 В ближайшее время Россия вернет захваченные у Керченского пролива корабли ВМС Украины, – Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым Реалии.

По его словам, между Россией и Украиной "есть взаимодействие" и процесс возвращения кораблей уже "на финальном этапе".

"Мы сейчас на финальном этапе передачи этих кораблей. Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как Министерства иностранных дел, дать возможность завершить процесс", – отметил Пристайко.

Он добавил, что Украина уже сообщила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что "мы готовы – назовите точку координат, где эти корабли будут стоять, и время, когда мы можем забрать свои корабли".

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"Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли будут нам переданы, остались ли на них, например, следы от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на этот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время", – сказал Пристайко.

Кроме того, министр иностранных дел подчеркнул, что Украина не признает выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Мы так же не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны были быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной лиц. Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", – сказал Пристайко.

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Министр предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Россией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

"Когда будет окончательное решение – я вообще думаю, что этот вопрос многих лет. Неприятно, но такова природа этих международных судов. Другого, к сожалению, ничего лучшего не придумано", – отметил он.