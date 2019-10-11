 Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский

По словам Зеленского, дела Майдана явдляется одними из самых сложных, информирует Цензор.НЕТ.

"Как в этом деле поставить точку, у меня нет сейчас ответа, потому что все, что я получал от предыдущих представителей Генпрокуратуры, и те документы, которые от них остались, там не было и нет прозрачного ответа", - подчеркнул президент. Он отметил, что общался с прокурором, который занимается делами Майдана, - тот рассказал ему о большом количестве открытых производств и арестованных лиц.

"А кто же были заказчики... Расскажите эту историю, это же страшная история, столько людей погибло. На это ответа я не получил, потому что мне сказали, что это будет длиться годами, и нужно привлекать сотни-тысячи специалистов. Я бы очень хотел поставить точку в этом деле", - рассказал Зеленский во время пресс-марафона.

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"Еще есть такое дело, очень сложное - Иловайск, но это мы уже обсуждали с прокуратурой и будем заниматься этим делом. Думаю, там у нас будут результаты тоже", - добавил он.