 Отдельные товарищи продолжают ходить по властным кабинетам и пытаются о чем-то "договориться", - Гончарук

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще есть отдельные товарищи, которые продолжают ходить по властным кабинетам, пытаются о чем-то "договориться". Очень удивляются, что у них ничего не получается! Эти люди просто не хотят, чтобы Украина развивалась, им удобно жить в теневой стране схематозов", - написал Гончарук.
По мнению премьера, сейчас Украина - это место, где "прошлое встретилось с будущим. Встретилось, чтобы навсегда попрощаться".
этть и умеет нагнетать
Смотрящие которые предлагают 20 млн. они там все такие правдивые?
из секты свидетелей пе ))
заманали уже петюнины схемы и его свины блатные и шерстяные пашинские
когда нАрмальные пАцанчики, типа Коломойского и Портного уже просто звонят и раздают распоряжения.
я не знаю як там в кабміні... але в переважній більшості чиновницьких кабінетів на місцях все як і раніше.
А в Україні - панове.