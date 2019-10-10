 "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера"

О своем отношении к акции протеста Зеленский рассказал журналистам на пресс-марафоне, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда мы с вами говорим об акции "Нет капитуляции!" или "зраде" или просто "кто громче оскорбит президента Украины", то я воспринимаю это очень негативно. Потому что меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х", заканчивая на "о", не называли", - сказал Зеленский.
"Если вы начинать со мной хотите разговор со слова, которое начинается с "х-" и заканчивается на "-ло", я хочу, чтобы вы это сказали 73 процентам украинцев, проголосовавших за это "х-ло". Это мой ответ об этом и о том, как на эти обиды ответил господин Богдан, перепечатывая тот или иной пост", - добавил президент.
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Он подчеркнул, что считает: большинство участников акции протестов не получали денег.
"Я уверен, что господин Богдан не имел в виду вас и таких, как вы. И так как я уже сказал, что это лично очень неприятно, я думаю, что у вас будет шанс с ним пообщаться. Я знаю только одно, что он сам не придумал этот пост. Он перепечатал...", - пояснил Зеленский действия главы своего Офиса.
"Я уверен, что вам никто не давал деньги, но и я не сдавал капитуляцию. И хотел бы от вас, если вы кричали на меня "ху" - тире - "ло" в конце, если вы это кричали, я тоже хотел бы от вас извинений", - подчеркнул глава государства.
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Напомним, акция "Остановим капитуляцию" состоялась 6 октября. Ее участники выступали против имплементации Украиной так называемой "формулы Штайнмайера".
Самое смешное, что он верит до сих пор в 73%...
Или там центр розумкова уже 146% насчитал.. "поддержки"?))
Сольете Зелю - к власти придет вторая по популярности политсила на сегодня. Какая, думаю объяснять не надо.
або:
- 73,22% - 24,45%,
- або 42% - 8%
Пороху рейтинг не нужно набирать... моника Зе сама ему рейтинг поднимает своим "марафоном" и прочим идиотизмом)
Уж если всякие зебобики, руководители групп "Зе!" в городах Украины с пеной у рта оравшие еще летом" за монику - сейчас даже не притихли... а громко кроют матом Зе! за брехню, трусость и капитуляцию перед рашкой.. и открыто говорят "при Порохе такого не было!".. то что еще нужно?
то-то они стали обижаться когда их зебилами называют))
Растёт маЛчик.. делает праХвесианальную карьеру
Мелкий клоун на х-ло ну совсем не тянет.
Максимум на х-лочечько!
Я вчера называла: ху#ло №2.
Знает что ты никто.
И ты из своего Воронежа туда прискакал
интересно, он понимает на сколько он оскорбил украинцев в своих выступлениях в квартале..
При владі жиди, на екрані "Свати",
Ось формула щастя народного!
Виявляється 73% більше нічого і не треба!
не жыды а лица щироукраинской реформаторской национальности.
Моя ж ты гундосая бусичка. Ты бы хоть конкретизировал, за что именно отвечать?
- за туеву хучу собственных денег потраченных на армию, пока Вовочка отодвигал границу?
- за то, что страна, которая фактически находится в состоянии войны получила безвизовый режим, пока Вова смывал повестки в унитаз?
- за то, что сформировал международную антипутинскую коалицию, которая в свою очередь поставила московию в интересную позу, пока Володенька для этой же московии сериальчики снимал?
- за то, что в том числе и с его помощью армия, за пять лет сделала колоссальный скачок в обеспечении всем, пока Вован смешивал Украину с грязью в Юрмале?
Соя делает одну грубую ошибку постоянно. Совершенно недооценивает оппонента, противника.
И ничему не учится
"формулы штайнмаера нет в старом существующем законе об особом статусе. В новом законе она будет"
шах и мат! в минских формулы нет, в законе по ордло формулы нет. а где же она есть?
- Что тут непонятного? Умный - значит еврей.
- Понятно тогда, почему для Зеленского его еврейство не послужило препятствием к избранию. Люди просто не могли поверить, что он еврей.
(C)
@Anakoyher
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