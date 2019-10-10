EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  204  26
Все про:Зеленский (3199) нормандская четверка (713)

 Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она, надеюсь, состоится в ноябре, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что дата проведения встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) будет согласована сторонами на следующей неделе, а также ожидает, что саммит пройдет в ноябре 2019 года.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона. 

По его словам, согласование даты втречи должно состояться на следующей неделе 14-20 октября

"Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе. И я думаю, что дата (проведения встречи) будет в этом году, думаю, что в ноябре", - сказал Зеленский.

Также читайте: Следующий обмен возможен только в рамках Нормандского формата, поэтому я так с ним спешу, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3153342
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А на каком ему разговаривать? По украински он тоже не умеет, по русски разговаривает как криворожское быдло Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она, надеюсь, состоится в ноябре, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9313
 показать весь комментарий
 
 
Нехай розмоаляє на рідній усраільській мові ! Як в 95 кварталі !😆
 показать весь комментарий
 
67 лет челу, а энтузиазма в ленте ноль. ᅠᅠᅠᅠ
Оно понятно. ᅠ
Если бы 9-й день или там 40-й. ᅠ
Совсем другое дело было бы.
https://twitter.com/Anakoyher
 показать весь комментарий
 
Цензор забезпечений матеріалом на місяць.))
 показать весь комментарий
 
 
Та, бляха, що не фраза, то шедевр. Хтось писав вище, що можна цілу програму Петросяну скласти.
 показать весь комментарий
 
Ей, 73, кайфанули сьогодні? Відчуття, що вас натянули нема? А король-то, нульовий...
 показать весь комментарий
 
 
14 числа не выйдет. Можно надеяться на начало процесса согласования с 15 числа. 14 будет много шума и собеседники могут просто не услышать нашего "сильнейшего лидера".
 показать весь комментарий
 
Зелений прибери сабакова буде біда...
 показать весь комментарий
 
грузин заходит в вагон даёт билет проводнице , та смотрит и возвращает ему обратно и говорит " без даты !" тот изумляется " вах! если я пи...да, то ты - ...уй!" встреча без даты...
 показать весь комментарий
 
Теперь смело можно сказать, что Зебил "класть хотел" на требования народа.
Ну постояли, ну разошлись - от Зебила никакой реакции, кроме несколько часового бессвязного бреда... И дальше что? А ничего!
Я скажу больше, если бы Овощ вел себя так же, не избили бы детей, не убили бы людей - постояли бы и разошлись....
Не хватило терпения раньше, у теперешних соратников Гидранта-наркоши...(
Они теперь не сделают таких же проколов, как во времена Майдана.
Вывод такой, Зебил будет вести свою политику, нарид будет кричать и волать, Украина считай что уже просрана, как в 20х годах прошлого столетия и ничего уже сделать нельзя.....
Следующий шаг, Голодомор? Зебилы, вы уже определились, кого из своих детей вы съедите первым?
 показать весь комментарий
 
прохосрань орет о зраде но когда спрашиваешь а почему путин не торопиться принимать эту зраду у прохосрани язык в одном месте.
 показать весь комментарий
 
Зеленський прожив у Москві з 1998 року. Зрозуміло що як і десятки мільйонів росіян, він вірить в чесність та справедливість *****. Задуматися- вся юність Зеленського пройшла за царювання кремлівського недомірка.
 показать весь комментарий
 
Уже булки раздвинул, жопу подмыл, рот прополоскал? Наполеон ты наш недоделанный. Руки бы тебе отрубить, чтобы ты не спог капитуляцию Украины подписать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх