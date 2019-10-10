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 В ближайшее время Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли ВМС Украины, – Пристайко

В ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым Реалии.

По его словам, между Россией и Украиной "есть взаимодействие" и процесс возвращения кораблей уже "на финальном этапе".

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс", – отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина уже сообщила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что "мы готовы – назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли".

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"Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли будут нам переданы, остались ли на них, например, следы от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время", – сказал Пристайко.

Кроме того, министр иностранных дел подчеркнул, что Украина не признает выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Мы так же не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны были быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной лиц. Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", – сказал Пристайко.

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Министр предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Россией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

"Когда будет окончательное решение – я вообще думаю, что этот вопрос многих лет. Неприятно, но такова природа этих международных судов. Другого, к сожалению, ничего лучшего не придумано", – отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3153345
 
 
 Топ комментарии
 
А когда зебобик вернет захваченный кацапами Крым? В ближайшее время Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли ВМС Украины, – Пристайко - Цензор.НЕТ 2293
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мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", - сказал Пристайко.

Зато вы можите ждать вечно пока миллионы наших людей живут в окупации и каждый день подвергаются арестам и пыткам.
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А чего бы из Севастополя не забрать свои корабли? Хуйло же предлагал, Порох гордо отказался, а почему?
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сейчас прохосрань начнет комментировать почему это зрада.
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вони і самі цього не розуміють ..))
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да бог с ним с порошенко. это уже история. его вон даже таксисты посылают.
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яка ще "історія" - він ще відповісти ЗА ВСЕ повинен !
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А когда зебобик вернет захваченный кацапами Крым?
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Пеца уже вернул
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странно слышать от представителя великой нации готов такой вопрос . вспомним как героически вы возвращали гдр . с 1949г по 3 октября 1990г. что мешало это сделать раньше не зебобик? вы и сейчас в составе НАТО накладываете в штаны от пьяных воплей ...могем повторить.... про северный поток напомнить ?
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Почему катера, которые меньше в два раза буксира, называют кораблями? Надо по-другому- Требуем вернуть захваченные катера.!!!
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это потому что в свое время порошенко обещал построить корабли . и что бы не давать повода к новой зраде. потому как при порошенко захватили наши корабли а вот при Зеленском вернули катера.
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О а вот тут бы не мешало поступить по уголовным понятиям...Потребовать максимум за незаконную эксплуатацию..
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Да вы шо ? У свыни офшорной будет инфаркт Микарда , во такой рубец .
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ну и скажите - зелька отдал террористов и бандитов рашке чтоб на неё не наложили санкции по морскому праву - а как тужился, как тужился зечмо.
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О, а вот и свинобот нарисовался.

феджейка-феджейка, расскажи нам, кого же предал Зеля, когда вернул домой мокряков, Сенцова и остальных ?
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А сколько убийц отдал, которые не понесли наказаний? И так и убивают и готовят новый обменный фонд, хватая кого попало где попало расиянцы. Что решено этим обменом?
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Как раз в металолом сдать можно будет. ОЧень сомневаюсь что козломордые их не разобрали и не уничтожили
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Те що двигунам та електроніці вони зробили "кирдик" я не сумніваюсь.
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і крим вернуть і за руйнування заплатять і людей вбитих воскресять ...моногніда ...лядь
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мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", - сказал Пристайко.

Зато вы можите ждать вечно пока миллионы наших людей живут в окупации и каждый день подвергаются арестам и пыткам.
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а что надо сделать что бы наши люди не жили в оккупации и каждый день не подвергались арестам и пыткам? и кто делал все возможное что бы миллионы наших людей не жили в оккупации? а ну давай дружок расскажи.
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А в следующей новости ты напишешь что Зеленский хочет впихнуть "дамбасню" в Украину, чтобы она проголосовала на выборах за бандитов.
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ага, а когда Зеленский вернёт Донбасс, то свиноботы тут опять будут визжать ЗРАДА ! Типа не так вернул, надо было по-другому
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это не министр закордонных справ, а птица говорун..., балаболит не переставая. )))))
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Красиво Рашка разрулила ситуацию. И украинцев обсреляла в международных водах и корабли отобрала и еще за моряков своих агентов и убийц выменяла. И за ето ей ничего не было. Теперь никто не застрахован что кацапы могут похитить любого в любой стране и международные организации позасовывают молча языки в жопы.
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Пристайко признал,что корабли не забрали,чтобы засРашка убрала следы своего преступления?Это было в договоренностях по обмену?
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столько хороших новостей, под прессмарафон
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А чего бы из Севастополя не забрать свои корабли? ***** же предлагал, Порох гордо отказался, а почему?
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забрать было бы хорошо и правильно. Но это надо было делать сразу. А сейчас уже всё более-менее ценное с них кацапы порастащили. Да и подгнили они уже порядком без ухода. Их теперь разве шо в металлолом
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Ну-ну, и отведет все. Найближчим часом Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі ВМС України, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4769 А если не отведет, то то - не российское.
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Зелебобики, согласно решению международного морского трибунала, мордор либо возвращает корабли и моряков, либо теряет активы и возможность заходить в порты - и это решение - результат работы команды Порошенко. А ваш клоун продал территории Украины за возможность попиариться на том, что мордор вынужден был делать без территориальных уступок.
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Мало того - этим он подмахнул Х.йлу, и очень сильно подмахнул.
Точнее - опустил Украину,
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Так Мордор вернул катера по решению этого жутка важного трибунала?
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На месте РФ их отдавать не выгодно. Это равноценно признанию правомерности суда ООН, и тому что Крым - Украина.

Удивлюсь если просто так отдаст. Скорее всего что то потребует взамен (например корабли арестованные Украиной)
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Мордор делает все, что считает нужным и плюет на все и всех.
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шо то мало тогда петя човнов в пролив послал,надо было сразу всю эскадру слать для прорыва блокады, шоб мацкали испужались конкретна
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шо, и остальные два катера тоже ? Так ведь и совсем без флота остаться можно !
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зато можно сразу ввести 30 военных положений, по одному на каждный день
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