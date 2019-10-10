 Окружной админсуд Киева отложил заседание по иску о ликвидации УПЦ КП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Во время заседания стороны спорили по поводу того, кто должен представлять УПЦ КП как истца в суде.

"Без надлежащих полномочий представитель Филарета пытается подать иск от имени религиозной организации(УПЦ КП – LB.ua),которую он уже не представляет. Эту организацию представляет другое лицо, с определенного числа информация об этом внесена в реестр (в реестре говорится, что УПЦ КП пребывает в ликвидационной процедуре, руководитель ликвидационной комиссии Олег Яременкоa). Если кто-то считает, что его право нарушено (в следствии начала процедуры ликвидации УПЦ КП), то должен подать иск от своего имени, а не от имени УПЦ КП, при этом обоснуя нарушение своего права", - сказал во время заседания адвокат главы ликвидационной комиссии Марьян Мартинюк.

Представительница Филарета Неонила Ткаченко заявила, что решение о ликвидации УПЦ КП должен был подписывать Филарет, а он этого не делал. Вместе с тем, представители ликвидатора настаивали на том, что этот вопрос касается рассмотрения дела по сути, а этот этап пока не наступил.

Судья попросила стороны написать свои пояснения и передать суду.

Читайте на Цензор.НЕТ - Судья ОАСК Арсирий, рассматривающий иск УПЦ КП к Минкульту, взял самоотвод и заявил о давлении со стороны юриста Филарета

Напомним, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

20 июня почетный патриарх Филарет провел во Владимирском соборе собрание, которое он называет "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата". Его участники отменили постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ КП.

В Министерстве культуры заявили, что религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свою деятельность, соответствующая запись внесена в Единый госреестр.

Также читайте: Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии, - Филарет

Патриарх Филарет обратился к Министерству юстиции и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продлить регистрацию и защитить права верующих УПЦ КП.

27 августа Окружной административный суд Киева начал заседание по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры об отмене приказа об их ликвидации, однако был вынужден перенести слушание на 11 сентября из-за нарушения правопорядка.

11 сентября ОАСК признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской православной церкви Киевского патриархата и Киевской патриархии.

Юридическая служба Киевской митрополии Православной церкви Украины на сайте ПЦУ опубликовала разъяснения относительно постановления. В частности, в разъяснении говорилось о том, что "ни субъекты, ни действия этих субъектов, которые указанным постановлением им запрещено совершать, не являются ни предметом судебного разбирательства, ни даже следствием этого предмета.