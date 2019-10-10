 Отдельные товарищи продолжают ходить по властным кабинетам и пытаются о чем-то "договориться", - Гончарук

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще есть отдельные товарищи, которые продолжают ходить по властным кабинетам, пытаются о чем-то "договориться". Очень удивляются, что у них ничего не получается! Эти люди просто не хотят, чтобы Украина развивалась, им удобно жить в теневой стране схематозов", - написал Гончарук.

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По мнению премьера, сейчас Украина - это место, где "прошлое встретилось с будущим. Встретилось, чтобы навсегда попрощаться".