 Легализация игорного бизнеса позволит построить новые гостиницы и убрать "всю игровую историю" с улиц, - Зеленский

Об этом во время пресс-марафона заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уменьшим количество людей, которые тратят свои последние деньги. Это в основном простые люди. Первый этап - казино в пятизвездочных отелях, где на конкурсах очень дорого будет продаваться лицензия", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что гостиницы, в которых расположатся казино, должны иметь 200 номеров (в Киеве) и 150 номеров (в регионах страны).

"У нас на рынке есть пятизвездочные отели, но они очень маленькие. Пока нет возможностей сделать казино. Нам нужен тест, как люди будут бороться за эти лицензии. Мы хотим, чтобы строили гостиницы ", - пояснил президент.

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Он отметил, что сегодня люди оставляют свои последние деньги в нелегальных игорных заведениях. "Мы хотим убрать с улиц всю "игровую историю", - подчеркнул Зеленский.

Средства от игорного бизнеса, по словам Президента, будут направляться на нужды образования, медицины и спорта. "Например, нам нужно в этом году строить в школах спортивные площадки и бассейны. Давайте все эти деньги за лицензию на игорный бизнес отдадим на спорт", - сказал Зеленский.

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