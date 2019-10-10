 "Передайте всем тем, кто там погиб, привет", - Зеленский оговорился, отвечая на вопрос про Бабий Яр. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время пресс-марафона,
Один из журналистов отметил, что после поездки в США Зеленский "исчез с радаров".
"Вы исчезли с радаров. Вас несколько дней не видели, черные очки, Бабий Яр там…", – сказал он.
В этот момент президент его перебил и сказал: "Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет".
Фрагмент з Бабьим Яром начинается с 1 час. 16 мин.
а в даному випадку - просто не треба роздмухувіати з мухи слона - от і все !
https://twitter.com/*************/status/1182239889477255170
Экскурсоводы пояснят приезжим, один руководитель в 17 веке предал Украину и отдал России, другой, через сотни лет, в 21 веке, не дал России вторично завоевать Украину.
Вызывает сожаление, что население подалось российской пропаганде по ,,уничтожению,, Порошенко, и избрало Зеленского.
2. Относительно хамства журналиста относительно Бабьего Яра, где были расстреляно более 100 тыс. граждан, Зеленский на своем жаргоне 95 квартала, послал его ...... , чтобы он сгинул, грубо, но верно.
Мама Римма - Вам не стыдно за сыночка?
Это газета "Правда" ЦК КП СС в чистом виде. Я её помню распрекрасно.