EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  1400  61
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3199) протест (4542) Богдан Андрей (189)

 "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера"

Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, извинится ли Богдан за слова о проплаченных митингах сказал, что хочет извинений от тех, кто нецензурно обзывал его под окнами Офиса президента.

О своем отношении к акции протеста Зеленский рассказал журналистам на пресс-марафоне, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы с вами говорим об акции "Нет капитуляции!" или "зраде" или просто "кто громче оскорбит президента Украины", то я воспринимаю это очень негативно. Потому что меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х", заканчивая на ​​"о", не называли", - сказал Зеленский.

"Если вы начинать со мной хотите разговор со слова, которое начинается с "х-" и заканчивается на "-ло", я хочу, чтобы вы это сказали 73 процентам украинцев, проголосовавших за это "х-ло". Это мой ответ об этом и о том, как на эти обиды ответил господин Богдан, перепечатывая тот или иной пост", - добавил президент.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пресс-марафон Зеленского на время прервала группа людей, устроившая скандирование лозунгов про аферы в программе "Доступне житло"

Он подчеркнул, что считает: большинство участников акции протестов не получали денег.

"Я уверен, что господин Богдан не имел в виду вас и таких, как вы. И так как я уже сказал, что это лично очень неприятно, я думаю, что у вас будет шанс с ним пообщаться. Я знаю только одно, что он сам не придумал этот пост. Он перепечатал...", - пояснил Зеленский действия главы своего Офиса.

"Я уверен, что вам никто не давал деньги, но и я не сдавал капитуляцию. И хотел бы от вас, если вы кричали на меня "ху" - тире - "ло" в конце, если вы это кричали, я тоже хотел бы от вас извинений", - подчеркнул глава государства.

Также на Цензор.НЕТ: В команде мне нужны мощные профессионалы, у меня их не так много, - Зеленский о Богдане

Напомним, акция "Остановим капитуляцию" состоялась 6 октября. Ее участники выступали против имплементации Украиной так называемой "формулы Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3153350
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зеля банален, нету у него таланта певца, як у дрищицы
 показать весь комментарий
 
 
та моника просто обиделось что его назвали "х*йлом" ..
Самое смешное, что он верит до сих пор в 73%...
Или там центр розумкова уже 146% насчитал.. "поддержки"?))
 показать весь комментарий
 
 
Самое смешное что есть секта 8%, которая думает будто их сивочолый вождь будет набирать свой, уже давно упавший рейтинг за счет падения рейтинга Зеленского.
Сольете Зелю - к власти придет вторая по популярности политсила на сегодня. Какая, думаю объяснять не надо.
 показать весь комментарий
 
 
Давай порівнюй співмірні відсотки:
або:
- 73,22% - 24,45%,
- або 42% - 8%
 показать весь комментарий
 
самое смешное, видишь, зебил.. даже здесь ты тупишь по полной "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1741
Пороху рейтинг не нужно набирать... моника Зе сама ему рейтинг поднимает своим "марафоном" и прочим идиотизмом)
Уж если всякие зебобики, руководители групп "Зе!" в городах Украины с пеной у рта оравшие еще летом" за монику - сейчас даже не притихли... а громко кроют матом Зе! за брехню, трусость и капитуляцию перед рашкой.. и открыто говорят "при Порохе такого не было!".. то что еще нужно? "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1615
 показать весь комментарий
 
"Володя, если тебя держит в заложниках Юлия Мендель моргни два раза кому- то из журналистов".

 показать весь комментарий
 
 
Уже вечер, уже вовсю называют Зелю ху*лом "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 3696
 показать весь комментарий
 
 
Виходить, що оті 173%, котрі за нього проголосували, такі самі (з його ж слів).
 показать весь комментарий
 
 
підх*йлята "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 1928
то-то они стали обижаться когда их зебилами называют))
 показать весь комментарий
 
 
За риторикою та переконаннями їх дуже важко відрізнити від лаптєногих з Лубянки.
 показать весь комментарий
 
 
был "вова ссыкло", а стал "вова х*йло"...
Растёт маЛчик.. делает праХвесианальную карьеру "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 7869
 показать весь комментарий
 
 
все хорошое когда то произойдет. обязательно.
 показать весь комментарий
 
 
Привыкай Зеля, уже на майдане все кричали "Зеля ху*ло лалалалалалалалалал" "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 2231
 показать весь комментарий
 
 
Какой-то лох его х-лом назвал.
Мелкий клоун на х-ло ну совсем не тянет.
Максимум на х-лочечько!
 показать весь комментарий
 
 
75% просто голосовало чтоб политики не лезли на голову... просто по приколу... так и передайте пусть поймет что 75 % не за него а за новую политику
 показать весь комментарий
 
 
В шоколадних, що в голові то на язику. Вони дійсно )(уйло казали?
 показать весь комментарий
 
 
Да, в воскресенье на майдане много тысяч людей запевали Зеля ху*ло лалалалалалалала "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 2201
 показать весь комментарий
 
 
Я ж кажу. Що в голові то і на язику. Але ти тупиййййййййй.
 показать весь комментарий
 
 
уже вся украина шоколадная... только ты несовсем... может из дерьма?
 показать весь комментарий
 
Ти , сявка, слово Україна, завжди своїми поганими лапами пиши із великої літери. Бо повибивають тобі зуби, матку вирвуть і деснами сиру її жувати примусять.
 показать весь комментарий
 
Вова Сыкло, это ещё со времён предвыборной президентской гонки, когда Вова отказался сдавать анализ мочи, чтобы не попалиться на употреблении кокаина.
 показать весь комментарий
 
 
"В отместку Зеленскому Порошенко проведет свою презентацию в Белом Наливе" - СМИ
 показать весь комментарий
 
я назову тебя "Зеленой Шмарклей!".. и твоих извинений мне не нужно..
 показать весь комментарий
 
 
Шо значит не называли?
Я вчера называла: ху#ло №2.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну сказал же «никто не называл»

Знает что ты никто.
 показать весь комментарий
 
 
На майдане многотысячная толпа пела "Зеля ху*ло лалалалалалалаллала" "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 9696
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага многомиллионная
И ты из своего Воронежа туда прискакал
 показать весь комментарий
 
Дурненька дитинка з дитячим тролінгом.
 показать весь комментарий
 
 
Ех Вова... Рано ти в дракона перевтілюєшся...
 показать весь комментарий
 
 
как говорится - с почином!
интересно, он понимает на сколько он оскорбил украинцев в своих выступлениях в квартале..
 показать весь комментарий
 
 
Потому что меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х", заканчивая на ​​"о", не называли", - сказал Зеленский.(с) то ли еще будет...
 показать весь комментарий
 
 
Зеля как обычно соврал, на майдане многотысячная толпа пела "Зеля ху*ло лаллаалалалалалалала" "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 7252
 показать весь комментарий
 
 
Та дався вам той Штейн-Меїр! Формула якась...

При владі жиди, на екрані "Свати",
Ось формула щастя народного!

Виявляється 73% більше нічого і не треба!
 показать весь комментарий
 
 
нельзя писать жыды.
не жыды а лица щироукраинской реформаторской национальности.
 показать весь комментарий
 
 
да ладно целочку из себя строить. у тебя все самое интересное впереди
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
порохоботы шлак
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Не то слово. Стецьки хуже лахтинских.
 показать весь комментарий
 
 
Единственные ботофабрики в Украине работали на Зеленского.
 показать весь комментарий
 
 
ооо, блин! .. собрались два зебила в трениках "абибас", на лестничном площадке в подъезде попить пивка на корточках, перекурить, обсудить наглых порохоботов..
 показать весь комментарий
 
 
Так кажуть, що Володька Голобородько раздухарился под занавес рекорда, подтянул штаны и выдал нечто следующее, «Порошенко будет отвечать за всё, что он натворил!».
Моя ж ты гундосая бусичка. Ты бы хоть конкретизировал, за что именно отвечать?
- за туеву хучу собственных денег потраченных на армию, пока Вовочка отодвигал границу?
- за то, что страна, которая фактически находится в состоянии войны получила безвизовый режим, пока Вова смывал повестки в унитаз?
- за то, что сформировал международную антипутинскую коалицию, которая в свою очередь поставила московию в интересную позу, пока Володенька для этой же московии сериальчики снимал?
- за то, что в том числе и с его помощью армия, за пять лет сделала колоссальный скачок в обеспечении всем, пока Вован смешивал Украину с грязью в Юрмале?
 показать весь комментарий
 
 
тут я со штейном согласен. свиновальц должен ответить за мыролюбство.
 показать весь комментарий
 
для меня лично зеленский кончился еще в 2008 после "сеньйор-голодомор"
 показать весь комментарий
 
Господи, за что ты послал нам это? Пришли лучше саранчу и мух египетских, у нас хотя бы инсектециды есть. (c) "Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 2869prosto_vova
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Если вы начинать со мной хотите разговор со слова, которое начинается с "х-" и заканчивается на "-ло", я хочу, чтобы вы это сказали 73 процентам украинцев, проголосовавших за это "х-ло". Это мой ответ об этом и о том, как на эти обиды ответил господин Богдан, перепечатывая тот или иной пост", - добавил президент. Источник: https://censor.net.ua/n3153350

Соя делает одну грубую ошибку постоянно. Совершенно недооценивает оппонента, противника.
И ничему не учится
 показать весь комментарий
 
Квінтесенція сьогоднішньої бред-конференції ЗЕленського шута горохового.

"Меня еще никогда в жизни словом на 5 букв, начиная с "х-", заканчивая на ​​"-о", не называли", - Зеленский об акции протеста против "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 7314
 показать весь комментарий
 
 
прямо сейчас вазелин заявил журналистке с белорусского канала что планирует транслировать на РБ украинские каналы. на вопрос "какие именно" - заявил "самые рейтинговы, с хорошими сериалами, с хорошими новостями. хорошие каналы". сябры я вам сочуствую - теперь и у вас будут сваты и специалистка по борщевому набору
 показать весь комментарий
 
 
тоисть, шептун на только глуп, что не сам придумал а перепостил, хм, а как же с тем что он очень умен и эксперд высшего класса, один говорил что никогда не врёт - сколько протиоречии вы нашли в этом.
 показать весь комментарий
 
 
Х...ло, - это мощно.. Зеленский всего лишь, - х...лишко
 показать весь комментарий
 
 
прикол хотите? только что слова вазелина (дословно)

"формулы штайнмаера нет в старом существующем законе об особом статусе. В новом законе она будет"

шах и мат! в минских формулы нет, в законе по ордло формулы нет. а где же она есть?
 показать весь комментарий
 
 
- Изя, а почему многие считают Порошенко евреем?
- Что тут непонятного? Умный - значит еврей.
- Понятно тогда, почему для Зеленского его еврейство не послужило препятствием к избранию. Люди просто не могли поверить, что он еврей.
(C)
@Anakoyher
🤔
 показать весь комментарий
 
Выбрать такое в президенты!!!! Это же до какой степени нужно ненавидеть себя и свою страну!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх