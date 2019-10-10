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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бабий Яр (87) Зеленский (3199) Холокост (107)

 "Передайте всем тем, кто там погиб, привет", - Зеленский оговорился, отвечая на вопрос про Бабий Яр. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский попросил "передать привет всем, кто погиб в Бабьем Яру".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время пресс-марафона, 

Один из журналистов отметил, что после поездки в США Зеленский "исчез с радаров".

"Вы исчезли с радаров. Вас несколько дней не видели, черные очки, Бабий Яр там…", – сказал он.

В этот момент президент его перебил и сказал: "Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет".

Фрагмент з Бабьим Яром начинается с 1 час. 16 мин. 

Источник: https://censor.net.ua/n3153346
 
 
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про журналістів дарма так - вони є різні ...
а в даному випадку - просто не треба роздмухувіати з мухи слона - от і все !
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Так журналисты и роздмухують) а вы говорите они есть разные.
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.Быдло , в нору ,, шагом марш .. Хватит уже на сегодня , вылизывать зюзе . "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8942 .
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Еще одна просто замечательная цитатка от вазелина. Он думал микрофоны не достанут.

https://twitter.com/*************/status/1182239889477255170
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зеле теперь можно составить хороший дуэт с солистом, который разговаривал с людьми и милиционерами, которые погибли
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Я не за зеленского, просто для статистики, а есть хоть что то здравое, что он предложил или сделал?
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Да! Будучи в Одессе распорядился (зачитав с бумажки фамилии) немедленно снять с должностей всех нач.постов Одесской таможни - как прожжёных схемщиков и коррупционеров. Докладываю! Зеленский уехал, всё на своих местах, хер на него ложили. Уже полгода скоро как. По остальным громким заявлениям - не могу судить, не имею полноты картины. Новостная повестка создаёт много шума, то что называется "клиповое мышление" - не давая возможности оценить ни предпосылки, ни результаты - только яркие вспышки отдельных фраз.
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Ну ладно, не смешно. Но кто придумал мэм Моника Зеленски? Это реально ржака) Тонко, точно, актуально. Это не на Цензоре отмочили?
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лолита поросенко, она же вальцман-кокорина еще ржачней, только это не шутка))
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це не жарт - це правда життя ! "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3995
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это правда и биография поросенко - агента кремля лолиты))
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Ну,.. грубовато. По-сельски. Натянуто. Моника Зеленски - изящнее.
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лолита поросенко - это матерый свин, какое там может быть изящество))
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Британская Daily Mail
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А-а.. ну тогда ясно, без вариантов. Действительно, узнаётся порода. А я уж, было, обрадовался - родила родная земелюшка самородок.
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Зеля матереет на глазах. Порох все пять лет как робот повторял одни и те же унылые агитки.
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Потому что Порох-Свинорох это приспособленческая мразь.
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1. Пройдут годы и в центре Киева, недалеко от памятника Богдану Хмельницкому, будет установлен памятник Петру Порошенко, президенту-дипломату отстоявшего независимость Украины.
Экскурсоводы пояснят приезжим, один руководитель в 17 веке предал Украину и отдал России, другой, через сотни лет, в 21 веке, не дал России вторично завоевать Украину.
Вызывает сожаление, что население подалось российской пропаганде по ,,уничтожению,, Порошенко, и избрало Зеленского.

2. Относительно хамства журналиста относительно Бабьего Яра, где были расстреляно более 100 тыс. граждан, Зеленский на своем жаргоне 95 квартала, послал его ...... , чтобы он сгинул, грубо, но верно.
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поросенко - хватит бредить, в истории Украины - поросенко останется вором))
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Чоловіче! Ти про Хмельницького дуже вірно сказав. І про цього журналіста. Я аж здивувався. Та і Порошеко пам'ятник може і буде, як він припинить зараз робити те, що він робить. А що до Зеленського, то він же каже всім, що він буде робити і як. В чому проблема? Що не так він робить?
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Пытаюсь найти этот отрывок и не могу - на 1:16 совсем другое.
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Діло в тому, що воно буквально не розуміє, що городить. Воно ж навіть української мови толком не знає
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Это тонкий, чёрный юмор! Молодец Зеля !
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За такой "тонкий юмор" нынче в ЕС тюремные сроки дают и лишают репутации.
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Зеленський емоційно відреагував на принизниву, що до жертв Бабиного яру, репліку цього журналіста . Як хтось не зрозумів, то хай викине з черепушки шоколад.
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Не вылизывай ,, вспомни лучше про порноактрису и др .. "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6859 . Гнида твой зеленский , гнидой был , гнидой и сдохнет .
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В людини бувають невдалі жарти. Я це визнаю. А що до "вилізивай" то хз що ти там нафантазував собі.
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Горохові ви вибрали п*здуна рекордсмена, якого ще світ не бачив😁 Вітаю здобули...
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Не помешает натравить на Монику еще и евреев. Лишний вес лягушонку только на пользу пойдет.
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Обидно прям, биологи с ног сбились, чтобы исследовать что-то новое, а эстрадный деятель каждый день открывает новые сорта грибов.
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Президент Зеленский красава - поставил провокатора в стойло .
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Моника Зеленски клоун, дилетант, хам, лжец, наркоман, ватник, предатель, а теперь еще и антисимит, кощунствующий над жертвами холокоста.
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лолита поросенко (вальсмон-кокорина) - ********, для которого Патриты Украины - "циничны бандеры"
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Можешь идти спать. Ты норму выполнил - за сегодня тут тонну фекалий вывалил.
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а еще он называл земляным червяком (с)
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Надо бы переслать этот ролик премьеру Израиля. "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 648 Может и он посмеется над шуткой.
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А Зеля он вообще еврей или где?
Мама Римма - Вам не стыдно за сыночка?
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Надо это , то что оно сегодня рыгнуло , про Бабий яр , запостить на еврейские сайты . Пускай ему " подкинут углей а шиворот " "Бабин Яр там? Красива у вас риторика. Передайте всім тим, хто там загинув, привіт", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5642 .. ! Шоб понимал .. !!
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Скоро осатаневшие порохоботы с Цензора будут нарезать Зеленского на слова, а потом и на буквы. А из букв составлять любую блефотину. И это они будут называть журналистской этикой, объективностью и прочей порохунёй.
Это газета "Правда" ЦК КП СС в чистом виде. Я её помню распрекрасно.
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