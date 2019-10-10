 Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она, надеюсь, состоится в ноябре, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона.
По его словам, согласование даты втречи должно состояться на следующей неделе 14-20 октября
"Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе. И я думаю, что дата (проведения встречи) будет в этом году, думаю, что в ноябре", - сказал Зеленский.
Оно понятно. ᅠ
Если бы 9-й день или там 40-й. ᅠ
Совсем другое дело было бы.
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Ну постояли, ну разошлись - от Зебила никакой реакции, кроме несколько часового бессвязного бреда... И дальше что? А ничего!
Я скажу больше, если бы Овощ вел себя так же, не избили бы детей, не убили бы людей - постояли бы и разошлись....
Не хватило терпения раньше, у теперешних соратников Гидранта-наркоши...(
Они теперь не сделают таких же проколов, как во времена Майдана.
Вывод такой, Зебил будет вести свою политику, нарид будет кричать и волать, Украина считай что уже просрана, как в 20х годах прошлого столетия и ничего уже сделать нельзя.....
Следующий шаг, Голодомор? Зебилы, вы уже определились, кого из своих детей вы съедите первым?