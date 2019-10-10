 Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она, надеюсь, состоится в ноябре, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-марафона.

По его словам, согласование даты втречи должно состояться на следующей неделе 14-20 октября

"Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе. И я думаю, что дата (проведения встречи) будет в этом году, думаю, что в ноябре", - сказал Зеленский.

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