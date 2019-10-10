 "Просто я не знаю, на какой стадии это дело", - Зеленский о роли Кучмы в деле об убийстве Гонгадзе

Об этом украинский лидер заявил журналистам во время пресс-марафона, отвечая на вопрос журналиста Цензор.НЕТ Евгения Кузьменко.
Приводим текст беседы президента с корреспондентом дословно.
Кузьменко: "Господин президент, сколько я пишу о политике - всегда каждый президент, начиная с Кучмы, обещал найти заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе и наказать их. Но каждый новый президент находил общий язык с господином Кучмой, с господином Пинчуком, и эта круговая порука тянулась много лет. Что мы видим сейчас? Господин Пукач, весьма вероятно, в ноябре этого года по кассационной жалобе может выйти на свободу".
Зеленский: "Вы уверены?"
Кузьменко: "Может выйти, может. Это не уверенность, это достоверность".
Зеленский: "Я имею в виду, вы эту информацию где-то получили. Может, вы скажете, где мне ее получить?"
Кузьменко: "Это опасения многих журналистов, моих коллег".
Зеленский: "Ок".
Кузьменко: "Далее. Вы общаетесь с господином Пинчуком. И говорят, скажем так, что в вашей фракции тоже есть его люди. И Леонид Кучма от вашего имени подписывает документы в Минске. Господин президент, вы хотели новых лиц, новых дел. Скажите, пожалуйста, вы собираетесь положить край этому делу, найти заказчиков, чтобы был справедливый приговор?"
Зеленский: "Господин Кучма в этом деле ... Мне очень сложно вам ответить. Вы говорите, что я охотно общаюсь с господином Пинчуком. Я не знаю, я просто общаюсь. Я с людьми общаюсь просто в целом. Я не понимаю характеристику, что такое "охотно"..."
Кузьменко: "Это люди, по которым уже много лет существуют подозрения по делу Гонгадзе. Почитайте просто тома судебных дел и тома расследований журналистов".
Зеленский: "То есть, скажите, в этом деле с господином Гонгадзе, фигурирует там господин Пинчук?"
Кузьменко: "Господин Пинчук там не фигурирует, но он является зятем..." (второго президента Украины Леонида Кучмы, которого журналисты-расследователи называют вероятным заказчиком убийства Георгия Гонгадзе. - Ред.).
Зеленский: "Для меня достаточно. Я с вами согласен. Я общаюсь с господином Пинчуком, вы знаете, по каким вопросам. Они открыты. Больше мне не о чем общаться. Это была история, там, с квартирами, и так далее. И все. Я с вами согласен, что надо поставить точку в деле господина Гонгадзе. Я готов помогать. Я не могу вам сказать, как все вам говорили, что да, мы это сделаем. Я просто не знаю, сейчас... Просто я не знаю, на какой стадии это дело".
Кузьменко: "Такое впечатление, что вы над этим даже не рассуждали. А это - вопрос, который просто становится определяющим для многих президентов".
Зеленский: "Смотрите, я вам отвечаю откровенно. Я не занимаюсь всеми уголовными делами - так и есть. Я с уважением отношусь к господину Гонгадзе и к памяти, связанной с этим украинским журналистом. Вы мне задали вопрос. Я обязательно обращу на это внимание. Для меня приоритетнее сегодня вопрос прекращения войны. И, простите, если я вас этим обидел, но я говорю всегда правду. Мы будем рассматривать вопросы мертвых. И это правда. Это правда, к сожалению. И я должен помогать этому - ок, я готов. Но вы меня должны понимать. Да, но я думаю сначала о живых в своих шагах. Я вам об этом откровенно говорю. Дело Шеремета, дело Гонгадзе, дело Гандзюк - для меня это сложные, серьезные дела, но на одном уровне. Я не знал лично этих людей, всех троих. Вот о чем я хочу сказать. Поэтому для меня нет приоритета, когда мы говорим о Шеремете, или о Гандзюк Екатерине, или о господине Гонгадзе. Но если меня спрашивают о господине Шеремете, я откровенно сказал, что я там вижу конец. Здесь я не видел. И я готов этот вопрос поднимать. Я вам сказал честно. В целом убийство журналистов и общественных деятелей - это трагедия для страны. И если эти уголовные дела не заканчиваются, и не осуждены убийцы, это плохо в целом для имиджа нашей страны. И, как вы правильно отметили, тем более, когда это дело тянется 20 лет. Это, в целом, позор".
ибо вову нехило торкнуло...
"Якщо хочете пересвідчитися якого ідіота вибрали, просто подивіться прес - марафон ПОВНІСТЮ" .....
кловн шикарно косит под идиота а 100 млрд долл как текли так и текут в оффшорі
украінці як тікали поза світ очі так і далі тікають з уркаїни петь і вов
так это к монике зе.. он сегодня "росой" зебилов окропляет
пойми, вонять тебе может ТОЛЬКО от тебя: инет запахи не передаёт, зебильчику.. Под каким бы ты тут ником не прыгало: васильев-сергеев или просто "чухонец"
Решил переплюнуть ЗЕ ?
Нехило ТЕБЯ торкнуло ...😜
Хорошо платят тут или на добровольных началах по зову души?
Спать не думаешь? А то цензор открываешь , а во всех темах твой пятак торчит .
Утомил уже.
"Зеленський дав виставу сьогодні котру він назвав прес-конференція. Він довго і агресивно вів промови, роздратовано реагував на критику, читав лекції присутнім в стилі шоу аля-путін.
Український президент зверхньо ігнорував питання та не слухав жодного. Він відповідав, але не надавав відповіді. Це шокуюча подія"
Если бы оно был юристом, то ему не надо было бы никуда звонить, чтобы узнать, на какой стадии это дело.
Гонгадзе был убит 17 сентября 2000. Срок привлечения к уголовной ответственности даже за особо тяжкие преступления - 15 лет. При этом срок проведения досудебного расследования - "вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.".
Это значит, что данное дело уже закрыто и не имеет никаких судебных перспектив. Даже если докажут что-то против Кучмы или Мороза - уже все сроки вышли и его просто освободят от уголовной ответственности.
Если бы оно было юристом, как оно считает.
Кстати, мои 20 лет пришлись на ГКЧП и развал СССР. И я очень хорошо помню, что и как было.
Зеленский хочет посадить Порошенко. Больше идей по улучшению жизни украинцев у него нет.