокомандующий и его подручный мужеложенко еще 5 лет назад должны были отданы под суд военного трибунала, через три дня расстреляны перед строем и прикопаны в общей яме без опознавательных знаков
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Желаю всей душей что бы ***** залил кровью всю Украину!
Спросите зачем?
Я отвечу..
Подобную мразь которая лежит в теплой постели, и верит что Моника все исправит, хочу пожелать одно!
Пусть в дом каждого зеклована потечёт кровь рекой, пусть эти мрази потеряют сына, дочь отца мать..
Тогда уже будет поздно..
А мы порохоботы посмотрим, поулыбаемся..
Мы же привыкли воевать с ****** за вашу свободу, а вы только попизлеть горазды..
Так что очищение подобной нечести как Зе, пройдет только через кровь..
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Барыга задумался, ведь всем известно, что в Илловайске сливали наших патриотов, туда согнали всех добробатов. ВСУ не успели отвести. Ведь опасностью для Порося были именно они, он ведь понимал, что рано или поздно, люди вспомнят его подвиги, кандидата на люстрацию №1, сам-себе-министра экономики, почетного члена "Семьи".
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Чепуха ты говенная...
Ты чего ***** не вспоминаешь?
Кто убил в котлах наших ребят?
А?
И чей Крым?
Ублюдок ты обоссаный...
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Боже мой..
Сколько ватного отребья слетелось на ветку..
Такое ощущение что эти дебилы не когда не спят..
Ну да, ***** кость в будку кидает, они пишут..
Повеселите нас порохоботов..
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Будки это по вашей части, блохастые ПЕСыки Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9556 . Что вам там в миску соевый мародер бросает, обьедки киевского торта с барского стола?
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