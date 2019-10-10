 "Передайте всем тем, кто там погиб, привет", - Зеленский оговорился, отвечая на вопрос про Бабий Яр. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время пресс-марафона,

Один из журналистов отметил, что после поездки в США Зеленский "исчез с радаров".

"Вы исчезли с радаров. Вас несколько дней не видели, черные очки, Бабий Яр там…", – сказал он.

В этот момент президент его перебил и сказал: "Бабий Яр там? Красивая у вас риторика. Передайте всем тем, кто там погиб, привет".

Фрагмент з Бабьим Яром начинается с 1 час. 16 мин.