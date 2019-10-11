 Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский

По словам Зеленского, дела Майдана явдляется одними из самых сложных, информирует Цензор.НЕТ.
"Как в этом деле поставить точку, у меня нет сейчас ответа, потому что все, что я получал от предыдущих представителей Генпрокуратуры, и те документы, которые от них остались, там не было и нет прозрачного ответа", - подчеркнул президент. Он отметил, что общался с прокурором, который занимается делами Майдана, - тот рассказал ему о большом количестве открытых производств и арестованных лиц.
"А кто же были заказчики... Расскажите эту историю, это же страшная история, столько людей погибло. На это ответа я не получил, потому что мне сказали, что это будет длиться годами, и нужно привлекать сотни-тысячи специалистов. Я бы очень хотел поставить точку в этом деле", - рассказал Зеленский во время пресс-марафона.
"Еще есть такое дело, очень сложное - Иловайск, но это мы уже обсуждали с прокуратурой и будем заниматься этим делом. Думаю, там у нас будут результаты тоже", - добавил он.
продолжай свой мувинг советчик
Спросите зачем?
Я отвечу..
Подобную мразь которая лежит в теплой постели, и верит что Моника все исправит, хочу пожелать одно!
Пусть в дом каждого зеклована потечёт кровь рекой, пусть эти мрази потеряют сына, дочь отца мать..
Тогда уже будет поздно..
А мы порохоботы посмотрим, поулыбаемся..
Мы же привыкли воевать с ****** за вашу свободу, а вы только попизлеть горазды..
Так что очищение подобной нечести как Зе, пройдет только через кровь..
Ты чего ***** не вспоминаешь?
Кто убил в котлах наших ребят?
А?
И чей Крым?
Ублюдок ты обоссаный...
Сколько ватного отребья слетелось на ветку..
Такое ощущение что эти дебилы не когда не спят..
Ну да, ***** кость в будку кидает, они пишут..
Повеселите нас порохоботов..