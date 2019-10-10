 "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера"

О своем отношении к акции протеста Зеленский рассказал журналистам на пресс-марафоне, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы с вами говорим об акции "Нет капитуляции!" или "зраде" или просто "кто громче оскорбит президента Украины", то я воспринимаю это очень негативно. Потому что меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х", заканчивая на ​​"о", не называли", - сказал Зеленский.

"Если вы начинать со мной хотите разговор со слова, которое начинается с "х-" и заканчивается на "-ло", я хочу, чтобы вы это сказали 73 процентам украинцев, проголосовавших за это "х-ло". Это мой ответ об этом и о том, как на эти обиды ответил господин Богдан, перепечатывая тот или иной пост", - добавил президент.

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Он подчеркнул, что считает: большинство участников акции протестов не получали денег.

"Я уверен, что господин Богдан не имел в виду вас и таких, как вы. И так как я уже сказал, что это лично очень неприятно, я думаю, что у вас будет шанс с ним пообщаться. Я знаю только одно, что он сам не придумал этот пост. Он перепечатал...", - пояснил Зеленский действия главы своего Офиса.

"Я уверен, что вам никто не давал деньги, но и я не сдавал капитуляцию. И хотел бы от вас, если вы кричали на меня "ху" - тире - "ло" в конце, если вы это кричали, я тоже хотел бы от вас извинений", - подчеркнул глава государства.

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Напомним, акция "Остановим капитуляцию" состоялась 6 октября. Ее участники выступали против имплементации Украиной так называемой "формулы Штайнмайера".