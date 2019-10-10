 Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы уменьшим количество людей, которые тратят свои последние деньги. Это в основном простые люди. Первый этап - казино в пятизвездочных отелях, где на конкурсах очень дорого будет продаваться лицензия", - отметил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что гостиницы, в которых расположатся казино, должны иметь 200 номеров (в Киеве) и 150 номеров (в регионах страны).
"У нас на рынке есть пятизвездочные отели, но они очень маленькие. Пока нет возможностей сделать казино. Нам нужен тест, как люди будут бороться за эти лицензии. Мы хотим, чтобы строили гостиницы ", - пояснил президент.
Он отметил, что сегодня люди оставляют свои последние деньги в нелегальных игорных заведениях. "Мы хотим убрать с улиц всю "игровую историю", - подчеркнул Зеленский.
Средства от игорного бизнеса, по словам Президента, будут направляться на нужды образования, медицины и спорта. "Например, нам нужно в этом году строить в школах спортивные площадки и бассейны. Давайте все эти деньги за лицензию на игорный бизнес отдадим на спорт", - сказал Зеленский.
Зеленский хочет посадить Порошенко. Больше идей по улучшению жизни украинцев у него нет.
Другое дело - Порох, Пастор, Парубий..
и узеленского об этом знают, потому и орут "проплачено"... Д*билы, б*...
На майдан за брехливого мародёра? Ну разве чтоб его торжественно вздёрнуть на каштане....
Голландия, вообще смешная страна... -- с дымком *) -- однако! Не Эфиопия, не Украина и не Россия -- где всё запрещено.
Теперь ваши деньги будут пи#дить новые лица...
В Германии -- игровые салоны повсюду -- но без световой рекламы. Есть настоящие казино -- в определённых городах. ...за чёрную лотерею не слышал... -- хоть работал кадысь в ночных клубах...
Проституция нелегальная есть. Но, в легальном бардаке спокойней... *)
ещё и налоги надо платить чтоб пеця новую виллу купил - ему 1 мало
Слабо?- Зєля, жгі!
Достойна доля достойних виборців.
как там ваш бодок рашенками часто балует?
скажіть Вові, що лідером попереднього Майдану, президент не був))) він був десь далеко..... в Ростові
"- Мама, а кто такой Карл Маркс?
- Маркс был экономист!
- Шо, как наша Циля Ароновна?
- Нет, что-ты, Циля Ароновна старший экономист."(с)
😀😀😀
- Что вы сидите с кислыми лицами, ноете, мол денег нет. У нас же здание (АП?) находится в престижном районе, из окна вид шикарный, так давайте организуем у себя шикарный элитный гей-клуб мирового уровня, откроем казино, бордель, и бабло рекой потечёт, не будем знать куда складывать. Кстати, наш мент, который здесь сидит, и крышу организует.
- Спасибо, министр финансов, у кого будут ещё какие предложения по наполнению бюджета?