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Все про:Нидерланды (858) Блок Стеф (7) Цемах (70)

 Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины стоял перед очень непростой дилеммой, - глава МИД Нидерландов Блок про обмен Цемаха

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выразил сожаление в связи с передачей России подозреваемого по делу МН17 Владимира Цемах, но понимает, что власть Украины стояла перед "непростой дилеммой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода

"Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины и правительство стояли перед очень непростой дилеммой", - сказал Блок после встречи с главой Министерства иностранных дел Украины Вадимом Пристайко 10 октября в Киеве.

По словам Блока, он объяснял эту ситуацию парламенту Нидерландов.

"Мы имели тесный контакт перед обменом ... Государственный прокурор Нидерландов имел возможность допросить Цемаха, и мы очень ценим это", - заявил Блок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все понимают мою правоту в вопросе обмена Цемаха, - Зеленский. ВИДЕО

Глава МИД Нидерландов также добавил, что ценит конструктивную роль Украины в рамках Совместной следственной группы, расследующей дело о катастрофе MH17.

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Читайте на Цензор.НЕТ: Богдан про обмен Цемаха: Почему мы должны защищать интересы Нидерландов, когда есть свои собственные?

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Также на Цензор.НЕТ: "Я был позади Саши. Попробовал вытащить, сделал буквально полшага, и тоже наступил на мину", - разведчик Гержан о спецоперации по доставке Цемаха

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Источник: https://censor.net.ua/n3153347
 
 
 Топ комментарии
 
Нидерланды понимают хотя погибли их люди
А соевые боты нет

Хотят быть нидерланднее самих нидерландцев
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Ты же понимаешь что ты упоратый?
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зелька визнав що ви його кинули. Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины стоял перед очень непростой дилеммой, - глава МИД Нидерландов Блок про обмен Цемаха - Цензор.НЕТ 2080
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надул слюнявый наивного и всё.
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Зебилы, а когда ваш зебобик уже скажет что Украина сбила MH 17?
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Ага была делема - отстоять интересы государства или попиарится.
Оно выбрало пиар.
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путин 2 дня капитулирует белыми ракетами перет майдоном и националистами, у скабеевой вообше понос! слава украине!!!
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там сверху фото путина а не порошенко должна быть
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Нидерланды понимают хотя погибли их люди
А соевые боты нет

Хотят быть нидерланднее самих нидерландцев
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о боже, опять глупость - ты хоть понимаешь значение (в принципе ведь всегда речь о традициах и обичиах ) этого - Хотят быть нидерланднее самих нидерландцев
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"Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины и правительство стояли перед очень непростой дилеммой",Источник: https://censor.net.ua/n3153347

Тепер ми можем відкрити додаткове розслідування про незакрите небо , можем сказати що Україна віддала ключового свідка в справі терористичного акту підозрюваній стороні і взагалі що справу можна закрити за недостатністю доказів Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины стоял перед очень непростой дилеммой, - глава МИД Нидерландов Блок про обмен Цемаха - Цензор.НЕТ 5609
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А так же расследование почему не закрывается небо над расией, если буков, включая казнивший боинг там навалом и те кто казнили гражданских так ими и управляют.
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Следствием установлено что самолет был сбит "буком" с неконтролируемой Украиной территории. Так что разбирайтесь сами с этим цемахом, рашей, террористами и так далее.
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Пока клован мечтает о чем-то там договориться с х#йлом, в Крыму ФСБ похитило украинца Олега Приходько. В гараж подбросили взрывчатку и коктейли Молотова, а по месту жительства - свастику, портрет Бандеры и... наберите воздуха в грудь, готовы? - флаг Евросоюза. Кретины. И Зе и ФСБ
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а где ты был в это время? почему не помог не смог или не захотел . предатель. ты такой же как и кретины с фсб . нет ты хуже ты сексота фсб. иначе от куда ты раньше всех узнал о флаге Евросоюза.
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Хорошо, что стоял, а не сидел. После рекордного президенстского супермарафона памятник гарантирован ещё при жизни.
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тобто зрада відміняється? )))) ну і добре .. мені ще було б цікаво почути як ми втратили Крим коли Зеленський провів обмін полоненими ? ... чогось ні хто не наважується про це говорнити зараз.... а до обміну це ж було всім (25%ковим) зрозуміло ))))
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Якби можна було задати одне питання голові МЗС Нідерландів я б спитав,можливо не зовсім дипломатично,але все ж,Україна і так з ними співпрацювала по справі МН17 і якби навіть передала їхнім слідчим підозрюваного Цемаха,вони насправді готові були стати ініціатором питання на Генасамблеї ООН про притягнення РФ та її керівництво до міжнародного трибуналу ,чи їм духу вистачає тільки на розбиту Сербію,де ініціатором тоді виступила Французька Республіка?
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Питав у Зефанів чому війна ще не закінчилась. Кому вона вигідна, Пороха ж вже нема. Кажуть - путіну. А до виборів вигідна була Порошенко. Так а чого Вовка не закінчить війну, як обіцяв до виборів? Відповідь: він такого не обіцяв. І все залежить від х#йла, а не від вовіка
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кацапские боты до сих пор с остервенением льют грязь на Пороха, потому, что только в нем они видят угрозу для себя.
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Он лох -- в том смысле, шо зажрался... ...народ свой не понял -- теж думали, шо сало з мэдом будэ! ...а тут дуля з маком... Сам виноват. Ганьба!
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президент Украины стоял перед очень непростой дилеммой

...у меня тоже всегда, перед непростой диллемой стоит! -- но и потом не падает -- ...и всё становится гораздо проще. И Диллема довольна...*)
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"Нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины стоял перед очень непростой дилеммой, - глава МИД Нидерландов Блок про обмен Цемаха". А вот петябобики этого не понимают...
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скока не смешивай жовтый с блакытным, все равно по законам живописи получаеца зелень Нам шкода, але ми розуміємо, що президент України стояв перед дуже непростою дилемою, - глава МЗС Нідерландів Блок про обмін Цемаха - Цензор.НЕТ 1979
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Да уж. Зеленский начал не совсем удачно, но амбиции есть, может ещё разыграться. Но всё равно, получше барыги с магией величия.
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он баыге и подметки негодится.... дайте барыгу назад
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Судя по крестикам здесь было половина рашистов ,соевых пожалели Нам шкода, але ми розуміємо, що президент України стояв перед дуже непростою дилемою, - глава МЗС Нідерландів Блок про обмін Цемаха - Цензор.НЕТ 7291
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