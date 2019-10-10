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Все про:Зеленский (3199) игорный бизнес (282)

 Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский

Законопроект о легализации игорного бизнеса позволит создать возможности для развития гостиничного бизнеса в Украине и убрать с улиц незаконные игорные заведения.

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уменьшим количество людей, которые тратят свои последние деньги. Это в основном простые люди. Первый этап - казино в пятизвездочных отелях, где на конкурсах очень дорого будет продаваться лицензия", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что гостиницы, в которых расположатся казино, должны иметь 200 номеров (в Киеве) и 150 номеров (в регионах страны).

"У нас на рынке есть пятизвездочные отели, но они очень маленькие. Пока нет возможностей сделать казино. Нам нужен тест, как люди будут бороться за эти лицензии. Мы хотим, чтобы строили гостиницы ", - пояснил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем около 2-2,5 млрд грн доходов в бюджет от легализации игорного бизнеса, - Гончарук

Он отметил, что сегодня люди оставляют свои последние деньги в нелегальных игорных заведениях. "Мы хотим убрать с улиц всю "игровую историю", - подчеркнул Зеленский.

Средства от игорного бизнеса, по словам Президента, будут направляться на нужды образования, медицины и спорта. "Например, нам нужно в этом году строить в школах спортивные площадки и бассейны. Давайте все эти деньги за лицензию на игорный бизнес отдадим на спорт", - сказал Зеленский.

Читайте также: В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин

Источник: https://censor.net.ua/n3153349
 
 
 Топ комментарии
 
Дональд Трамп‏ @_Fashington 58 мин.58 минут назад

Зеленский хочет посадить Порошенко. Больше идей по улучшению жизни украинцев у него нет.
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Дональд Трамп‏ @_Fashington 58 мин.58 минут назад

Зеленский хочет посадить Порошенко. Больше идей по улучшению жизни украинцев у него нет.
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13-й час продолжал трендеть моника зеленски.... В группах "наш Зе" заподозрили неладное... Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4814
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п.с. а может то у моники дембельский аккорд? Может оно наконец-то кончит Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8575
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п.с.... "Володя, если тебя держит в заложниках Юлия Мендель моргни два раза кому- то из журналистов".

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Если посадит Пороха то ЗЕ Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5963 лёная сопля станет красной!
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Если зебобик только попробует посадить Пороха сразу много тысяч людей выйдут на майдан против зебобика Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский - Цензор.НЕТ 410
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Потому что если Порох будет в тюрьме тогда не сможет спасти Украину от слива кацапам зебилами Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9538
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ты просто дешёвый провокатор - свободен, ответа не надо.
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за пашинского никто не пойдет..
Другое дело - Порох, Пастор, Парубий..
и узеленского об этом знают, потому и орут "проплачено"... Д*билы, б*...
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Много людей вышло на майдан за героя Украины Надю Савченко?
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савченко - типичный пример "зебоба": иметь поддержку 70-80% населения и слить её за 3-6 месяцев к 2-3% всего лишь "потрендев" о мире с даунбасянами... Как моника Зе. Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1215
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Речь у Вас конечно корявая, но смысл понятен )) иметь поддержку 55% и слить её до 8% всего лишь сторговавшись с медведчуком и рыжим гудком Донбасса.....
На майдан за брехливого мародёра? Ну разве чтоб его торжественно вздёрнуть на каштане....
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И успехов всяческих ему на этом светлом пути! Наш парень!
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Скоро-скоро Наш ПриЗедент Зелинский разберется с этим баригой и снизит нам тарифы... Ура нашему рекордсмену!!!
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наконец то на карте украины появятся свои нью-зелюки
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Оборотні в погонах , як кришували ігрові автомати , так і кришують !
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Тогда будут "гостиницы" строиться на каждом угу. Не с того вы начинаете как обычно. Сначала нужно решить проблему с правоохранительной, и судебной системой а потом уже со всем остальным.
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А потім проводити там міжнародні шахматні турніри.
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Тут два вопроса . и очень не удобных . Сажать Авакова или нет .
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Вот Аваков развернется. Деньги потекут рекой.
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А ще після цього можна легалізувати наркотики. Пропоную гасло: покурив канабіс і будеш відмінником!
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Канабис , чучело , помогает многим больным .
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Сам ти чучело, бо я писав про можливу легалізацію наркотиків для дітей.
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Лише в хворій уяві , може з'явиться, дитяча легалізація наркотиків !😈
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Вся наркота , кришуїться оборотнями в погонах , вони ні защо , не погодяться на легалізацію ! Таких страшилок нарозповідають...!В них будуть страшні збитки ! За що лексуси-уєксуси купувать ? А весь цивілізований світ , лікуїться канабісом .😆
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В Бундесе -- одну дозу можно при себе иметь. По тёмным углам висят автоматы с бесплатными шприцами. ...ну, люди такие -- с алкоголизмом уже боролись, с проституцией, с наркоманией...
Голландия, вообще смешная страна... -- с дымком *) -- однако! Не Эфиопия, не Украина и не Россия -- где всё запрещено.
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Дітям можна мати одну дозу? А не хочете дозволити дітям мати одну дозу важких наркотиків?
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Детям нельзя. ...да тут и детской преступности нет. А шо? -- взрослым всё можно -- в рамках действующей Конституции. ...не то шо в Украине! *)
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Я писав взагалі про наркотики, а про канабіс лише гасло. І у вас нема повної легалізації навіть канабісу, а зняли лише деякі обмеження на споживання канабісу.
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Во многих странах легализировали канабис и что там наступил конец света? Совсем недавно кричали ( в основном мусора которые на ТО заробатывали) что не нужно отменять ТО автомобилей потому что машины без колес будут ездить и разваливаться на ходу. И что прям ужас сейчас на дорогах и колеса валяются на обочинах? По мойму то что сейчас происходит в Украине уже хуже нигде нет и никто реальных причин почему ето творится даже не обговаривает.
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Тобто можна тоннами ввозити канабіс?
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Потрібна легалізація ,як в інших цивілізованих країнах ! Без дитячої порнографії !😈
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Президент наверное не в курсе что отели строятся не для игровых автоматов а для людей, а на сегодня отели заполнены возле моря и только летом, может просто поменять вывески и вместо « зал игровых автоматов « написать « отель»? А че, дешево и необычно все как вы любите
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А шо не так?
Теперь ваши деньги будут пи#дить новые лица...
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Какую связь он разглядел между пятизвёздочными отелями и "игровой историей с улиц" ?
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Хм... -- в Италии тоже игровые цацки государственные -- с полной гаранией! Но, народ предпочитает чёрную лотерею -- там надёжней.
В Германии -- игровые салоны повсюду -- но без световой рекламы. Есть настоящие казино -- в определённых городах. ...за чёрную лотерею не слышал... -- хоть работал кадысь в ночных клубах...
Проституция нелегальная есть. Но, в легальном бардаке спокойней... *)
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а у нас просто все бардак))) Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський - Цензор.НЕТ 302 Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський - Цензор.НЕТ 302
ещё и налоги надо платить чтоб пеця новую виллу купил - ему 1 мало
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Чтобы Зеля новую виллу купил вы это хотели сказать?
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не ну тут согласен - игровой бизнес надо выводить на легальную дорогу и обложить податками серёзно да в этом можно взять пример от стран Балтии, есть опыт о выводе игранного бизнеса из тень и подполия.
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Какое же оно тупое со своими кассовыми аппаратами для ФОП? Возвратилось бы лучше к карьере "пианиста" вместе со всеми своими "слугами олигархического народа".
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подожди, ведь в Неметчине и такси все остальные выдаёт чек - почему какие то фопы имеет особые привилегии?
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Новий Тайланд?
Слабо?- Зєля, жгі!
Достойна доля достойних виборців.
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о секта 9%
как там ваш бодок рашенками часто балует? Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7594 Легалізація грального бізнесу дасть змогу побудувати нові готелі і прибрати "всю ігрову історію" з вулиць, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7594
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главное чтоб там ворованый рошен был)))))
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А тут я с ним полностью согласен ! Хотя будет чернуха но бороться с ней уже наверно не Аваков будет! И да шмар то же надо легализовать, бюджет переполним !
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Nick Ivashchenko‏ @NickIvashchenko 7 ч.7 часов назад

скажіть Вові, що лідером попереднього Майдану, президент не був))) він був десь далеко..... в Ростові
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Пока есть Аваков, "лотереи" в столице будут отрабатывать своё бабло.
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Что мы обсуждаем,? Легализацию публичных домов , игрального бизнеса в столице христианства Киевской Руси. Где наш зов предков. Ради чего - ради чистых улиц. Проснитесь, макака отрабатывает предвыборные обещания инвесторов, а не для улиц. Он обещал в Европе легализацию однополых браков и усыновление детей **********. Пусть пообещает браки зоофилам. Мы не убрали говно из Киева которое есть, зачем еще это нам, все обещанное макакой под видом президента.
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шо вы так о киевском мере ? не хорошо? заслуженного человека и называть так. про браки с зоофилами это круто . особенно в свете old dog-и не надейся старый извращенец .
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А шо-то не понимаю: из чего следует, что вместе с легализацией игорного бизнеса в больших гостинницах исчезнут уличные подпольные игровухи?
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есть мнение что за них возьмётся не аваковская полиция а те кто будет курировать большой игровой бизнес.
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казино у смартфоне... мне наши "младотурки" напомнили анекдот:
"- Мама, а кто такой Карл Маркс?
- Маркс был экономист!
- Шо, как наша Циля Ароновна?
- Нет, что-ты, Циля Ароновна старший экономист."(с)
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так в чем проблема? разрешайте казино. И проституцию бы надо узаконить. Я - за!
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Есть казино 3 топора, а у нас будет 5 звёзд.
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Думаю что после подписания плана штанмаера уже пофиг будет всем на другие законы. Главное будет занять места на поезд в Польшу
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Проституцию, наркоманию, педофилию, зоофилию... Можно еще узаконить право первой ночи и убийство холопов за косой взгляд - неограниченое поле деятельности
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Так ЗЕ. Всё-таки прочел жтот анекдот

😀😀😀

- Что вы сидите с кислыми лицами, ноете, мол денег нет. У нас же здание (АП?) находится в престижном районе, из окна вид шикарный, так давайте организуем у себя шикарный элитный гей-клуб мирового уровня, откроем казино, бордель, и бабло рекой потечёт, не будем знать куда складывать. Кстати, наш мент, который здесь сидит, и крышу организует.
- Спасибо, министр финансов, у кого будут ещё какие предложения по наполнению бюджета?
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